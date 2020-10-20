三國志文化展中篇「天下三分」　以出土文物呈現漢末三國鼎立盛況

編按：三國志文化展於2020年七至十月在深圳南山博物館舉行，可惜因疫情關係，很多三國迷都無發前往參觀，下文作者用文字和圖片為大家報導了是次展覽的內容，讓大家安坐家中也可以「參觀」三國志文化展。

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文章原文刊於01開講

三國志文化展。（作者提供）

大約1800年前，以東漢王朝的混亂為發端的三國時代，隨着眾多武將的榮枯盛衰被記錄下來，成為帶有歷史性的傳說而普及。因此，又產生了詩文和繪畫，還有像關羽那樣集尊崇於一身的「神化式」武將——這些便成為了如今豐富多彩的「三國志文化」。

三國志文化展。（作者提供）

三國志文化展於2020年七至十月在深圳南山博物館舉行，是近十年來規模最大的三國文物展，南山博物館在南頭古城附近，南頭古城又名新安古城，已有1700年歷史。今年初，三國志文化展已在北京展出，2019年的展覽是在日本東京國立博物館進行。今次的南山三國展覽由中國文物交流中心、深圳市文化廣電旅遊體育局、南山區文化廣電旅遊體育局聯合主辦，南山博物館承辦。是次展覽是由17省市博物館、36個文博單位共同籌備，展出170餘件蘊含三國歷史和文化的文物，給熱愛三國的觀眾得到史書和演義之外的直觀感受。三國時期是一個英雄輩出的時代，三國也是後人廣為傳頌的話題，希望通過展覽回溯風雲激蕩的三國史，追思三國人物的忠義、仁德、孝悌等美好品質。

展覽海報。（官方圖片）

上一篇介紹了「前言」及「強漢傾頹」展館，今篇會帶大家參觀「天下三分」展館，而最終篇是「三分歸一統」展館。

「天下三分」展館。（作者提供）

天下三分

「魏、蜀、吳——三國鼎立」，分別從曹魏的故地河北、河南，蜀漢的故地四川、雲南、陝西漢中以及東吳的故地湖北、赤壁等地選擇具有代表性的出土文物，呈現了大量漢末三國時期的兵器、印章，讓人們瞬間回到那個金戈鐵馬的時代。

左圖為東漢擁篲捧盾石墓門，1977年郫縣蘭家院子出土，門上所雕刻的分別是手捧盾牌的「求盜」和手拿掃帚的「亭父」，他們是漢代負責開關亭門和捉拿盜賊的亭卒，雕在墓門上有辟邪之用。右邊的「亭父」偏胡人形象。

灰陶搖錢樹座在重慶市豐都縣林口墓地二號墓出土。搖錢樹是中國古代神話傳說中能生長出銅錢的神樹，而且在取錢後還能如韭菜般的反復生長，取之不盡，用之不竭，而且這個神樹還有辟邪禳災，保佑人們升靈成仙等其他附加作用，故此說搖錢樹是古人對金錢崇拜的一種認知，也是希冀以此達到羽化成仙，永保富貴的一種願望。在樹下是一種用灰陶製作的基座，其上有巨大的圓雕獅狀瑞獸辟邪，旁邊是三足金烏、背上的三足金蟾，都是是漢代神仙思想的體現。其造型令人稱奇叫絕，歎為觀止，稱得上是中國古代藝術之魂寶奇。

騎士與馬都披上冑甲，驍勇善戰，絲豪不畏懼。

武士出征銅擺件，三國蜀，雲南省博物館藏。（作者提供）

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+ 3 + 3 + 3

銅蒺藜，可以說是一種仿生器物，來源於野生植物白蒺藜長滿尖刺的果實，故得名。相傳為諸葛亮發名，為了阻礙敵人行軍，於是將金屬蒺藜撤在敵人必經的路徑上，能夠使經過這裡的敵人戰馬或人腳被紮傷。使用時隨手拋擲蒺藜，三尖撐地，一尖直立向上，推倒立尖，下尖又起，使接觸它的人不能避其鋒銳而被刺傷，因此在古代戰爭中，多用來在對抗中根據地形、環境進行拋撒，刺傷敵方的馬匹和士卒，故也稱之為「紮馬釘」，是一種十分有名的防禦暗器。

三國時代，西蜀諸葛亮六出祁山征討北魏，曹丕之子魏主曹睿命司馬懿率軍迎拒。魏軍追趕行軍路上發現道路佈滿了諸葛亮退軍撤下的蒺藜，許多人和馬的腳部被紮傷，無法繼續前進，司馬懿乃下令派兩千人穿著厚底軟木履為大軍開路，於是蒺藜全紮在木履上，然後道路打通了。

銅蒺藜，三國蜀，勉縣博物館藏。（作者提供）

曹操墓自發現以來，其畫像石內容引起較大關注。曹操墓畫像石的內容為東漢末期常見畫像石的題材，以孝子、烈女的故事為主體，兼有少量的刺客故事。

+ 2 + 2 + 2

2009年12月27日，河南省文物局在北京發佈「安陽縣安豐鄉西高穴村搶救性發掘的一座東漢大墓，經權威考古學家和歷史學家確認為魏武王曹操高陵」。

「魏武王常所用格虎大戟」石牌的意思就是魏武王（曹操）常所用（經常用來）格虎（和老虎搏鬥的）大戟。 三國魏秉承漢代遺風，漢代的武官和猛士，是有鬥獸的愛好的。一是體現自己的勇猛和無畏，二是訓練自己格殺的技術。

《袞雪》摩崖石刻，遠在陝西漢中石門隧道以南褒河激流中的巨石上，褒水浪花飛濺，如飛雪翻滾，曹操見此盛況而書「袞雪」二字，遂成千古美談。「袞雪」石刻高67釐米，寬148釐米，字徑45釐米，隸書橫排，堪稱隸書之典範。左側「魏王」小字屬魏碑體，可能為後人所刻。該摩崖雖歷經千年，但字跡清楚神韻猶存，筆觸圓渾流利，柔和而有力，為「石門十三品」之一。

曹操到漢中兩次，一次為征張魯，一次與劉備爭漢中，「袞雪」被認為是曹操手筆也不無可能，且為曹操唯一存世手跡。清代羅秀書在《褒穀古跡輯略》中對「袞雪」評價為：「昔人比魏武為獅子，言其性之好動也。今見其書如此，如見其人矣」。原刻石於1971年因修建石門水庫，連同石門前的石門頌、石門銘、大開通等摩崖石刻遷至漢中市博物館。

袞雪摩崖石刻拓片，東漢，漢中市博物館藏。（作者提供）

曹操二號墓出土鎏銀銅張合器一件，形體豐滿厚重，造型為歷代出土僅見，是一項極其重要的發現。該器出分為左右對稱兩部分，下部為對稱的半圓桶狀，上部各有一耳，耳上部外移，上耳部有榫卯，左右兩半可以自由開合。

鎏銀銅張合器，發掘報告稱之為「樂器」，誤，此應屬食器，是古時製作雪糕的用具。雪糕，一種消暑的甜食，漢魏時稱作「醴」。 《開元占經·甘氏中官佔五·天乳星占三十五》曰：「天乳一星，在氐北」。《甘氏贊》曰：「天乳甘露，醴酪充飴」。「醴」，膏狀的奶製品，今稱雪糕；酪，乳酪。

漢魏時期，曹操善於用冰，他在鄴城建立了冰井臺，有冰井和冰室，用於儲冰，冬天的時候將冰補入，夏天的時候使用。冰井和冰室，相當於現在大型的冷庫、冰窖或冰箱。夏天的時候，冰塊與乳酪、奶油等混合，可以製作各種樣式的冷飲以供貴族食用。西高穴一號墓為冰室大墓，墓中有冰井，因而二號墓出土了製作雪糕的用具。

弩機為最早見於戰國早期的武器，盛行於兩漢及魏晉。該弩機由郭、牙、望山、懸刀和鍵等部分組成。弩機郭面右下刻有：「正始二年五月十曰，左尚方造，監作史晁泉，牙匠馬 廣，師張白，臂匠江子，師王阿」，郭側銘文五字：「武百六十六」。正始二年（241年）是三國時魏齊王曹芳的年號，得以證明此為魏弩。「左尚方」是魏國掌管兵器鑄造的機件，這件弩機銘文體現了魏國權責分明、管埋嚴格武器鑄造制度。

銅弩機，三國魏，臨沂市博物館藏。（作者提供）

礌石是石質的護城武器。三圍新城遺址東惻城南側牆角及城內地層中發現一百多枚礌石，礌石粗加工呈圓形，表而凹凸不平，從城門高處拋落禦敵。

礌石，三國魏，合肥三國遺址公園藏。（作者提供）

鐵撞車頭：

曹休墓中發現的一男一女，男的就是墓主人曹休。根據史料記載，曹休投奔曹操的時候應該有十七八歲，到他去世的時候，應該有50歲出頭。經過骨骼鑒定，年紀上是符合的。另外，專家們對男性骨頭的骨密度進行檢測後，發現它是一個30多歲人的水準。為什麼？一是因為他生前的營養很好。二曹休是練武之人，所以骨密度不同於一般之人。至於那位女子，經檢測她的年齡在40歲左右，專家推測應為曹休的夫人。

+ 4 + 4 + 4

東吳大墓是國內迄今發現規模最大、結構最為複雜的六朝墓葬。其前室頂部的巨型覆頂石、前後室四隅的獸首形石燈檯、後室的大型虎首狀石棺座等，都是這一時期同類墓葬設施的首次發現。在大墓的後室內發現了三組共六件虎首石棺座，每個石棺座的兩端分別雕刻着虎頭與前爪形狀。以虎首狀石棺座作為承放葬具的棺座，在南方地區六朝墓葬中是首次發現，一方面印證了墓主的身份等級之高，同時也昭示了虎視天下的雄心壯志。墓主身份仍是未解之謎，但從墓葬規格來看，基本確定為帝、王級別。有學者推測稱，此墓很可能是孫權稱帝後，將其父孫堅之墓遷來，並按帝王之制重新下葬的「高陵」。

乘騎水鳥飾變形羽人紋銅鼓，非常有廣西特色的銅鼓，鼓面有青蛙和騎馬人、鳥等裝飾。

乘騎水鳥飾變形羽人紋銅鼓，吳廣西民族博物館藏

大泉五千是中國古代錢幣的一種，傳世極少，早期評為中國古錢「五十名珍」之一，至今發現的也是非常的少。當時，貨幣鑄造非常混亂，鑄造了大量的虛值貨幣，大泉五千也在這一時期面世。可能因為大泉五千面額較大，流通受阻，所以鑄造量極少，存世更是稀有。

大泉五千，三國吳，南京市博物館藏。（作者提供）

當代社會交往，無論東方、西方，也無論商界、學林，大抵陌生人初次見面都會遞上自己的名片。其實，這類介紹自己的通名工具至遲在漢代就已經存在了，當時稱作名刺或是名謁。尤其前者，日本現在用漢字表達「名片」，仍是寫作「名刺」（めいし），證明兩者之間密切的繼承關係。

史綽名刺，三國吳，鄂州市博物館藏。（作者提供）

1996年，湖南長沙五一廣場走馬樓西側工地發掘出歷代古井60餘口，其中22號古井打撈出約17萬件竹簡，如此巨大的數量，完全超過了當地歷年間發現的竹簡總和。專家和學者們為了弄清楚走馬樓竹簡的文字內容，便進行了長達數年的修復和研究，他們發現17萬多片竹簡，字數超過了200萬，而且均為三國時期吳國的紀年簡牘，其中包括了當時的曆法，文書，民籍和賦稅等內容。另外，在專家們夜以繼日的努力之下，諸多的歷史謎團也開始被慢慢揭開，比如吳國徵收徭役的形態。

走馬樓竹簡，三國吳，長沙簡牘博物館藏。（作者提供）

人面紋瓦當，現藏於南京市博物館的人面紋瓦當出土于南京大行宮地區，也見於江甯上坊孫吳大墓。據文獻記載和考古的發現，證實今天的大行宮地區位於當年孫吳的苑城範圍內，苑城是孫吳宮苑的重要組成部分，當時周圍還有兩座重要的宮城——太初宮和昭明宮。江寧上坊大墓，規模宏大，外形獨特，考古表示是孫吳皇家宗室墓葬。其他在清涼山、張府園等地的考古遺址中也有人面瓦當出土。

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內容提供：跟住三國去旅行

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