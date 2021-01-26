撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-26 19:29

有傳媒報道九巴與運輸署研究在萬宜水庫東壩增設路線，消息一出引起網民極大反應，紛紛指會造成交通擠塞，擔心安全問題等等。

萬宜水庫是不少人的行山好去處，離西貢市中心約40分鐘車程，在標誌性的水壩路上，可以看到香港最大的人工水庫，及打卡必備的六角岩柱群，屬於入門路線，又可以打卡賞靚景，所以一直都深受歡迎，每逢周末、假期都擠滿市民。

萬宜水庫東壩是不少人的遠足必選之地。（資料圖片）

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現時前往地質步道，方式只有步行、的士或小巴，小巴班次疏落，而的士方面，網民就指有不少「黑的」開天價，按人頭收費每人百多元，比起跳標貴上兩三倍。所以日前九巴就指因應需求，正考慮及與運輸署研究增設路線，不過消息一出，網民反應兩極，點擊看看網民留言見解👇👇👇

普遍網民都指，因爲東壩位置是麥理浩徑的起點，很多山友會以東壩為旅程的起點或終點，附近有浪茄、標尖角、花山等行山勝地，擔心巴士出入會令交通擠塞，而且擔心巴士無法通過窄路的彎位：「最怕最後塞過屯公紅隧。」雖然巴士路線未增設，假如想前往萬宜地質步道，可以參考以下交通方式！點擊看看交通攻略👇👇👇

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