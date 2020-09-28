【日本新潟深度遊】 西蒲區四季花海　紅葉、櫻花、稻田盡收眼底

編按：很多人都會想到日本看花海，那麼，什麼時候去才不會吃白果呢？下文作者就為我們介紹一個四季都能夠去、保證看到花海的地方！

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文章原文刊於01開講

如果大家還記得第一篇專題介紹，應該也會有點兒印象，希望能介紹一個地方，無論大家什麼時候到訪都能找到其獨特之美，這次就希望藉着四季的環境而介紹一下西浦區。去到日本，好多朋友都會希望能夠有機會賞花，熱愛日本的朋友也會知道不同季節由花作主題的景點其實也挺多的，不如先由秋天作起點，介紹一下只屬於浦區特色的秋天！

秋：黃金稻田（9月～10月）

秋天到新潟沒可能不去看一看金黃色的稻田，看着他們隨風搖曳，散發出一陣陣的稻田米香，真令人賞心悅目。幸運的話，還可以看到農夫們在收割禾田時的情境，挺有趣的體驗！

金黃色旳稻田。（作者提供）

輕遊種月寺（11月）

在1446年創立，是日本重要文化財產之一，秋天慢步輕遊也是不錯的選擇。重點是可以一邊欣賞着紅葉與寺廟間嚴肅中帶點優美，一邊參觀一下種月寺的歷史及其獨特的建築方式。總是覺得如果要參觀寺廟時能配上紅色的秋葉比配上粉紅色的櫻花還漂亮！

冬：（12月～3月）

有雪國之稱的新潟，在冬天沒有可能不去看一下雪景，堆在稻田上軟綿綿的積雪，背景配上角田山，雪花漫天紛飛的情況，也難在其他地方找得到，再加上光禿禿的樹幹，構成着一個挺冰冷而冷漠的畫面，又是另一番味道！

白雪皚皚的稻田 。（作者提供）

春：（4月～5月）

當黃澄澄的油菜花加上粉紅色的櫻花，互相輝映下的美景大家又會不會能常見黃色和粉紅色這個搭配再加上青山綠水，藍天白雲，用真實的山水畫來形容其實都挺貼切的。大家可以沿着散步道(長：兩公里)一邊欣賞着花海，一邊享受一下大自然的清新空氣！

油菜花與櫻花爭奇鬥艷 。（作者提供）

夏：（7月～8月）

如果用向日葵用來形容夏天，相信大家也不會返對。夏日炎炎，有時旅行時走到一身大汗，心情不多不少也會受到影響。但當每次看到笑面迎人的向日葵時，心情很快就能平靜下來，一排排橙黃色的向日葵總是覺得充滿着朝氣，每當拍照時，好像一個一個可愛的小朋友向着大家揮手一樣，可以令到暑氣盡消和趕走鬱結的悶熱心情。再加上有點微風下，躺在放空一下也是很治癒的！

向日葵 。（作者提供）

如果「心水清」的朋友，可能會問，那我在6月出發的話，是不是什麼花也看到？6月出發的朋友當然可以到角田浜沙灘上看「浪花」！其實除了浪花還可以看到盛開中的玫瑰花！

所以無論大家打算什麼時候出發，再翻看這裹的介紹，便能知道有什麼「時令之花」可以觀看得到，在行程上安排會更得心應手了！

玫瑰花。（作者提供）

一、 地點：上堰潟公園（春、 夏） 時期：4月至8月 交通：新潟駅➞巻駅（約45～50分鐘），再轉觀光周遊巴士（200円一程/500円一日券） 觀光周遊巴士班次：（星期六/日） 巻駅出發：09:25/1:107/13:45/15:07 上堰潟公園到着：09:45/11:19/13:57/15:19

二、 地點：種月寺 (秋) 時期：每年11月 交通：新潟駅➞巻駅（約45～50分鐘），再轉觀光周遊巴士（200円一程/500円一日券） 觀光周遊巴士班次：（星期六/日） 巻駅出發：09:25/11:07/13:45/15:07 だいろの湯到着：10:47/11:51/14:29/15:51

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作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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