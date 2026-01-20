天文台料周三跌8度！暖爐放錯位隨時越用越凍　附保暖4大冷知識

暖爐／暖風機／保暖方法｜天文台九天天氣預測顯示，明日（21日）氣溫將低見12度，與今日（20日）最高氣溫相差8度，而在周四（22日）更只有11度。寒冷氣溫將持續至周五（23日）；其中分區預測有1區早上7時更低見6度，多達5區亦跌至個位數。除了記得多穿衣服，不少人在家中都會出動暖爐或暖風機，有日本節目曾講解4個寒冬必學的冷知識，當中包括暖爐擺放位置，不單更有效保暖，更可以避免發生致命意外！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台｜香港氣溫如何？

天文台預料，受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，未來兩三日華南沿岸天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。據天文台九天天氣預測，明日最低氣溫將低見12度，與今日最高氣溫相差8度，而周四更只有11度，已達寒冷水平，預料寒冷氣溫將持續至周五。

此外，天文台分區預測顯示，打鼓嶺於明日早上7時更低見6度，而上水、大埔、沙田、石崗及將軍澳亦跌至單位數。大家出門謹記穿足夠衣服禦寒。

冬天有什麼保暖冷知識？

天氣寒冷，不少人在家中都會出動暖爐或暖風機，日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時都會介紹一些鮮為人知的生活冷知識，其中有一集就講解了4個寒冬必學的小知識。據節目統計，部分更有7成人不知道！例如在家開暖爐時，正確的擺放位置應該是哪裡？天氣乾燥時，改變睡姿可以避免咳嗽「扎醒」？

暖爐放錯位置隨時越用越凍？（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

冬天保暖【1】暖爐放到窗邊位置附近

暖爐應該擺放在靠窗的位置。節目解釋，如果放在房間正中央，暖爐釋放的熱力會混合外面進來的冷空氣，這樣便會大大降低保溫效果，隨時會越用越冷。如果將暖爐搬到窗邊位置附近，暖爐釋放的熱力便可以阻隔外來冷空氣，提升保暖效果，房間能夠更加均勻地變暖！

冬天保暖【2】洗澡由手腳部分開始洗

另外，在日本，於浴室的意外死亡個案，原來比交通意外死亡的個案數字更多。而大部分死亡原因，都是由於劇烈的溫度反差造成的熱休克（Heat Shock）所致。所以冬天洗澡的時候，建議盡量由遠離心臟的地方，也就是手腳部分開始會更好，因這個做法能讓四肢血液更易回到心臟，有效預防出現熱休克，避免家居意外發生。

冬天保暖【3】冬天易嗽醒可嘗試打側身睡

冬天睡覺時，有沒有試過因為喉嚨痕癢咳嗽，導致半夜「扎醒」？日本的鈴本醫生建議，如果想改善這個情況，可以嘗試打側身睡，減少因口水和鼻水倒流，導致氣管受刺激引致的咳嗽。因此，比起仰睡，打側身睡可以減少半夜咳嗽的機會。

冬天保暖【4】冬天注意牙齒健康

冬天特別容易蛀牙？由於冬天天氣乾燥，口水分泌減少令口腔的防禦力下降，細菌容易入侵便容易蛀牙！除了定期做牙科檢查，還要記得多飲水，增加口水分泌，防止口臭和蛀牙！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略