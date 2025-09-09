北上Call車｜無內地手機號碼都能高德打車　3大叫車方法簡易教學

北上Call車｜深圳call車｜北上玩樂都有機會需要打車，不過部份人北上都只會用數據卡，並未有內地手機號碼，當要使用Call車服務時便會卻步。《香港01》好食玩飛記者就整理3個無需內地手機號碼都可以Call車的方法，更包含詳細Call車步驟，不過謹記要先在香港完成所有身份認證才可使用！



近年北上玩樂消費成風，越來越多人都會到深圳、珠海、廣州等地去個短旅行。不過大部分港人都未有內地手機號碼，而內地常用的Call車App如滴滴出行，通常要求綁定手機號碼，令不少想Call車的朋友卻步。

以下就是3個無需內地手機號碼的Call車方法，讓大家北上出行更方便！提提大家，以下方法都需要驗證手機號碼和驗證身份等程序，建議大家在香港先測試一下步驟。

內地常用的Call車App如滴滴出行、高德打車等通常要求綁定手機號。（Unsplash@Joshua Fernandez）

北上Call車【1】AlipayHK——多平台選擇＋直接付款

AlipayHK App內設有高德打車、滴滴出行服務，只需要在AlipayHK預先綁定香港手機號碼、銀行戶口、信用卡或預先入錢，就可在沒有大陸手機號碼的情況下call車。

謹記香港手機號碼需要先在香港驗證，並確保綁定銀行戶口或信用卡有足夠金錢。據記者實測，AlipayHK是三個方法中最容易申請的，既有多平台選擇，又可以直接付款，整個流程最繁複的只有申請賬戶和綁定銀行戶口或信用卡。

▼▼▼Call車詳細步驟

步驟1：打開AlipayHK App，進入「交通」。

步驟2：點選「Call車」。

步驟3：輸入香港手機號碼（無需綁定內地支付寶或銀行卡）。

步驟4：可以選擇高德打車或滴滴出行

步驟5：高德打車：設定上車地點及目的地，系統會整合滴滴、曹操出行、T3出行等多個平台報價。

滴滴出行：設定上車地點及目的地後，會顯示多種車型。

步驟6：選擇合適平台和車型後，使用AlipayHK餘額或綁定的香港信用卡付款。

如果想和司機聯絡，可透過App內置聊天功能以訊息來往。



北上Call車【2】WeChat Pay HK——適合WeChat用家

常用WeChat的用家，應該都知道WeChat內有多項服務和搜查功能，當中更設有「滴滴出行」叫車服務。不過香港手機號碼同樣需要先在香港驗證，而WeChat上的身份認證程序比較嚴謹，啟用WeChat Pay也需要更多時間，建議在香港時早一至兩星期開設戶口。

▼▼▼Call車詳細步驟

步驟1：打開微信（WeChat），進入「我」>「服務」。

步驟2：下滑至「交通出行」，選擇「滴滴出行」。

步驟3：輸入起點和目的地，選擇車型。

步驟4：確認訂單後，版面會顯示Call車的資料，例如車牌、司機資料等。

步驟5：下車後，會自動於WeChat Pay HK內扣款。

如果想和司機聯絡，可透過App內置聊天功能以訊息來往。



北上Call車【3】高德地圖或百度地圖——多平台一鍵Call車

高德地圖或百度地圖是不少本地人都會使用的的Call車平台，因為地圖可實時追蹤車輛位置，避免司機繞路，而且接單速度迅速。但值得一提是，系統最後依然需要連接AlipayHK或WeChat Pay HK 付款，所以申請AlipayHK或WeChat Pay HK仍然是必須的。

步驟1：下載高德地圖或百度地圖App（iOS/Android均可）。

步驟2：使用微信或支付寶登錄（無需內地手機號碼）。

步驟3：在App內選擇「打車」功能，輸入目的地。

步驟4：系統會整合 滴滴、曹操出行、T3出行、陽光出行 等多家平台報價。

步驟5：選擇合適車型後，使用AlipayHK或WeChat Pay HK付款。

如果想和司機聯絡，可透過App內置聊天功能以訊息來往。



（全文完）