AIA嘉年華2026直擊！必睇馬戲雜技團+機動攤位遊戲+門票買1送1

AIA嘉年華2026記者直擊！AIA友邦嘉年華強勢回歸中環海濱！除了有全新機動遊戲外，還有攤位遊戲可以贏巨型公仔！AIA大帳幕更邀請了世界知名馬戲團打造全新冬日雜技團表演！《香港01》「好食玩飛」為大家率先直擊AIA嘉年華所有必玩必睇的遊戲及馬戲雜技表演，現在經指定連結更可以買到買1送1優惠門票，等小編教埋你最抵嘅買飛方法，如何一票兩玩！

AIA友邦嘉年華2026 一張門票睇世界級雜技+免費入場

AIA嘉年華2026開放時間

開放日期：即日至2026年3月1日（2026年1月9日及16日不對外開放）

活動地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

AIA嘉年華2026｜5類人免費入場！學生/長者雜技團買1送1

目前AIA嘉年華開放(1)3歲以下幼童及(2)殘疾人士免費入場，而(3)持有冬日雜技團門票的觀眾同樣享有AIA嘉年華免費入場。除了以上三類人可以免費進入AIA嘉年華，由2026年1月5日起至2月13日，AIA嘉年華推出(4)長者及(5)學生優惠，同樣可以免費入場！

無論是幼稚園學生還是大學博士生、全日制還是兼讀制，只要攜帶並向售票處職員出示有效的學生證（電子版或紙本）即可於平日免費入場！而65歲或以上香港居民持有有效身分證明文件（如長者咭），同樣享有平日免費入場優惠！

AIA嘉年華2026｜代幣9折

不過要注意，免費入場門票不包含任何遊戲代幣，因此小編建議最好在入場前至少一日，先在指定連結加購9折優惠代幣，20枚代幣只需$180（現場價$200）；50枚代幣$450（現場價$500），這樣就可以節省更多！

AIA嘉年華2026｜雜技團買1送1

此外，學生及60歲或以上長者經指定連結購買雜技團門票，亦可以享有指定區域平日（非高峰時段，見下表）買一送一優惠！在優惠下，面向舞台正中央的主圈及高級區域，門票人均只需$150（原價$300），而在舞台正前方的VIP區域，門票則只需人均$237.5（原價$475），就可以以伸手可碰觸的距離欣賞世界及雜技表演，更有機會被表演者邀請上台互動贏小獎品，絕對會成為嘉年華中最難忘的經歷！

冬日世界雜技表演（非高峰時段；60歲或以上長者及學生買1送1*）

高級門票（2人）：$300｜人均$150｜原價$600

主圈門票（2人）：$300｜人均$150｜原價$600

VIP門票（2人）：$475｜人均$237.5｜原價$950

*包嘉年華入場券



追加代幣

另加20枚代幣：$180｜現場價$200

另加50枚代幣：$450｜現場價$500



AIA嘉年華2026｜入場門票$75起

其他入場人士都有優惠！AIA嘉年華門票分為普通時段、非高峰時段及高峰時段，小童套票現場價$100起（入場費$30；包括7枚代幣）；成人套現場價$160起（入場費$60；包含10枚代幣），每枚代幣價值$10。線上購票可以享有9折優惠，使用01積分減多$20，套票最平$75！線上門票可以於即日購買，***不過要注意追加代幣不能於即日購買使用。

AIA嘉年華2026｜隱藏方法一票2用+特快入場

小編更發現了一個隱藏方法，可以享有高CP值的門票優惠及特快入場攻略！手持冬日雜技團門票除了可以免費進入AIA嘉年華，更有另一條特別通道入場，當你看到手持AIA嘉年華門票的人排隊打蛇餅，你已經輕鬆入場！

1.買AIA嘉年華冬日雜技團門票，在快閃8折只需$120起包埋同日嘉年華入場

2.手持雜技團門票可以用另一條特別通道進入嘉年華

3.如要買代幣玩，要早一日上網買，因為有9折，你到現場買係要比原價***

AIA嘉年華2026｜冬日世界雜技表演 6大亮點搶先看

雜技馬戲表演亮點【1】瘋狂滾軸溜冰

瘋狂滾軸溜冰首度在香港冬日世界雜技表演中演出，看着4位表演者穿著滾軸溜冰鞋，在窄小的板子上，以驚人的速度表演，一邊進行高速旋轉一邊表演單人及雙人雜技，包括絲帶舞、呼拉圈、以頭部支撐另一位表演者再旋轉等，已經覺得很精采。但最喜歡一幕是四人雜技，由兩位男士將兩位女士有如打韆鞦一般盪起來，畫面既優雅又驚心動魄！

雜技馬戲表演亮點【2】疊羅漢魔力彈跳板

彈跳板表演由一眾年輕的表演者進行，除了基本翻騰動作，還有表演者彈上4至5米高後，坐到椅子上及站到窄小的板子等高難度特技表演，其中一幕更展示高空版三人疊羅漢，非常刺激！

雜技馬戲表演亮點【3】阿根廷高喬人

阿根廷高喬人表演融入了阿根廷傳統樂器「邦波鼓」及傳統投擲武器改良而成的舞蹈「Boleadoras」，搭配「馬蘭波舞」的高難度舞蹈動作、帶有力量之餘高速的踢躂舞步及聲響，一樣看得熱血沸騰！

雜技馬戲表演亮點【4】魅力倫敦歌舞女郎

魅力倫敦歌舞女郎由一眾身穿冬日服裝的表演者進行優雅的舞蹈表演，過程中更有飄雪效果，冬日感覺滿分！

雜技馬戲表演亮點【5】驚險環球飛車

環球飛車是最驚險刺激的演出，3名車手會駕駛著輕量電單車，輪流進入大球體，並以高速在球體內的行駛，合力表演「X」字交叉旋轉等高難度特技，過程非常驚險，讓人心跳加速！

雜技馬戲表演亮點【6】幽默小丑

幽默小丑串連於各個表演項目之間，其中一幕邀請了幾位現場觀眾互動大玩遊戲，包括香港經典遊戲「爭櫈仔」，過程中小丑更「出茅招」，又搶走椅子又站在椅子前不動，豈料最後還是輸給小朋友，令人捧腹大笑！

AIA嘉年華2026｜7大必玩攤位遊戲 贏優獸大都會公仔

攤位遊戲推介【1】圈圈有獎

遊戲代幣：2枚（4個呼拉圈）

遊戲難度：3/5

遊戲玩法：將呼拉圈套住公仔所在位置，呼拉圈必須完全貼地，套住1個即中獎。

成功祕訣：將呼拉圈面向自己，然後向上拋會更容易套中。

公仔：罐頭豬LuLu



攤位遊戲推介【2】 獅子開大口（新遊戲）

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：1/5

遊戲玩法：趁着獅子「開大口」的時間投球入獅子的口中，待球滑落至相應分數，累積5分即中獎。

成功祕訣：球的重量較輕，拋物線向上拋會更容易投得入。

公仔：無特別角色



攤位遊戲推介【3】狙擊精英（新遊戲）

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：4/5

遊戲玩法：將旋轉中的表情擊落，擊倒1個即中獎。

成功祕訣：球的重量較輕，將球放入槍口時，用力壓實才發射，球會較有力，比較容易擊落。

公仔：小熊維尼及其他相關角色



攤位遊戲推介【4】釣鴨遊戲

遊戲代幣：2枚（4次機會）

遊戲難度：1/5

遊戲玩法：用魚竿吊起鴨仔，不同鴨仔有不同分數，累積5分或以上即中獎。

成功祕訣：運氣

公仔：Minecraft動物



攤位遊戲推介【5】木桶江山

木桶江山（陳葦慈攝）

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：3/5

遊戲玩法：將球拋進桶裡，球不能彈出桶外。拋進1顆球即中獎。

成功祕訣：用手包緊整顆球，瞄準膠桶邊緣，手腕從下而上細細力甩出去。

公仔：史迪仔



攤位遊戲推介【6】牛奶樽

遊戲代幣：2枚（4顆球）

遊戲難度：5/5

遊戲玩法：將球投進牛奶樽內，投進1球即中獎。

成功祕訣：運氣

公仔：優獸大都會、怪獸公司等



攤位遊戲推介【7】棋盤飛鏢

棋盤飛鏢（陳葦慈攝）

遊戲代幣：2枚（4支飛鏢）

遊戲難度：1/5

遊戲玩法：將飛鏢掟向棋盤，棋盤上有不同分數。累積4分或以上即中獎。

成功秘訣：瞄準後定住手再向前擲，擲出飛鏢時手要伸直，速度要夠快。

公仔：貓



攤位遊戲一覽：

+ 4

AIA友邦嘉年華2026｜機動遊戲6大推介 大笨鐘塔必玩！

機動遊戲推介【1】大笨鐘塔（新遊戲）

大笨鐘塔是全球最高的移動式遊樂設施，能夠極速攀升至80米高空，體驗衝上雲霄的快感之餘，大笨鐘塔更會以驚人的速度旋轉，雙腳凌空地欣賞維港景色，令人又刺激又興奮！

大笨鐘塔（陳葦慈攝）

遊戲代幣：10枚

刺激程度：4/5

抵玩程度：5/5



機動遊戲推介【2】海盗船（新遊戲）

登上「海盜船」體驗極致失重快感！船身化身巨型鐘擺猛力擺動，每一次急速俯衝，都帶來脫離地心引力的懸浮刺激。船體沿著巨大的弧線飛盪，在每次搖擺中攀升得更高，達到失重巔峰。

遊戲代幣：6枚

刺激程度：4/5

抵玩程度：4/5



機動遊戲推介【3】混沌鐘擺

混沌鐘擺是進階版的海盜船，更是AIA全場難度最高、離心力最強、最刺激的機動遊戲！混沌鐘擺除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，記者最喜歡這個機動遊戲，玩到瘋狂尖叫！

遊戲代幣：7枚

刺激程度：5/5

抵玩程度：5/5



機動遊戲推介【4】SUPREME WALTZERS（新遊戲）

這個機動遊戲絕對是咖啡杯的刺激升級版！遊戲今年在AIA嘉年華全新登場，過程中除了會自轉更會公轉，搭配輕微幅度的波浪形路軌，遊戲過程中也會感覺到離心力，但玩完後會感覺「暈陀陀」！

SUPREME WALTZERS（新遊戲）（陳葦慈攝）

遊戲代幣：6枚

刺激程度：3/5

抵玩程度：4/5



機動遊戲推介【5】XXL Super Frog

XXL Super Frog是刺激遊戲中相對温和的機動遊戲。坐上「青蛙」後，坐椅除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，突然急速下降再旋轉的快感令人玩到瘋狂尖叫！但玩完會有點頭暈，需要唞唞才能繼續玩。

遊戲代幣：5枚

刺激程度：4/5

抵玩程度：4/5



機動遊戲推介【6】巨型充氣滑梯

雖然看起來只係普通的充氣滑梯，但記者爬到上最高才發現原來滑梯的斜度竟然有近70度！以接近垂直的速度髓到地下也有離心力，比想像中刺激太多！而且巨型充氣滑梯限時5分鐘任玩，絕對值回票價！

遊戲代幣：4枚（5分鐘）

刺激程度：3/5

抵玩程度：4/5



同場加映美食攤位一覽：

+ 1

