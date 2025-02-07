天文台料周末分區5度　暖爐出動！千萬別放錯位　否則越用越凍

暖爐／暖風機／保暖方法｜強烈冬季季候風殺到，天文台表示，今日（7日）稍後將發出寒冷天氣警告，預料星期六（8日）市區氣溫將降至約攝氏11度；星期日（9日）更可能跌至9至10度，或成為入冬以來最低紀錄。新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫更有可能接近冰點。天文台分區預測顯示，星期日打鼓嶺上午7時更有機會跌至5度。想禦寒又有什麼方法？



除了多穿衣服，不少人在家中都會出動暖爐或暖風機，有日本節目曾講解4個寒冬必學的冷知識，當中包括暖爐擺放位置，不單更有效保暖，更可以避免發生致命意外！



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天文台料周日分區最低僅5度。（天文台官網）

暖爐放錯位置隨時越用越凍？（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時都會介紹一些鮮為人知的生活冷知識，早前便有一集節目講解了4個寒冬必學的小知識，據節目統計，部分更有7成人不知道！例如在家開暖爐時，正確的擺放位置應該是哪裡？天氣乾燥時，改變睡姿可以避免咳嗽「扎醒」？

👇👇按下圖及影片看4個寒冬必學小知識👇👇

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