撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-01 17:23

文華新ClubLounge｜酒店Staycation經常聽説包「Club Lounge Access」或「Executive Lounge Access」，其實如何可以進入Lounge？行政酒廊又有何服務？睇埋網民建議的行政酒廊好評酒店！

常常聽酒店Staycation Package有包「Lounge Access」到底Executive Lounge、Club Lounge、行政酒廊等等，與一般酒店套票有何分別？你又是否有好好使用行政酒廊的服務？

其實只要了解Lounge的服務，酒店行政酒廊可以讓大家免費解決三餐、節省不少時間，分分鐘可以有無限酒飲！即刻睇睇酒店行政酒廊5大常見服務👇👇👇

至於每間酒店的行政酒廊服務，其實都不盡相同，即使大家都有供應早餐或下午茶，食物款式數量都可以相差很遠！以下是網民推介7個行政酒廊，好評如潮各有特色！

【1】香港文華東方酒店——全新行政酒廊

文華東方酒店的全新行政酒廊「文華閣」於今日（2021年2月1日）開幕，佔地6200 呎，有行政會議室、用餐區及休閒區，位於酒店的23樓。當中用餐區於全日任何時段，都會供應各式美食，除了早餐及下午茶、全日小食，到黃昏更有晚間開胃小菜及香檳、紅白酒、雞尾酒、指定烈酒和啤酒等供應！

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【2】Hyatt Regency——熱食數量多

位於尖沙咀的Hyatt Regency，行政酒廊位於23樓，名爲「嘉賓軒酒廊」。Lounge提供早餐、全日咖啡及各種飲品，以及傍晚雞尾酒、佐酒小食。網民就指，雖然是「佐酒小食」，但網民就指有四款飯、五六款蛋糕甜品供應，雞尾酒時段更有十幾款紅白酒，可當是迷你自助餐！

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【3】Hotel Icon——可以睇幻彩詠香江

位於酒店28樓的「天外天Club Lounge」，有無敵落地大玻璃，可以一覽海景，Lounge裏面有供應下午茶（甜點及三文治）、晚間雞尾酒和小吃。網民及YouTuber都表示，茶點種類雖然不算太多，但每款都很好吃，而且景色值回票價！

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【4】Grand Hyatt——食物選擇超多

香港君悅酒店的Grand Club Lounge一直好評如潮，全日提供各款美酒及小食，黃昏時段會提供更多雞尾酒款式，另外更有早餐供應、私人放映影院、圖書館等。網民紛紛指君悅酒店的Grand Club Lounge食物、酒類選擇都很多，不管是早餐還是下午茶，食物都放滿兩張大長桌！

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【5】JW Marriott——餐廳形式熟食多

JW萬豪酒店的Executive Lounge位於酒店5樓，座位風格偏向餐廳，相比其他Lounge，座位也較多。提供早餐、下午茶、傍晚時段雞尾酒及小食。綜合外國遊客、網民意見，因爲這一個Lounge前身為餐廳，所以有自設廚房，食物方面提供多款熱辣辣新鮮熟食，酒類選擇都很多！

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【6】Ritz Carlton——116樓Lounge歎北京烤鴨

Ritz Carlton的行政酒廊位於116樓，可以從極高樓層俯瞰香港，除了基本Check-in、Check-out服務，最特別是有24小時酒水飲品，以及根據網民所講，供應食物與正餐無異，起碼六七款包點、甜品，有廚師駐場即刻煎煮奄列，更有北京烤鴨、鵝肝等！

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【7】Conrad——私隱度高！

港麗酒店的「行政貴賓廊」位於59樓，Lounge的場地分成多個區域，每個區域座位數量都很少而且望到海，私隱度很高。食物種類比上述酒店較少，不過勝在寧靜靚景，多數食物由專人送到桌面，無需動身！

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