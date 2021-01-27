撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-01-27 06:00

港產片《幻愛》早前在屯門取景，電影將屯門拍成日本風的唯美效果，令不少港人對大西北的印象改觀。除了大媽成群的屯門公園外，屯門還有甚麼景點？其實大熱編織藝術裝置早已進駐屯門，最新的2021牛年編織更登陸屯門市中心。《香港01》旅遊記者精選屯門一日遊6大好去處，包括屯門市中心牛仔編織藝術、屯門河畔貓貓編織藝術、隱世咖啡店隱啡、很得輝生炸雞髀、日落輕鐵站及屯門碼頭海濱長廊。

【第一站】打卡可愛編織牛仔兼拜屯牛大仙@屯門市廣場

人人都笑稱屯門居民做「屯門牛」，最近本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque的作品登陸屯門！今次的街頭編織主題更切合了2021年牛年，多隻牛仔造型的編織公仔充滿新年氣氛，非常適合打卡！除了編織公仔以外，商場更設有多個新年打卡點，包括屯牛大仙、標誌性的輕鐵站月台、風車陣等，新年不用去拜黃大仙喇！想知牛仔編織有幾可愛？點下圖即睇🐂👇👇

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屯門市廣場 地址：新界屯門屯順街 1 號 營業時間：星期一至日 10:00- 21:00

【第二站】隱世咖啡店主打自家製蛋糕@隱啡

咖啡咪必去隱世咖啡店「隱啡」，這間小店店鋪細細，但店員非常友善有禮，有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！想知招牌甜點邊款最受歡迎？點下圖即睇😋👇👇

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隱啡 地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 19:00

【第三站】貓貓雕塑編織藝術打卡@社區藝術裝置

屯門河畔的緩跑徑是區內街坊日常散步、運動好去處，上年開始河畔展開《非凡！屯門河》公共藝術展，緩跑徑旁的欄杆擺放了本地藝術家的作品，包括超吸睛編織藝術裝置及雕塑、打卡必去的心形雕塑及造型搞鬼的七彩座椅，為屯門河畔一帶增添活力。貓貓雕像的編織會不定時換上新裝！點下圖即睇藝術裝置有幾靚😺👇👇

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「非凡！屯門河」 地點：屯門河畔公園、青賢花園 預計擺放時間：由2020年起計三年

【第四站】招牌生炸雞髀性價比極高@很得輝

連區外人都特登入屯門吃的高質炸髀！這間小食店位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，不用50元已有交易，性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。想知仲有甚麼必點？點下圖即睇😋👇👇

很得輝 地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖 營業時間：星期一至日 12:30 - 02:00

【第五站】日落下的輕鐵站超唯美@屯門輕鐵站

屯門輕鐵站都影到偽日本風及日落靚景！輕鐵將元朗、天水圍及屯門三個地區聯繫起來，行駛中的輕鐵、路軌配上藍天，形成一幅像置身日本的唯美畫面。如果幸運的話，你還有機會拍下輕鐵在日落餘輝照耀下的唯美靚景，不過打卡還打卡，大家一定要注意人身安全。點下圖即睇輕鐵站及輕鐵打卡位🌅👇👇

【第六站】隱世睇日落浪漫地點@屯門碼頭海濱長廊

屯門碼頭海濱長廊較為隱世，傍晚時分更加感覺舒適，一個人吹海風又得，想同另一半漫步兼談心都得。大熱港產片《幻愛》中亦有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相📸👇👇

屯門碼頭海濱長廊 地址：屯門湖翠路148號

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💡 同場加映：屯門一日遊5大好去處 打卡屯門徑彩虹欄杆、隱世藝術空間歎咖啡 💡

屯門還有不少值得走訪的好去處，新手行山人士不妨去行屯門徑，可以去彩虹欄杆打卡，連女神Jumbo都去過打卡留影。這條路線簡單又適合打卡，行完彩虹欄杆後可以行去寧靜的藍地水塘，看著平靜的湖面，整個人都感到放鬆不少。點下圖即睇彩虹欄杆打卡位🌈👇👇

打卡熱點影長腿照@屯門徑彩虹欄杆

距離屯門市中心只有10分鐘路程的屯門徑，大部分路段都是石屎地及多段樓梯，對行山新手來說算簡單易行，最快3個小時就行得完。沿著屯門徑方向前行，好快就見到一條七彩繽紛的彩虹欄杆，連女神曾淑雅都有去打卡！按下圖即睇行山路線、行山貼士😎😎

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