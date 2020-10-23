秋天天氣涼爽，是郊遊野餐的好季節，準備的東西非常多，如果預算不多，12蚊絕對是個好地方。AEON Living Plaza $12店於全港有多間分店，售賣各種精美實用生活小物，包括廚房用品、美妝用品、洗衣用品、派對佈置裝飾、野餐用品、旅行用品、寵物用品等。

《香港01》旅遊頻道記者精選了51款郊遊好物，全部只需$12，很多款都實用又精美，10月更做緊優惠，買七送一、買十送二，非常抵買！