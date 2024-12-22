東莞美食｜好評榜常客芙爵啫啫煲　萬物皆可「啫」激發原汁原味

東莞啫啫煲專門店芙爵啫啫煲，常年登上大眾點評粵菜熱門榜，開到哪裏，哪裏便掀起排隊旋風，堅持地道廣式的做法與風味，讓人吃過就成為回頭客，每天對這口念念不忘。



猛火生啫·征服味蕾

啫啫煲的烹飪有三大秘訣：砂鍋、高温、爆炒。店裏全是定製砂煲，做煲時300℃猛火快攻，無需用水，靠砂煲的温度將食材的原汁原味逼出，再利用水蒸氣啫熟美味。

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極簡調味激發食材原汁原味

為保證食材新鮮度，都是當天現運輸到店，只放少許調味品，保留食材本味。猛火快攻的同時，急速翻動煲中食材，讓每塊都能均勻受熱入味。

小跑上菜開蓋會「唱歌」

未見其菜，先聞其香。為了保證鑊氣十足，上餐得快，服務員小哥一路小跑。到客人位置上時開蓋會發出「啫啫」的聲音，陣陣鮮香撲鼻而來。

芙爵啫啫煲店裏雖然已經有幾十道煲了，但仍在不斷創新，任何年齡段都能被一口虜獲！現在又帶着新品啫啫煲熱辣來襲，給你這個秋冬最温暖的美食記憶！

萬物皆可「啫啫」，高溫快攻，惹味正宗👇👇👇

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1. 啫啫羊肉煲：入秋標配，鮮美不腥羶

老廣們的秋冬怎麼少得了暖笠笠的「啫啫煲」呢！尤其是天氣漸冷，來一鍋熱辣辣的羊肉煲更是暖心又暖胃呀！

每天新鮮現切的帶皮羊肉，經過明火炙烤，表面呈現金黃色，經大火煎炒後砂煲中熬煮。使之入味三分，鑊氣十足！

掀開煲蓋，專屬於羊肉的獨特香氣滿溢而出，香味中夾雜着複合醬香，令人食慾大開！每一塊羊肉都是肥瘦相宜，夾起一塊，入口軟嫩又勁道，口感緊實細緻，十分惹味鮮美！

2. 啫啫雞子煲：女人的美容院，男人的加油站

「雞子」在別人眼裏可能很奇怪，在東莞人眼裏卻是「寶貝」，它帶着滿滿的膠原蛋白，飄香而來，男女皆宜。

以形補形的雞子秋冬必吃！每天新鮮到貨，漲卜卜超新鮮，每一粒都光滑得像鵝卵石一樣！一看就知道是上乘貨色！

圓鼓鼓的白肚子看着生硬，實則軟滑，入口有一種「爆漿」的口感，軟軟糯糯，同時夾帶着肥厚豐腴的醇香！感覺最近身體被掏空？那來份雞子加加油吧！

3. 啫啫黃鱔煲：1條黃鱔1個煲

想把黃鱔煲做好，得用新鮮現殺的黃鱔，這樣才能保證它本身的新鮮口感，精選肥美黃鱔，口感更加爽滑、滋味更香！

香氣撲鼻，醬香彈韌，Q彈鮮美的黃鱔肉切成一段段，上桌帶着香氣，份量都給的足足的。鱔肉超級好送飯，切記一定要趁熱吃！薑蒜的味道逼進每一寸肉裡，令人忍不住一塊接一塊地吃。

4. 啫啫牛肉煲：每吃一次都想舔煲

還有這道啫啫牛肉煲同樣熱門，新鮮牛肉切片與薑蒜爆香，要啫多久師傅也說不出來一個具體，全靠師傅對火候的掌握，多幾秒少幾秒都會影響牛肉嫩滑的口感。

被啫啫醬包裹的牛肉鹹香味十足，鮮美的肉汁鎖在牛肉裏，一口牛肉一口白飯，怎是一個「香」字了得！

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5. 啫啫乳鴿煲：肉汁四溢，滿口生香

通常乳鴿都是用來燉湯或烤着吃的，很多人都沒試過用它來做啫啫煲，可不是所有地方都能吃到，不少老饕就衝着它來！

啫啫過的乳鴿外皮呈棗紅色，泛着油亮的光澤，緊緻有韌勁，大塊的乳鴿即使是胸肌部位肉質也很嫩，連骨頭都是鮮香的味道。

6. 啫啫蝦醬豆角&啫啫金沙涼瓜：不點上一份，真的白來

萬物皆可啫啫煲，這話一點也不假。講究葷素搭配的養生廣東人，啫啫蔬菜也不能錯過，豆角和涼瓜每一條都裹上醬汁，粉糯中還帶着脆爽，味道層次UP！UP！UP！

與廣式傳統啫啫煲粵菜館不同，「芙爵啫啫煲」裝修風格更加年輕化。剛進店，一抹亮橙色讓人感覺暖暖的，適合約三倆好友來此小聚。

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木製桌椅增加了居家就餐的温馨感，牆面的書法匾額平添了中式韻味，布簾上的「三餐四季，温暖有趣」彷彿在和我說：「快洗手吃飯啦！」

這裏雖然滿是粵式鑊氣，卻也不缺乏浪漫的氣息，門外還有露天座位，白天感受微風拂面，晚上等待滿天繁星。

一邊吃啫啫煲，一邊聊聊閒話，聽着啫煲的滋滋聲和朋友交談聲，十分愜意。廣東人的夜晚，就是這麼自在快活嘛！

芙爵啫啫煲分店資料

莞香印巷店

地址：東莞市南城街道元美東路莞香印巷4棟2樓A27號（台北瘋豆樓上）

交通：東莞軌道交通2號線鴻福路站A1出口，步行590m

電話：13922904133

營業時間：10:00-14:30，17:00-22:30



南城店

地址：東莞市南城街道宏六路1號宏成五金城26棟125室

交通：東莞軌道交通2號線蛤地站B出口，步行730m

電話①：13922904133

電話②：0769-22181314

營業時間：10:00-23:30



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