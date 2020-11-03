最近不少藝人不約而同登上馬鞍山昂平，黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）相約登山後，又有譚嘉儀去玩滑翔傘，昂平果然是個假日好去處。撞正芒草開滿山頭的季節，Pe仔一於親身行一次昂平都是賞芒熱點，更意外發現港版孤獨的樹！

本日路線：馬鞍山新港城村巴站 --> 馬鞍山村 --> 昂平高原 --> 大水坑/馬鞍山

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：馬鞍山新港城村巴站乘車至馬鞍山村

堪稱「BB級」的馬鞍山昂平路線，只需沿馬鞍山郊遊徑步行至昂平觀景台，起點在馬鞍山村。作為有車到就不想行的佼佼者，Pe仔當然跟足康文署建議坐村巴NR84出發，不過提醒大家一定要提早候車，點擊圖片睇原因及村巴站位置 👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

【關於昂平高原的5件事】

+ 6 + 6 + 6

第2站：由馬鞍山村出發

雖然不消15分鐘就到達今日的起點，但回想村巴剛剛所及的上山路段，若是步行至馬鞍山村絕對會很痛苦。停車後，司機叔叔便親切的指示大家從樓梯出發，點擊睇往昂平高原的路線及沿途風景 👇👇

+ 13 + 13 + 13

第3站：昂平高原不能錯過6大靚景

昂平高原高約海拔400米，但由馬鞍山村步行至此，連休息及影相都只是用了40分鐘左右，扣除這些時間真的半個鐘就可到達，一度讓Pe仔覺得這裡可能是全港最易到的山頂。除了秋冬限定的芒草，點擊圖片睇到昂平高原不能錯過的6大靚景 👇👇

+ 21 + 21 + 21

在昂平高原打完卡，大家可以原路折返，亦可選擇步行至茅坪，再循其他路徑離開。原路折返則是最快捷且最輕鬆的離開方法。

【馬鞍山村至昂平高原】 路程：約1.5公里 需時：44分鐘 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：由於從起點出發後就沒有補給點和退出點，大家可以在新港城作最後補給。而上落的石級並非完全鋪平，大家必須打醒十二分精神，以免絆倒受傷。 Pe仔十分建議大家趁著秋高氣爽的日子到昂平高原郊遊兼野餐，即使稍為麻煩，但可以看到如此美景十分值得！

第4站：大水坑/馬鞍山5大美食推介

由於這次Pe仔並無原路折返，並行到大水坑落山，所以就去了美食劇集的大水坑村醫肚。由於是平日的下午，大多食肆都沒有營業，但Pe仔驚喜發現望落乾淨企理，並家庭式經營的喜利茶座，點擊圖片睇美食推介 👇🏻👇🏻

喜利茶座 地址：大水坑村115號地舖 營業時間：6:30-17:45（逢星期二休息） 電話：26988901

雖然馬鞍山有美食沙漠之稱，但只要用心發掘，就會發現當中多間街坊支持的小店，以下就有4間美食推介，原路折返的各位不妨一試。

美食【1】三哥廚房：街坊推介高質上海菜

此「三哥」不同連鎖麵店「譚仔三哥」，只此一家在馬鞍山，招牌寫明是「擔擔麵菜飯專門店」。是區內人氣食店之一，主打的擔擔麵花生味香濃，湯底兼帶蝦米及雞油香，索價只是四五十元左右，引得街坊回頭率極高。😋😋😋按圖看更多「三哥廚房」必吃美食😋😋😋

+ 2 + 2 + 2

三哥廚房 地址：馬鞍山新港城中心大街(1期)地下12-13號舖 營業時間：11:00am - 4:00pm／6:00 – 10:00pm

美食【2】Casa Cafe & Bistro：寵物友善海旁chill食店

如果踩單車至途中見餓或口渴，這裡可謂非常方便的補給點，就在馬鞍山海濱長廊單車徑旁邊，半露天式方便看管單車，而且更有不少食客會帶同可愛寵物光顧。😋😋😋食物以西式小吃為主，按圖看打卡美食及飲品推介😋😋😋

+ 3 + 3 + 3

Casa Cafe & Bistro 地址：馬鞍山鞍駿街29號海澄軒地下4號舖 營業時間：8:00am - 10:00pm（逢星期一休息）

美食【3】老爹茶居：區內長龍老牌西餐廳

這間西餐廳在馬鞍山已有近廿年歷史，就算舊舖新址都經常排長龍，在區內是幾乎人人皆知的食店。原因是CP值高，無論擺盤、食物質素都高質，價錢不算太貴，而且老闆和店員亦態度親切，被街坊誇為「美食沙漠中的清泉」。😋😋😋「老爹茶居」牛扒大如手掌，還有厚切鵝肝多士！按圖看更多推介美食😋😋😋

+ 2 + 2 + 2

老爹茶居 地址：馬鞍山新港城中心5期地下 營業時間：（星期一至五）12:00 – 11:00pm；（星期六至日）11:30am - 11:00pm

美食【4】甜匠：以「偽文青」為主題的打卡甜品店

這間甜品店甚有台灣小店風格，全是木色餐桌，打正旗號請大家來做個打卡偽文青。甜品師都很年輕，作品賣相吸引，招牌款式是玉桂蘋果金寶，在熱鐵板保持批的溫度，面層香脆Crumble碎配啖啖蘋果，吃完後肉桂味縈繞味蕾。😋😋😋按圖看更多「甜匠」打卡美食😋😋😋

+ 3 + 3 + 3

甜匠 地址：馬鞍山新港城中心大街(2期)地下12-13號舖 營業時間：3:30pm - 00:30am

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松 🍁🍁🍁

提到香港的紅葉，近年大家必去的一定是大棠楓香林！而根據最新消息，少部分楓香已經逐漸變色，頗有秋意。本港其實有不少紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

想知更多紅葉勝地，立即點擊睇全文 👉👉香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松