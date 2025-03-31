天文台料周二續凍！一區僅10度　暖爐千萬別放錯位　否則越用越凍

暖爐／暖風機／保暖方法｜今日（31日）截至上午11時26分，寒冷天氣警告正生效。天文台表示，受東北季候風影響，今明兩日廣東沿岸天氣繼續寒冷。據天文台九天天氣預報指，明日（1日）市區最低氣溫料約攝氏14度，分區更低至10度！明日早上亦會有一兩陣微雨，體感溫度更低，想禦寒又有什麼方法？



除了多穿衣服，不少人在家中都會出動暖爐或暖風機，有日本節目曾講解4個寒冬必學的冷知識，當中包括暖爐擺放位置，不單更有效保暖，更可以避免發生致命意外！



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天文台料本周中期氣溫將回升。（天文台官網截圖）

天文台料本周中期氣溫回升

天文台指，東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區天氣仍然寒冷，預料明日氣溫介乎14度至19度，早上有一兩陣微雨及相當清涼。分區方面，預料打鼓嶺在明早上午7時，只有10度，不少新界地區亦只有12度。隨著季候風逐漸緩和，本周中後期廣東沿岸氣溫回升，星期六（5日）市區料回升至最高的25度。

天文台料明日多區氣溫約攝氏11-14度，其中打鼓嶺最低僅得攝氏10度。（天文台官網）

暖爐放錯位置隨時越用越凍？（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時都會介紹一些鮮為人知的生活冷知識，早前便有一集節目講解了4個寒冬必學的小知識，據節目統計，部分更有7成人不知道！例如在家開暖爐時，正確的擺放位置應該是哪裡？天氣乾燥時，改變睡姿可以避免咳嗽「扎醒」？

👇👇按下圖及影片看4個寒冬必學小知識👇👇

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