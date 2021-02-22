撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-22 18:23

嘉道理農場暨植物園（下稱嘉道理農場）在暫停開放多月後，終於在今日（2月22日）重開！農場的動植物物種豐富，是賞花和親子好去處，不過農場的開放時間及人數限制等都有改變，《香港01》旅遊記者為大家整理好2月賞花圖鑑及入園須知。

嘉道理農場在Facebook公佈重開消息。（嘉道理農場Facebook截圖）

因應疫情關係，嘉道理農場自2020年12月起暫停開放，終於在4個多月後的2月22日重開。重開的消息是不少家庭的喜訊，因為嘉道理農產十分適合親子遊及賞花。但疫情下農場更改了開放時間，還有什麼需要注意？點擊圖片睇睇嘉道理農場重開後的5問5答 👇👇

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2月入場可以賞什麼花？

去嘉道理農場參觀，除了探訪一眾在園內居住的動物，當然不能錯過園區種植的各式花卉，據知山上現時更是開滿杜鵑花！農場每個月都有不同花綻放，而2月更有美麗的鐘花櫻桃、梅花和桃花等，想知這些春花是否仍是花期？點擊圖片睇2月花卉介紹 👇👇

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