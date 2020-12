明天就是2020年的最後一天,如果想在酒店倒數迎接2021年又還未行動的話,現在還有最後機會!《香港01》旅遊頻道記者精選了6大奢華酒店的Staycation套票優惠,包括文華東方酒店、JW萬豪酒店、W酒店、四季酒店、Ritz Carlton及The St. Regis,趕快把握Last Minute預訂! (下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準,最終安排視乎個別零售商而定)

【1】文華東方酒店 —— 包三道菜晚餐

酒店推出的快閃優惠,除夕都適用,食住套票中最抵就是入住皇后像廣場景觀客房,包雙人Café Causette早餐套餐或Clipper Lounge自助早餐,另外更可於客房享用三道菜晚餐。

😍😍😍想知如何獲得優惠、除夕房價,立即按圖睇睇😍😍😍

文華東方酒店 地址:中環干諾道中5號 電話:2522 0111

【2】JW Marriott —— 包$1000餐飲消費額

JW萬豪酒店的Stay & Dine套票,除了包雙人自助早餐外,還有$1000餐飲回贈,適用於酒店所有餐廳及客房餐飲,可以歎自助餐、下午茶等。

😍😍😍想知超抵房價,立即按圖睇睇😍😍😍

JW萬豪酒店 地址:香港金鐘道88號太古廣場 電話:2810 8366

【3】W酒店 —— 送$1000餐飲消費額、$500 Spa禮劵

酒店推出Dine Whatever/Whenever套票,包雙人早餐外,還有$1000餐飲消費額,可於酒店歎自助餐、中菜等美食,另外更包$500 BLISS Spa禮劵,適用於指定療程。

😍😍😍想知除夕當晚幾錢,立即按圖睇睇😍😍😍

W酒店 地址:西九龍柯士甸道西1號 電話:3717 2222

【4】四季酒店 —— 山景客房包早餐

Four Seasons推出Staycation套票優惠,入住一晚山景客房即包早餐,可在 The Lounge 享用,或選擇房間餐飲服務。房內有Nespresso咖啡機,每日更有免費水果、飲用水及茶點,口痕時都好多選擇!

😍😍😍想知如何獲得優惠、除夕入住幾錢,立即按圖睇睇😍😍😍

四季酒店 地址:中環金融街8號 電話:3196 8888

【5】The St. Regis —— 送$500消費額、香檳

酒店推出的Exquisite Celebration for Him and Her慶祝套票,入住Deluxe Room即可免費升級至Premier Room,更有彈性入住時間並可享完整24小時住宿。除了在「潤」享用早餐外,還有$500消費額,更有迎賓禮物,包括香檳、泡泡浴、Signature Canto Mary 雞尾酒兩杯等!

😍😍😍想知除夕當晚幾錢,立即按圖睇睇😍😍😍

The St. Regis 地址:灣仔港灣徑 1 號 電話:2138 6888

【6】Ritz Carlton —— 包三道菜晚餐、香檳

酒店的Stay and Dine套票包括雙人The Lounge and Bar早餐及客房三道菜晚餐,另外亦會送一支細支裝香檳。如果入住兩晚或以上,更可獲免費升級至Deluxe Victoria Harbour Room欣賞維港美景!

😍😍😍想知除夕房價,立即按圖睇睇😍😍😍

香港麗思卡爾頓酒店 地址:西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話:2263 2263

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠,例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等,click 入專頁睇更多推介!👉👉👉酒店優惠2020|香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲😲😲 同場加映:全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化,一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示,包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地,如果聽到對方跟你說這些句子,通常都不單純!立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

想知「一起去香港」是甚麼意思,立即觀看全文👉👉👉全球10句性暗示說話 韓國人邀請「去香港玩」有18禁意思?