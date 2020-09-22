【跟住三國去旅行】諸葛北伐懷古遊記　三天行程如何規劃才最好？

筆者寫遊記的目不只是想分享旅程，更想帶出一些冷景點，今次旅程正正達到此目的。遊記的另一目的就是記下到目的地的行程方法，沒錯網上可以找得到很多，但要寫一個計劃是要搜尋很多資料，網上更多的只是相片，分享，但沒有方法，比如說去一個地方是東門入？西門入？有時很混亂，尤其是冷景點，我們需要的是方法，否則碰釘就很麻煩。

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文章原文刊於01開講

說回此行程，是一個三天的短途旅行，目的是三國懷古，主要是諸葛亮及最後的戰場，因時間非常有限，計劃了不同的方案才得出今次的路線，我給今次的結果超過一百分！最難的地方就是由勉縣去五丈原是非常遠，因今次是包了兩天半的車，索性跟著當年北伐路線由勉縣走山路到岐山，總共六小時的車程，是一種很特別的體驗。

由勉縣去五丈原是非常遠。（作者提供）

查看天氣十分重要，此行的四個景點也在戶外行或行山，我也是出發前三天才訂機票。

天氣網:http://www.weather.com.cn/weather40d/101110803.shtml

旅程概要： 今次主力去武候祠、馬超墓、武侯墓、拜過孔明、蜀古懷情、走訪石門棧道，以及古陽平關、定軍山、五丈原等古戰場，情景代入，感受歷史情懷。我們是敬仰前人的忠義以至意志，明知不可為而為之，然而天命難違，志不可伸的無奈。

第一天

勉縣（三國時稱沔陽），現已開設新景點諸葛古鎮，旁有武候祠，相距不遠有馬超墓。位處陝西，如由西安到勉縣車程要四小時，所以我選擇直接由深圳飛漢中，這樣會最直接，要注意的是深圳到漢中的航班是星期二、四、六、日才有，大約是九點多到中午的時段，不是天天有機，漢中機場是軍用機場，現在改為民航，如果是點到點旅遊，我會建議大家包車，因為當地交通不便，當然沒有地鐵，就連的士也很少，到達時才叫車也可能不那麼順利，可以的先找定包車吧。

由深圳飛漢中是最直接。（作者提供）

到達機場後最順路是可先到漢中，遊一遊漢中博物館及拜將臺，漢中博物館有不少的歷史資料，預一小時遊覽，而拜將臺正值裝修，所以我入不了。

遊完後立即抓緊時間到石門棧道，因為要行完整個景點也需三小時，所以包車配合行程對我來說是非常重要的！石門棧道從西門停車場入，遊完後原門出吧，石門棧道是以前行軍地方，現在的棧道是之後加建的，原本的就已經在水底了。

玩完後直接到勉縣，有時間的可先行到馬超墓見過馬將軍，馬超墓六點關門，我極速15分鐘內走完，網上有方法後門入不需門票，但只是人民幣10元，給管理公司維護也是需要吧！

有時間的可先行到馬超墓見過馬將軍。（作者提供）

行程完結，回勉縣的諸葛古鎮，諸葛古鎮上年才開，是新景點，酒店在景點內，不錯，一晚300多元人民幣，諸葛古鎮景點地區不細，人也不多，非常棒，今次行程太緊，否則可多住一日。景點的表演都在日間，比如出師表大型表演，每天三點演出，周末好像二點多開一場吧，今次就沒去了，景點內也可消磨一晚，有食店有商店，晚上八點還未天黑，還看到有人在拍攝。

+ 2 + 2 + 2

第二天

因武侯祠九點才開，就先到古陽平關一遊，古陽平關地當漢中盆地西沿盡頭處，西控蜀川，西北控去八百里秦川的陳倉道南口及甘肅的道路，南、西、北三面環山，是天然城郭，漢水與咸河，又酷似古陽平關之城河，地勢十分優越，易守難攻，是漢中的西大門，欲奪漢中，必先取陽平關， 是兵家必爭之地。

武侯祠，預約一小時時間行畢，裏面又見有團隊拍攝。

爭取時間，直指定軍山！定軍山出名原因有二：

一、定軍山之戰，黃忠陣斬夏侯淵。

二、根據《三國志‧蜀書‧諸葛亮傳》的記載，諸葛亮遺命「葬漢中定軍山」，所以定軍山建有武侯墓。

到定軍山應由西門入，入門後可開始爬山，預兩至三小時吧，東門是車道，我是由東門出，最好還是由西門出吧，如感覺走了到車道可嘗試折返，我是有包車，所以請司機在東門接我。定軍山的好處是非收費景點，也不是熱景點，沒有太多人工的設施，感覺原始，可幻想這就是當年的古戰場，在山上眺望敵軍，黃忠斬夏侯淵一事為人津津樂道，夏侯淵可不是易對付的，曹操聞訊也為之震怒！

有時間可行多一會，可惜還要趕到定軍山附近的武侯墓參拜丞相，相傳丞相吩咐將他葬於此處而面向北方，諸葛後人也會每年到此拜祭，聽說每年過來拜祭的人也很多。參觀武侯墓，請預備兩至三小時才能完全行完，裏面很大，爬山地方很多，你不爬山的話就個多小時吧！筆者到達時又見有攝製隊伍在拍攝。

因為第三天要去五丈原後要趕回西安機場，所以第三天最好就已經身處五丈原／岐山鎮。但要做到這個效果，有三個方法：

一、省錢的就在漢中客運站坐大巴到寶雞，要六小時，問題是班次，好像兩點的時間才出車，大大限制了旅程，稍一差池就泡湯，盡量避免選這個方式,，還有另一個問題，第二朝要在寶雞坐車／高鐵到蔡家波／岐山。

二、可以從漢中先回西安北，走高速車程四小時，住近西安北，一大早從西安北坐高鐵到岐山，約50分鐘，八點幾左右去到景點。

三、我選第三個方案，繼續包胡師傅的車由下午一點多跑到岐山鎮，共需六小時，坐大巴可能會辛苦，坐包車就絕對OK。從勉縣到岐山走的是山路，沿途的風景比走高速另有一番味道，最重要的原因是這是以前北伐五丈原的大概路線，沿途感受下行軍的艱難，行車要六小時，那步兵呢，山路不危險，路也建得很好了。

我很喜歡下圖，我從勉縣（沔陽）到五丈原完全是跟丞相的北伐路線圖一樣，很神奇！

從勉縣（沔陽）到五丈原完全是跟丞相的北伐路線圖一樣。（作者提供）

下午七點左右就到了岐山縣五丈原鎮，好處是離景點近，壞處是沒有一間好住宿，我想好一點都要去蔡家波那邊吧，千萬不要選近馬路旁的住宿，整晚的貨櫃車聲使人不能入睡。

五丈原不需在蔡家波過去，很浪費時間，尤其要坐陜汽的話。現在可在西安北乘高鐵到岐山站，五丈原就在旁邊，雖説在旁，也需打車去。打車的話，就經過G310拐進去五丈原風景區吧，途中有路牌「五丈原遊客服務中心」，不要被騙，我晚上去探險兼探路，裏面一大片地盤，經過地盤入村，也不知道是什麼村，不對路就走回頭了。

所以經過此路牌要繼續向前走，見到五星村，如果你是走路的話，入村直走轉左，直走約一個路口轉右直走就是諸葛泉。

往上爬山就是諸葛廟，但現在五丈原正在開發，我怕你走上去中途就沒路，2017年5月12日我在山頂嘗試下來，全是地盤。所以包車吧，五星村向前走就到山路位。

很快就上到五丈原山頂，去諸葛廟就買票，票中心左邊就是諸葛廟，不要走錯右邊入村，裏面只是住宅區。

你要到諸葛泉的話就本來可下山就找到，現在就將車子駛回村再去吧。

諸葛泉。（作者提供）

還要多説一個冷景點，就是豁落城，相傳是當年諸葛亮中軍處（正名是落星灣吧，只有當地土生土長的人知道，不易問路），在五丈原山頂另一邊處有一個路口，兩旁有耕地，就這裏駛進去吧（必須有車，路程頗遠），直走一個路口後左轉，再一個路口右轉（大約）後一直走到最後，就到了，路上再問人吧，感受一下這個地方。

五丈原真是一個兵家必爭之地，不高的山但視野廣闊，對遠處動靜瞭如指掌，怪不得丞相千方百計要引司馬從渭水過來決戰！

五丈原不高的山但視野廣闊。（作者提供）

五丈原就在岐山高鐵旁，如果你是從西安來而之後要返回西安，半日遊就可以。

五丈原就在岐山高鐵旁。（作者提供）

完了五丈原之旅後，我的旅程基本完成要返回西安返家。因為上年在西安一遊時沒時間上西安城牆，今次的行程順利我也有時間上城牆一看，最快的方法是從西安北坐地鐵到永寧門，出站後走五分鐘就到，買票上去，我不買全票因對碑林館沒興趣。

在城牆下食午飯很特別，共80多元人民幣。

城牆下食午飯。（作者提供）

要預二小時多才走完城牆，你也可以踏單車。

二小時多才走完城牆。（作者提供）

上年也不覺很難打的，今年卻很難打，下城牆後冒險坐電動車到隴海大酒店後轉車到西安機場（人民幣$10+$45），建議趕時間的早預定包車好了。

西安機場。（作者提供）

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