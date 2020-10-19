【獵戶座流星雨2020】10月又有流星雨！今次更是世界七大流星雨之一「獵戶座流星雨」。流星雨會於10月21日（星期三）迎來高峰期。香港現時有不少豪華露營（Glamping）場地，《香港01》旅遊記者整理7個有齊冷氣、廁所等設施的Glamping Site，大家以後可以舒舒服服兩手空空去露營觀星啦！

雖然獵戶座流星雨的高峰期為10月21日，不過天文台的建議最佳觀賞時間為10月22日晚上22:30到翌日早上05:30。想觀賞流星雨，除了上山之外，其實到郊外露營也能飽覽廣闊星空！《香港01》旅遊記者爲大家精選7個Glamping場地，當中有不少都有齊冷氣、廁所等設施，大家可以兩手揈揈去玩！

【1】水尾村小木屋度假營——彩色木屋超靚

TVB節目《兩個小生去Camping》都曾經去過的水尾村小木屋，共有七款不同顔色的木屋，色彩繽紛鮮艷，是不少人打卡首選！小木屋度假營除了有冷氣、免費泊車，更有獨立廁所及冷暖水洗澡！

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小木屋度假營 電話：5499 5445 地址：元朗錦田水尾村

【2】Park Nature——方健儀都去慶祝結婚紀念日

Park Nature於2019年12月才正式試業，比較起來設施算新，最近因爲方健儀與丈夫前往慶祝結婚周年而成爲話題。與貝澳露營車會同一團隊管理，露營車更是特別訂造，全新設施超豪華，另有一款黃色露營車歡迎毛孩入住！

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Park Nature 地址：元朗新潭路逢吉鄉54號 電話：97082233 Facebook：PARK Nature 世外公園 網頁：www.parknaturehk.com

【3】海迎灘——5星級露營場地連180度無敵海景

位於大嶼山隱世位置的「海迎灘」，附近全是別墅和度假屋，是個十分適合放空的地方。營地的草地上有幾架設備齊全的豪華露營車、小涼亭和太陽傘等，面向水清沙幼的上長沙泳灘，感覺真的很像外國的Resort一樣。

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海迎灘 地址：大嶼山嶼南道57號 電話：28909980 / 90606220 Facebook：Welcome Beach 網頁：http://welcomebeach.com.hk/

【4】長洲西園——超大6款特色營區任你揀

長洲都有高質的露營地呢？距離長洲碼頭約20分鐘步程的西園，有個佔地的四萬平方公尺的營地，有6個主題營區，40多個營舍，當中的「觀星圓拱屋」就最受歡迎，在全黑的星空下，感覺像置身芬蘭！

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長洲西園 地址：長洲西南角 電話：29811010 Facebook：Saiyuen Camping & Adventure Park 西園 特色露營歷奇樂園 網頁：www.saiyuenfarm.com

【5】JK Club 貝澳露營車會——有士多最方便

貝澳露營車會位於生態豐富的大嶼山南部，毗鄰芝麻灣郊野公園、鳳凰山和貝澳泳灘，不但風景優美，而且很有機會見到水牛在附近的紅樹林出現。雖然是露營場地，但交通方便，而且旁邊就有幾間士多，突然要買東西也十分方便。

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JK Club 貝澳露營車會 地址：​大嶼山貝澳老圍村20 D 電話：94416025 Facebook：JK Club 網頁：https://www.jkclub.com.hk/

【6】森林童話村——價錢最平

位於大嶼山長沙上村的森林童話村，有四款不同的露營選項可以選擇，每款營地可供2-4人入住。另外更可以BBQ！

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森林童話村 電話：6158 4420 地址：大嶼山長沙上村

礙於新冠肺炎疫情，以及限聚令仍然生效，各個營地的開放時間及營運方式有可能改變，大家預訂之前記得先向營地查詢。

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部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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