台北OUTLET 3大推介｜4折起！波鞋＋名牌袋買到手軟｜附退稅攻略

台北OUTLET｜香港前往台北大概需要1小時30分鐘，因此吸引不少港人在短假期，甚至周末快閃台北吃喝玩樂。至於喜歡購物的朋友，就不能錯過台北3間OUTLET！每間OUTLET都有不同的時尚品牌進駐，各有驚喜！今次《香港01》好食玩飛頻道將會為大家介紹台北3大OUTLET！



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台北OUTLET【1】MITSUI OUTLET PARK 林口

日本三井集團於台北林口開設的OUTLET。（官方圖片）

MITSUI OUTLET PARK 林口（下稱「三井林口」）由日本三井集團於2016年在台北市新開幕的OUTLET，亦是3間OUTLET中最新的，除了設施比較新，公共空間也很寬敞，能夠舒適地購物。

MITSUI OUTLET PARK 林口｜品牌種類

全個OUTLET分作I館和II館，兩館合共有300間商店、餐廳，為滿意客人娛樂的需要更設有電影院及遊樂場，當中不乏時尚品牌，包括Michael Kors、Kate Spade，也有不少日本品牌，例如SNIDEL、Issey Miyake。運動品牌就有Under Armour、Nike、Adidas，大部份都有4折、5折，亦有多買多折扣的優惠。

MITSUI OUTLET PARK 林口｜餐廳選擇

OUTLET內亦有不少餐廳，當中以日式餐廳為主，靜岡勝政日式豬排、屯京拉麵、鶴橋風月、牛角次男坊、菜豚屋等等，亦有台灣連鎖餐廳如春水堂、鮮芋仙，為了迎合旅客不同口味，還有港式、韓式、泰式等等，部份餐廳更開放網上訂位。

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MITSUI OUTLET PARK 林口｜退稅政策

同一日卡MITSUI OUTLET PARK林口購物總金額（不包含在台灣境內已使用的可消耗品或服務）含稅滿新台幣2,000元或以上（I館與II館分開計算），可於購物當天營業時間內，憑(1)當日消費之統一發票、(2)護照或出入境許可證，到I館室內區1F服務台辦理。退稅額為實價內含的5%稅款，另外徵收退稅額20%的手續費。

MITSUI OUTLET PARK林口資訊



營業時間：星期一至四 11:00-21:30；星期五(含假期前夕)11:00-22:00；星期六日（含假期）10:30-22:00

地址：新北市林口區文化三路一段356號（I館）；新北市林口區文化二路一段123號（II館）

交通：A1台北車站到A9林口站，車程約20分鐘；或桃園機場到A9林口站，車程約15分鐘，A9林口站可轉乘免費接駁公車或步行5分鐘抵達



台北OUTLET【2】華泰名品城 GLORIA OUTLETS

華泰名品城 GLORIA OUTLETS是台灣首間美式露天OUTLET。（官方圖片）

華泰名品城 GLORIA OUTLETS分為一期、二期、三期，是3間OUTLET當中，擁有較多奢侈品牌的Outlet，喜歡血拼的朋友就千萬不能錯過！

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華泰名品城 GLORIA OUTLETS｜品牌種類

OUTLET內雲集多個奢侈品牌，當中包括COACH、ARMANI、CELINE、Chloe、LOEWE、BURBERRY、BOTTEGA VENETA等等，另外也有不少優閒運動品牌，如adidas、PUMA、Reebook、Columbia等等。此外，華泰名品城 GLORIA OUTLETS的商店折扣力較高，大部份運動品牌的都有折扣，adidas、Champion更低至35折！深受當地人及旅客歡迎。

華泰名品城 GLORIA OUTLETS｜餐廳選擇

OUTLET的公共空間會有餐車停泊，提供各種小食，如果逛到餓了，可以隨時「醫肚」。除了餐車，還有各國特色餐廳，當中包括韓式料理、日式燒肉居酒屋、日式壽司店等等。

華泰名品城 GLORIA OUTLETS｜親子專區

OUTLET三期末端還有「饅頭家族主題樂園」，提供室內遊樂設備，例如夾公仔機、保齡球機，也有電子遊戲機等等。GLORIA OUTLETS也有設置兒童遊戲空間。

華泰名品城 GLORIA OUTLETS資訊



營業時間：星期一至星期四11:00-21:00；星期五至星期日（含假日）11:00-22:00

地址：桃園市中壢區春德路189號

交通：高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18高鐵桃園站2號正出口



台北OUTLET【3】禮客時尚館 Leeco Outlet

禮客時尚館 LEECO OUTLET有內湖及公館2間分店。（官方圖片)

禮客時尚館 LEECO OUTLET算是三家OUTLET中最具歷史，內湖店於2005年開業、並於2015年後擴建二館、而公館店則在2008年開業。比較兩間分店，公館店會較靠近市區，交通更便利，不過內湖店就涵蓋350個時尚品牌，而公館店僅100個時尚品牌，而且內湖店附近還有COSTCO、大全聯（前稱：大潤發），所以如果時間充裕不妨去內湖店逛一逛。

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禮客時尚館 LEECO OUTLET｜品牌種類

兩間OUTLET內進駐的品牌各有不同，公館店約為100個時尚品牌，而內湖店就涵蓋350個時尚品牌，而當中不少PAUL SMITH、MOSCHINO等等，更有日本知名的二手名牌商店BRAND OFF TOKYO，可以盡情尋寶。而運動品牌就有adidas、roxy、puma等等，低至2折起！

禮客時尚館 LEECO OUTLET｜餐廳選擇

餐飲的選擇較少，公館店不設餐廳，而內湖店二館有「漾客日式料理」及「215享香檳海陸餐酒館」，而一館、二館就各有咖啡室。

禮客時尚館 LEECO OUTLET資訊



營業時間：星期日至星期四11:00-21:30；星期五至星期六11:00-22:00

地址：（內湖店）台北市內湖區民善街205號；（公館店）台北市中正區思源街16號

交通：（內湖店）捷運市政府站下車，轉乘公車552，於新湖三路口站下車；（公館店）捷運公館站1號、4號出口，往汀洲路及思源街口方向，步行約5分鐘。



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