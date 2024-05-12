東莞華為歐洲小鎮難入場僅開放3天　小火車串連夢幻城堡雄偉鐘樓

自從建成以來，位處東莞松山湖的華為歐洲小鎮（溪流背坡村）熱度一直居高不下，可惜的是，普通遊客想要進去裏面參觀，需要由華為員工預約帶進去，並不容易。



不過，現在有機會直接進入小鎮參觀，還免預約！華為在6月21-23日舉行2024年「華為開發者大會」，期間大家購買門票就能進去喲~

華為歐洲小鎮，有多美？

位於東莞松山湖的華為歐洲小鎮，從2014年開始建造，佔地面積1900畝，總建築面約126.7萬平方米。👇👇👇

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「歐洲小鎮」一共分為12個建築群：

英國的牛津和温德米爾、法國的巴黎和勃艮第、意大利的維羅納和博洛尼亞、盧森堡、比利時布魯日、瑞士弗里堡、西班牙格拉納達、德國海德爾堡、捷克克倫諾夫共來自9個歐洲國家12個小鎮。



而超火爆的紅色小火車，則是將12個區域串聯起來。坐上小火車，一路遊覽夢幻歐洲城堡、雄偉的鐘樓等風景。

香港多個訪問大灣區的團體都曾參觀華為歐洲小鎮，小火車和圖書館是必到之處👇👇👇

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宏偉大氣的圖書館，隨手一拍都是超漂亮！朋友們真的別錯過~

購票詳情👇👇👇

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開售時間：

第三批：5月16日10:08（周四）

第四批：5月23日10:08（周四）

購票途徑：華為開發者大會2024官網

免預約！購票進！想進華為小鎮逛逛的朋友，不要錯過這次機會啦！

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