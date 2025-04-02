東京食Omakase遲到　港女哭訴遭趕走蝕$1200　日本旅遊禮儀4禁忌

日本旅行｜日本東京｜米芝蓮二星｜東京向來是港人旅遊熱門地，不過近日有港女於社交平台小紅書發布影片，控訴一間米芝蓮二星餐廳因她遲到而被拒之門外，更不予退還1,200港元預約費，令她大感委屈，當街爆喊。然而事件曝光後，事主不但未獲網民同情，更反遭批評。



日本人非常講究禮儀，到當地旅行時，最好就是入鄉隨俗，做個文明遊客。《香港01》好食玩飛頻道就根據當地人的說法，整理出遊日4大遊日禮儀禁忌，大家就可以避免當上不受歡迎的遊客！



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港女所提及的米芝蓮二星餐廳，是由「壽司之神」小野二郎，次子小野隆士主理的數寄屋橋次郎六本木店。（《壽司之神》海報）

港女因遲到被餐廳拒之門外 上小紅書哭訴反遭批評

近日一名港女以「東京二星餐廳，一口沒吃上卻要付全費」為題，在小紅書上發布影片，表示自己因遲到30分鐘，而遭餐廳趕出門外，更不予退還1,200港元預約費用，邊流淚邊大呻餐廳員工態度不佳，又認為餐廳隔涉加上未有電話卡，才無法知會餐廳，大感委屈。

據悉，餐廳為「壽司之神」小野二郎，次子小野隆士主理的數寄屋橋次郎六本木店。該店因曾招待美國前總統奧巴馬等名人而聲名大噪，更被譽為「世界上最難預約的壽司店」之一。

餐廳預約系統列明，假如食客遲到10分鐘就會當作取消預約兼扣全款，因此網民不但未有表示同情，更批評事主影衰港人，又表示這是Fine dining的常識，「全世界Fine dining都是這樣的規則，你第一次吃嗎？」、「無電話咭，你遲起床，你唔一早搵定路，全部都係你問題。」、「可唔可以唔好影衰香港人」。

不想做失禮港人，就謹記以下4大禮儀禁忌！

日本禮儀禁忌【1】遲到、放飛機

不論是預訂了日本餐廳，抑或租借和服、甚至參加了任何工作坊和一日遊，遲到、失約都是一大禮儀禁忌！因為日本人認為準時到達，甚至早到都是基本禮儀。而且有不少人都會因行程不合而在無通知的情況下放飛機，同樣是非常不尊重的表現，所以下次最好提前考慮合理的行程或提早一兩天通知店舖。

日本禮儀禁忌【2】大聲聊天

同朋友、家人旅行，不時都會在地鐵上、餐廳內放聲聊天，甚至有些家長會因為人在異地，認為周邊人都不懂廣東話，就在公眾地方教仔。然而，這個行為令日本人感到不悅，特別是在地鐵上，他們連手機都會開上靜音，跟香港有著文化差異，所以大家聊天興高采烈時，都謹記要調低音量。

在日本地鐵上聊天謹記要調低音量。（資料圖片）

日本禮儀禁忌【3】亂掉垃圾

由於日本設有垃圾分類，而香港尚未有這種習慣，港人有時會忘記妥善處理垃圾，例如早前就有亂棄行李箱事件，就被日本新聞網報導。另外部分港人都會喜歡在餐廳內即場拆戰利品，然後把包裝垃圾棄置在餐廳，其實都會加重侍應生的負擔，所以大家最好都是留待酒店、回港才拆戰利品，並且要留意大型垃圾的處理方法。

日本設有垃圾分類，垃圾切忌亂掉！（Getty)

日本禮儀禁忌【4】神社、溫泉違規拍攝

神社、溫泉都是許多人會去的日本旅遊景點，但部分都會明文規定禁止攝影，但有不少人仍為了留下回憶而違規拍攝，令本地人反感，因此大家遊日時都要留意是否禁止攝影，避免造成誤會。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略