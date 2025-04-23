花蓮酒店10推介｜新開幕＋海景房＋私人溫泉！人均$270起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

花蓮酒店推介2025！香港快運航空花蓮航線去年12月12日正式啟航！花蓮擁有豐富的自然資源，春天賞花、夏季賞鳥、秋冬賞楓，每季都有不同景觀！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間花蓮酒店推介，大部分新開幕，配備泳池或私人溫泉，人均只需$270起！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！4月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡優惠｜日韓泰折扣碼Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

花蓮酒店推介【1】花蓮潔西艾美渡假酒店

花蓮潔西艾美渡假酒店是花蓮市中心第一家擁有溫泉的度假酒店，鄰近金三角商圈、舊鐵道文化商圈、慈善寺等景點，吃喝玩樂都方便。酒店於2023年開業，提供252間客房及套房，房間配備景觀浴缸、特大睡床、音響、咖啡機等高級設備，部分房型亦設有私人半露天溫泉。酒店附設室外游泳池、溫泉、健身室、遊戲室、酒吧及餐廳等設施。

花蓮潔西艾美渡假酒店
房價：人均HK$891起（經典客房一大床；包早餐及免費禮品）
地址：花蓮中正路599號
交通：花蓮機場車程13分鐘
花蓮潔西艾美渡假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【2】花蓮壽豐遠雄悦來大飯店

花蓮壽豐遠雄悦來大飯店聳立在海拔220米海岸山脈的北端，擁有10多公頃維多利亞式建築造景設施，宛如一座空中城堡。酒店配備391間客房，採用充滿維多利亞式的風格設計，附設咖啡機、音響等設施，部分房型亦帶有戶外平台或露台。酒店亦提供5間餐廳與酒吧、室內及戶外泳池、健身室及遊戲室等設施，並提供車站或機場接送服務。

花蓮壽豐遠雄悦來大飯店
房價：人均HK$437起（精緻山景大床房）
地址：花蓮壽豐鄉鹽寮村山嶺18號
交通：花蓮站車程24分鐘
花蓮壽豐遠雄悦來大飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【3】煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣位處在曼波海灘旁，步行數分鐘便可抵達，地理位置優越。酒店開業於2021年，提供176間客房，房內設有景觀浴缸、免費迷你吧、休息區等，空間十分寬敞，坐擁太平洋海景或山景，部分房間更配備L型大露台！酒店亦提供室外游泳池及餐廳等設施，並提供免費泊車及免費車站接送服務，非常方便！

煙波花蓮太魯閣
房價：人均HK$418起（山闊館-雅緻雙床房）
地址：花蓮新城鄉順安村草林10之6號
交通：景美火車站車程8分鐘
煙波花蓮太魯閣搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【4】秧悦美地渡假酒店

秧悦美地渡假酒店位於花蓮吉安幹城，歷經3年籌備興建，於2019年正式開幕。酒店以有機香草為特色主題，更被認證為可持續發展住宿！酒店配備142間客房及套房，房間配備寬敞起居室及浴室，在房間內都可以欣賞到自然生態景觀！酒店附設室外游泳池、桑拿、兒童俱樂部、餐廳、酒吧等設施，並提供免費車站及機場接送服務。

秧悦美地渡假酒店
房價：人均HK$647起（薄荷豪華客房；包早餐）
地址：花蓮吉安鄉幹城村幹城二街100號
交通：花蓮機場車程24分鐘
秧悦美地渡假酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【5】花蓮煙波大飯店花蓮館

花蓮煙波大飯店花蓮館坐落在花蓮市中心，距離花蓮站僅9分鐘車程，附近亦有美侖海濱公園、花蓮縣石雕博物館、松園別館等景點，地理位置優越！酒店於2015完成翻新，提供213間房，房間設有淋浴間及浴缸，部分房型配備露台，最多可容納4人入住。酒店亦擁有健身室、桑拿及餐廳，並提供免費泊車及車站接送服務。

花蓮煙波大飯店花蓮館
房價：人均HK$298起（花蓮煙波大飯店花蓮館）
地址：花蓮花蓮市中美路142號
交通：花蓮機場車程12分鐘
蓮煙波大飯店花蓮館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【6】花蓮美侖大飯店

花蓮美侖大飯店於1995年建成，最近一次翻新是在2021年。酒店距離花蓮機場僅12分鐘車程，交通非常方便！酒店擁有299間客房及套房，房間配備寬敞浴室及起居室，設備齊全、景觀開揚，部分房間內亦設有浴缸，最大的房型可容納4人入住。酒店附設室內及戶外游泳池、健身室、籃球場、餐廳及酒吧等，亦提供免費泊車及車站接送服務。

花蓮美侖大飯店
房價：人均HK$322起（豪華大床房；包早餐）
地址：花蓮花蓮市林園1-1號
交通：花蓮機場車程12分鐘
花蓮美侖大飯店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【7】七星潭水上明月海景渡假旅店

七星潭水上明月海景渡假旅店位處七星潭，鄰近七星潭風景區、七星柴魚博物館、原野牧場等景點。酒店於2022年全新開幕，僅提供25間客房，房間走法式宮廷風格，坐擁私人陽台無敵海景，且配備法國Fragonard香氛、Dyson吹風機等奢華設備。酒店附設免費Spa、餐廳等設施，並提供免費彈性接送機服務及免費車站接送服務。

七星潭水上明月海景渡假旅店
房價：人均HK$964起（華麗精緻雙人房；包早餐）
地址：花蓮新城鄉大漢村七星街58號
交通：花蓮機場車程12分鐘
七星潭水上明月海景渡假旅店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

花蓮酒店推介【8】花蓮雲山水有熊的森林Villa會館

花蓮雲山水有熊的森林Villa會館是花蓮非常有名的精品民宿，鄰近夢幻湖。酒店僅提供5間客房，房間明確劃分了客廳、臥室及浴室，空間寬敞有家居感。雙卧室家庭房另設有廚房、戶外平台及露天風呂，非常奢華，最多可供4人入住。酒店亦提供免費泊車服務及自行車租借服務，出入都方便！

花蓮雲山水有熊的森林Villa會館
房價：人均HK$580起（熊甜蜜雙人房；包早餐）
地址：花蓮壽豐鄉豐坪路2段2巷201弄68號
交通：壽豐站車程9分鐘
花蓮雲山水有熊的森林Villa會館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【9】花蓮椛堤Villa

花蓮椛堤Villa於2022年開業，提供2間別墅，別墅僅限包棟訂房，內含一樓交誼大廳、三間雙人房、門口停車空間，配備景觀浴缸及寬敞浴室、廚房、Marshall藍牙喇叭等設備，適合一家人或一群朋友入住。

花蓮椛堤Villa
房價：人均HK$270起（椛堤別墅）
地址：花蓮花蓮市國民二街3號
交通：花蓮機場車程13分鐘
花蓮椛堤Villa搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

花蓮酒店推介【10】煙波花時間 花蓮

煙波花時間 花蓮於2022年開幕，位處花蓮新城鄉，配備28間客房，從雙人、四人、六人及八人背包客房作規劃 ，提供多種房型，配備乾濕分離浴室及寬敞的起居室，設備齊全，六人房及八人房為碌架床。酒店附設免費私人停車場、共用廚房及洗衣間。

煙波花時間 花蓮
房價：人均HK$363起（經典海景大床房）
地址：花蓮新城鄉順安村草林10之5號
交通：花蓮機場車程20分鐘
煙波花時間 花蓮搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多台灣酒店推薦👇
台北新酒店台北車站酒店西門町酒店台北親子酒店台北溫泉酒店台北溫泉套票及住宿台東酒店台中酒店台中溫泉酒店高雄酒店北投溫泉酒店烏來溫泉酒店台灣森林系住宿台灣萬豪酒店宜蘭礁溪溫泉酒店宜蘭酒店

西門町酒店12間推介｜近台北捷運站人均$116！親子房／落地窗靚景台北溫泉套票及酒店11間推薦　人均$87起！3分鐘到車站／包下午茶台灣森林系住宿10間推介｜近月老廟／坐擁日月潭景觀／人均$167起台北新酒店20間推介人均$165！近台北車站／家庭房／日式大浴場台北車站酒店16間推介｜鄰近西門町／1分鐘到捷運站／人均$118起台北親子酒店10間推介｜近西門町／溫泉／天台泳池／兒童免費住烏來溫泉飯店8間推介｜私人溫泉／2分鐘到烏來老街／特大家庭房
花蓮旅遊/旅行
台灣旅遊/旅行
酒店
酒店
酒店住宿資訊
台灣
旅遊Jetso