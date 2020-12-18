驚安之殿堂DON DON DONKI「情熱笑店 山頂廣場」正式開幕！DONKI上年登陸尖沙咀後，火速於荃灣、銅鑼灣、中環及將軍澳開分店，最新分店進駐山頂廣場。山頂廣場店主打熟食攤檔，包括港人最票選最愛美食、獨家限定美食等。《香港01》旅遊記者規劃山頂一日遊5大好去處，包括歐陸風山頂公園、簡單易行的盧吉道、全港唯一有纜車景的英式cafe。

【第一站】🇯🇵😋日本屋台文化主題DONKI@山頂廣場

DONKI「情熱笑店 山頂廣場」開幕！有別於其他5間分店，DONKI山頂廣場店以日本屋台文化為主題，日式紅色、藍白布簾隨處可見。山頂店開設25個美食攤位，總共售賣120種招牌日本美食，包括港人票選的人氣美食及獨家限定美食，包括唐揚炸雞、章魚燒、烤和牛串等。點下圖新店環境、美食、獨家商品😍👇👇

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「情熱笑店 山頂廣場」 地址：香港山頂山頂道118號山頂廣場1樓112-113號舖 營業時間：上午10時至晚上10時

【第二站】😋傳統意式餐廳主打手工製意粉、麵包@FIAMMA

傳統意大利餐廳FIAMMA，由意籍米芝蓮星級廚師主理，餐廳裝修以地中海風情為設計主題，運用橡木、藍白色圖紋瓷磚營造異國風情。FIAMMA主打手工製作意粉及麵包、意大利燴飯、傳統意式薄餅等，最適合情侶們浪漫撐檯腳。聖誕節更推出限定套餐！點下圖即睇各款美食😍👇👇

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FIAMMA 地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號舖 電話：2657 0800

【第三站】📸外國歐陸庭院風涼亭@山頂公園

山頂公園曾是港督別墅，現時只剩下白色牆、文藝復興風格的藍色窗戶守衛室，以及英式風格涼亭，但仍保留濃厚英式古典風味。公園內有超大片翠綠草坪、水池、長椅，不妨約閨密一起野餐玩樂打卡。點下圖即睇山頂公園環境、打卡位🥳👇👇

【第四站】🥾🌳輕鬆易行簡單路線賞維港景@盧吉道

喜歡慢步行山睇風景的朋友，不妨行一轉山頂盧吉道步行徑，飽覽維港兩岸美景。全程圍繞山頂範圍步行一圈，基本上全是平坦石路，亦有綠樹林蔭遮擋，陽光猛烈也不用怕。沿途仲會見到不同本地品種植物，包括極有氣勢的印度橡樹拱門，巨型的樹身、大量茂密的氣根，形成一座拱門。黃昏時分更可以睇日落，點下圖即睇沿途風景、維港靚景🤩👇👇

山頂環迴步行徑 路線：山頂凌霄閣-- › 盧吉道-- › 高西郊遊區-- › 夏力道-- › 山頂凌霄閣 路程：3.5公里 預計時間：約1.5小時

【5】🚠飽覽纜車景英式古典cafe@Tram View Cafe

纜車站旁邊一間英式格調cafe，Tram View Cafe裝修以歐陸古典風為主，古老時鐘、燈光昏暗有情調，加上角落的虛擬火爐，猶如置身歐洲古典大屋之中。這間cafe主打冰滴咖啡及手沖咖啡，週末時候坐在窗口位，望著外面的纜車來回上落，別有一番意境。點下圖即睇咖啡店內外環境、打卡位🚠👇👇

Tram View Cafe 地址：半山䌫車徑2號地舖 電話：2323 6873

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