撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-06 06:30

情人節2021｜還有大約一星期就情人節了！大家準備好慶祝活動沒有？酒店Staycation二人世界是不少人的選擇，精選10個情人節適用套票，包括W酒店、九龍香格里拉、文華、四季、Conrad、Murray、Hyatt Centric等酒店，部份更包米芝蓮餐飲！

【1】W酒店 —— 包三餐再送500元餐飲回贈

酒店有不少擁有面對海景的浴缸的房型，浴缸前面就是落地大玻璃，可以邊浸浴邊飽覽維港美景，泳壇女神歐鎧淳和KOL樂善都曾經在這裡打卡！酒店推出期間限定食住套票優惠，入住一晚包早午晚三餐，更可有500元餐飲回贈！

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【2】九龍香格里拉酒店——45折包早晚餐

九龍香格里拉推出限時優惠，入住一晚、免費Upgrade豪華海景客房，另外更包雙人自助早餐及晚餐。

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九龍香格里拉大酒店 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店 電話：2721 2111

【3】文華東方酒店——包入2月開幕新Lounge

香港文華東方酒店推出香港放鬆體驗住宿計劃，套票優惠價包早餐及Lounge Access，Lounge文華閣全日供應小食、無限啤酒、晚間開胃小菜、下午茶等。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】Conrad——送外賣下午茶

港麗酒店推出最新情人節套票，住宿一晚山景房型包早餐及外賣新春主題下午茶，假如選擇星期一至五入住，更可以免費升級海景房型及提早入住！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838

【5】四季酒店 —— 住宿包食三星米芝蓮

四季酒店最新推廣住宿一晚，連早餐及米芝蓮三星食府龍景軒的點心下午茶，這個價錢可以吃到著名米芝蓮餐廳，CP值甚高！預訂及入住日期為即日至2021年2月28日。

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四季酒店 地址： 中環金融街8號 電話： 3196 8888

【6】Murray——快閃優惠包早晚餐

美利酒店推出最新情人節Staycation Package，入住客房一晚之外，更包雙人早餐及三道菜三道菜雙人晚餐，更有機會可以獲得外賣下午茶一份，即刻按圖看詳情！👇

The Murray 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【7】維港凱悅尚萃酒店 —— 包情人節套餐或自助晚餐

Hyatt Centric推出兩大情人節住宿計劃，都可以入住海景房及包The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐。晚餐方面，「Spicy Love」計劃提供Cruise空中餐廳及酒吧情人節雙人套餐，而「Hunger for Love」計劃則提供The Farmhouse 咖啡廳雙人自助晚餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角北角邨里一號 電話：3762 1234

【8】港島海逸君綽酒店 —— 包雙人晚餐、自助早餐

酒店部份房型提供私人風呂，可以擁有自己的露天浸浴池。現推出情人節住宿優惠，入住兩種海景房型，包餐酒一支，亦可於Le 188˚餐廳歎享雙人晚餐，翌日更可享用雙人自助早餐。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【9】帝苑酒店——CP值超高包早晚餐

位於尖沙咀的帝苑酒店推出情人節都適用的春節住宿優惠，包住宿一晚及餐廳The Greenery的早餐，以及包晚餐，可以選擇The Greenery雙人晚餐或中式新春主題晚餐。套票價錢人均500元有找，CP值十分高！

帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【10】九龍東皇冠假日酒店——自主早晚餐及踩單車

情人節找活動，踩踩單車也不錯呢！九龍東皇冠假日酒店就推出在港度假系列套票，包自助早餐、午餐，更包雙人單車體驗！

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