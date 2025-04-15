沖繩恐龍樂園7.25開幕｜霸王龍追車+19米高飛索必玩｜附購票連結

沖繩恐龍主題樂園｜沖繩恐龍主題樂園「JUNGLA 叢林樂園」宣布將於7月25日開幕！樂園斥資700億日元（約35億港元）打造，佔地面積逾60公頃，景點多達22個，除了可坐上越野車與「恐龍」近距離接觸、乘搭熱氣球於高空欣賞沖繩景色外，還有世界最大型的無邊際風呂可慢慢歎！而現時海外門票可預約時間開放至8月31日，票價由$477起，啱晒大家暑假出遊！



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沖繩恐龍主題樂園「JUNGLA 叢林樂園」宣布將於7月25日開幕！樂園斥資700億日元（約35億港幣）打造，佔地面積逾60公頃，相當於13個東京巨蛋，而且將有多達22個景點，其中最令人期待的，當然是坐上越野車逃避霸王龍，讓你仿如置身於侏羅紀世界之中！除了刺激遊戲外，園區更設有療癒設施「SPA JUNGLIA」，擁有堪稱世界最大的無邊際風呂，相當吸引！即睇園區已公布的12大玩樂設施！

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沖繩恐龍主題樂園「JUNGLA 叢林樂園」宣布將於7月25日開幕。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園12大已公布的玩樂設施

沖繩恐龍主題樂園設施【1】Dinosaur Safari——霸王龍追車、19米高腕龍

玩家需要乘坐一輛由司機駕駛的大型12座越野車前往擁有20隻恐龍的棲息地，過程中將會不停地與「恐龍」近距離接觸！每隻恐龍都十分巨大，例如身高約19米，相當於七層樓高、比叢林樹木還要大的腕龍、大型劍龍、三角龍等等。而當肉食恐龍 T-REX（霸王龍）從後方逼近時，汽車便會沿著崎嶇的叢林道路飛馳，十分緊張刺激，全場體驗時間足足長達17分鐘！

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玩家需要乘坐越野車前往擁有20隻恐龍的棲息地。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【2】Horizon balloon——360度俯瞰沖繩絕景

Horizon balloon為直徑約23米的熱氣球，玩家可乘坐在內，於海拔200多米的高空以360度的視角，一邊享用氣泡酒，一邊欣賞沖繩的樹林和大海，甚至是黃昏時分從粉紅色漸變成橙色的美麗夕陽，非常Chill！

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玩家可乘坐熱氣球，在海拔200多米的高空以360度的視角欣賞沖繩的樹林和大海。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【3】Finding dinosaurs——穿梭森林尋找恐龍寶寶

尋找恐龍相對於機動遊戲恐龍獵遊更加合家歡。玩家將會以步行的方式穿過叢林，尋找恐龍寶寶的蹤跡並與牠們互動，其中包括甲龍和蛇頸龍。此外，你還可以穿梭洞穴、樹木密佈的隧道、吊橋，以及駕駛手推車親自尋找寶藏，無論大人還是小孩都能樂在其中！

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玩家將會以步行的方式穿過叢林，尋找恐龍寶寶的蹤跡。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【4】Tree-top trekking——穿越吊橋挑戰9大關卡

樹冠探險為一項親子向的活動，玩家需要穿越叢林上方搖搖欲墜的吊橋，邁著搖搖晃晃的腳步，跨過大大小小的縫隙，沿途更會出現9個挑戰關卡，體驗在吊橋上冒險的樂趣。

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玩家需要穿越叢林上方搖搖欲墜的吊橋。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【5】Sky phoenix——19米高空滑翔＋俯瞰大自然

Sky phoenix為全長280米的空中飛索，玩家可從19米的高處俯瞰沖繩廣闊的大自然，像鳥兒一樣快速飛翔，體驗於高空滑行的快感！

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天空鳳凰 Sky phoenix為全長280米的空中飛索。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【6】Titan's swing——18米高空越盪越高的巨型鞦韆

在泰坦鞦韆上，玩家可乘坐在巨大的四人鞦韆上，並按照自己的節奏擺動鞦韆，過程中將會不自覺地越盪越高，並且開始按捺不住地尖叫起來，感受離地約18米高的盪鞦韆快感。

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玩家可乘坐在巨大的四人鞦韆上，並按照自己的節奏擺動鞦韆。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【7】Bungee glider——20米高台無預警急跌

玩家將站在離地20米的高台上，在毫無預警之下，高台的地板會打開，整個人便會從高空墜落，然後懸在半空中彈跳、搖擺，感受自由落體的離心力！

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高台的地板會在毫無預警之下打開。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【8】Human arrow——人肉彈射箭＋超強衝刺感

Human arrow顧名思義便是將人體像箭一樣射出去。玩家的腰間將會綁好充滿彈力的橡膠帶，然後身體被整個拉後，再從彈射台上發射出去，讓你在短短的瞬間穿越森林，體驗暢快淋漓的衝刺感！

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Human arrow顧名思義便是將人體像箭一樣射出去。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【9】Gravity drop——無安全繩19米急跌的極限運動

如果想體驗極限運動，Gravity drop就不能錯過。玩家將會被吊在19米的高空，全程沒有安全繩，然後身上的掛鉤會毫無預警鬆開，整個身體便會急速墜落，跌進安全網上，體驗極限運動的快感。

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玩家將會在被吊在19米的高空，然後身上的掛鉤會毫無預警鬆開，整個身體便會急速墜落。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【10】Sky-end trekking——84米高低不平懸索橋＋挑戰膽量之選

Sky End Trekking是一座84米的懸索橋。玩家需要穿過懸索橋步行至山谷，當中高低落差最大可達34米，沿途也需握緊繩索，走過高低不平、不規則形狀的台階，非常考慮膽量！

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Sky End Trekking是一座84米的懸索橋。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【11】Buggy voltage——駕越野車在賽道飛馳

玩家可於Buggy Voltage中駕駛一輛功能齊全的越野車，在崎嶇不平的越野賽道上飛馳，沿途欣賞自然風光。設施貼心地設有兩種刺激程度不同的路線，分別是老少咸宜的「有趣的冒險路線」，以及較為困難的「腎上腺素挑戰路線」，任君選擇！

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玩家可於Buggy Voltage中駕駛一輛功能齊全的越野車，於越野賽道上飛馳。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園設施【12】Day time／Night time entertainment——音樂表演＋雜技演出＋煙花Show

除了刺激的樂園設施外，其他景點包括BREEZE ARENA，以及白天和晚上娛樂表演。無論在日或夜，都能欣賞到不同的音樂表演和雜技演出，在晚上特定時段，更會有璀璨的煙花Show。

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沖繩恐龍主題樂園｜主題餐廳＋水療中心

園內共有15輛提供各式各樣餐點的餐車，分布於園區各處，更設有兩間主題餐廳，包括可欣賞公園全景的Panorama Dining，以及主打燒烤料理的Wild Banquet。

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【1】Panorama Dining——鳥巢狀露天座位睇靚景

Panorama Dining位於園區入口附近，內部設有落地玻璃窗以及高高的樓底，營造出一種開放的氛圍，並設有鳥巢狀的露天座位，讓大家一邊享受來自沖繩的食材，一邊欣賞大自然、夕陽和煙花。

Panorama Dining位於園區入口附近，設有鳥籠狀的露天鳥巢座位。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

【2】Wild Banquet——熱帶度假勝地氣氛餐廳

Wild Banquet則是一家位於公園中心的戶外餐廳，空間被棕櫚樹和熱帶植物環繞，充滿熱帶度假勝地的感覺。而餐廳內部設有開放式廚房，即席烹調來自沖繩的食材，享受外觀和味道都充滿野性的菜式。

Wild Banquet餐廳被棕櫚樹和熱帶植物環繞，充滿熱帶度假勝地的氣氛。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

【3】Spa Janglia——世界最大的無邊際風呂

有別於其他主題樂園，園區內設有療癒設施「SPA JUNGLIA」，擁有世界最大的無邊際風呂，可欣賞到熱帶叢林和藍天的壯麗景色。此外，室外也有被植物包圍的桑拿浴室、岩風呂、水風呂；室內則有據說有美膚效果的天然溫泉和洞窟風呂，玩完一輪還可去浸溫泉，放鬆身心。

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療癒設施「SPA JUNGLIA」，擁有世界最大的無邊際風呂。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園｜交通資訊

從沖繩那霸機場前往JUNGLIA，自駕的話，約1小時30分鐘車程便可到達，樂園內亦設有付費停車場，附近也正在設置臨時停車場。除了開車之外，也可選擇搭乘巴士或渡輪。

如果不想租車，又想節省交通費，可乘坐高速巴士（機場利木津巴士・接駁巴士），到JUNGLIA最近的城市「名護市」，然後於附近預訂酒店，再包車前往。👉🏻沖繩包車8折優惠

沖繩JUNGLIA叢林樂園

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村後賀山 553-1

營業時間：10:00-19:30（Spa 為12:00-21:30）



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沖繩那霸機場前往 JUNGLIA交通方法參考。（JUNGLA 叢林樂園官方圖片）

沖繩恐龍樂園｜鄰近酒店推介

沖繩恐龍主題樂園「JUNGLA 叢林樂園」位於名護市，且鄰近那霸機場及美麗海水族館，以下推介3間沖繩酒店給大家，讓大家更方便安排行程！

更多沖繩酒店可瀏覽：

沖繩酒店推介【1】沖繩美麗海皇家景觀酒店（Royal View Hotel Churaumi）

沖繩美麗海皇家景觀酒店（Royal View Hotel Churaumi），由那霸機場出發可以乘搭巴士直達，距離沖繩美麗海水族館僅5分鐘路程，亦可步行前往海景購物美食商場HANASAKI MARCHE（オキナワハナサキマルシェ）及海洋博公園等人氣景點！

酒店共有120間客房，分為本館及別館，供應8種不同房型，包括雙人房及家庭房等，部分房型更設有玻璃陽台，景色超開揚！另外，部分客房最多可以容納7名住客，適合親子出遊或多人數旅行！酒店設有露天泳池、兒童遊戲室等，亦可以從酒店直達沙灘，方便住客輕鬆與陽光玩遊戲！

沖繩美麗海皇家景觀酒店（Royal View Hotel Churaumi）

房價：人均HK$242起（酒店隨機房型）

地址：沖繩縣國頭郡もとぶ町石川938

交通：那霸機場駕車約90分鐘

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沖繩酒店推介【2】喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）是位於沖繩縣名護市的度假風酒店，距離那霸機場大約一小時車程。酒店坐落於海邊，前面就是公共海灘，亦鄰近部瀨名海中公園及海中展望塔。酒店房間設計簡約但設備齊全，均設有露台及私人浴室，洗手台位於起居室，套房房型最多可供5人入住。酒店亦附設室外游泳池、高爾夫球場、水上樂園、桑拿等設施，亦可以在海灘進行浮潛、潛水、划獨木舟、玩拖曳傘等水上活動。

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

房價：人均HK$229起（大床房）

地址：沖繩縣名護市喜瀬1996

交通：那霸機場車程60分鐘

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沖繩酒店推介【3】沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）是2022年開幕的都市型度假酒店，距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店設計以貼近大自然為主，用上了不少木質裝潢及綠植。酒店客房全部位於高層，每間房都坐擁海景及城景，採用乾濕分離浴室並帶有浴缸，空間十分寬敞，豪華房型最多可供4人入住，對家庭客來說非常友善。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台、小童游泳池等休閒娛樂設施，可以盡情享受陽光與海景！

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

房價：人均HK$266起（標準雙人間）

地址：沖繩縣浦添市字港川512-55

交通：那霸機場車程20分鐘

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