墾丁酒店10間推介｜新開幕／戶外泳池／高雄免費接送／人均$136起

墾丁酒店推介2025！墾丁是台灣熱門旅遊勝地，擁有許多自然風光及景點，更是潛水勝地之一！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間墾丁酒店，大部分鄰近墾丁大街夜市，配備戶外泳池、免費早餐等，更有酒店提供免費高雄接送服務，人均只需HK$136起！



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墾丁酒店推介【1】屏東墾丁亞曼達會館

屏東墾丁亞曼達會館坐落在最富熱帶氣息的墾丁南灣，設計以古帝國宮廷為主調，處處都是打卡位！酒店擁有48間客房，房間充滿異國風情，配備打卡浴缸、寬敞客廳等，部分房間亦配備露台、戶外平台或私人泳池，設計奢華有格調。酒店亦附設Spa、桌上足球、餐廳等設施，並提供免費泊車服務，非常貼心！

屏東墾丁亞曼達會館

房價：人均HK$334起（金色撒哈拉大床房-帶陽台）

地址：屏東恆春鎮南灣路330號

交通：枋山火車站車程46分鐘

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墾丁酒店推介【2】墾丁凱撒大飯店

墾丁凱撒大飯店坐落在屏東恆春，鄰近小灣海水浴場、星際碼頭、屏東觀光夜市、墾丁大街夜市等景點，地理位置優越。酒店共有282間風格各異的客房，全部客房均是2006年翻新完成，注入峇里島韻味，內設陽台、特大浴室、客廳等，部分房型亦配備戶外按摩浴缸。酒店附帶室外游泳池、球類活動室、水上活動、餐廳及酒吧等設施及服務。

墾丁凱撒大飯店

房價：人均HK$429起（景緻客房；包早餐）

地址：屏東恆春鎮墾丁路6號

交通：枋山火車站車程54分鐘

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墾丁酒店推介【3】屏東墾丁華泰瑞苑

屏東墾丁華泰瑞苑位於屏東縣恆春鎮公園路，前往社頂自然公園非常方便！酒店曾於2014年獲得德國紅點設計「Red Dot」室內設計類大獎，擁有60間雙人房，配備山景窗、奢華浴室等，部分房間亦配備露台及戶外平台。酒店亦附設露天大型游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

屏東墾丁華泰瑞苑

房價：人均HK$657起（花園雙人房；包早餐）

地址：屏東恆春鎮公園路101號

交通：枋山火車站車程57分鐘

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墾丁酒店推介【4】屏東白砂15

屏東白砂15是台灣十大夢幻民宿之一，歷時5年設計而成，擁有6間房，房間均配備大面積獨立庭院、私人泳池、景觀浴缸、音響等，設備齊全且空間寬敞。酒店亦提供專屬私人管家、送到房間的早餐、代訂交通接駁等服務，連住兩晚以上更提供至高雄的免費接送服務，絕對是奢華享受！

屏東白砂15

房價：人均HK$1,004起（木荷雙人房；包早餐）

地址：屏東恆春鎮水泉裏樹林路25-3號

交通：枋山火車站車程46分鐘

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墾丁酒店推介【5】墾丁羊角村

墾丁羊角村坐落在墾丁大街，鄰近墾丁海水浴場、墾丁夜市、大灣路旁沙灘、屏東觀光夜市等景點，吃喝玩樂一應俱全，非常方便！酒店於2017年開業，僅提供11間客房，房間配備大面積景觀窗，部分房型亦帶有露台及浴缸，最大的房型可供6人入住。酒店附設洗衣間及免費私人停車場。

墾丁羊角村

房價：人均HK$427起（101面山二人房；包早餐）

地址：屏東恆春鎮墾丁路330之22號

交通：枋山火車站車程53分鐘

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墾丁酒店推介【6】HERE宅這兒私宅-墾丁A宅

HERE宅這兒私宅-墾丁A宅於2023年開業，酒店樓下就是墾丁大街，附近亦有屏東觀光夜市、大灣路旁沙灘、墾丁海水浴場等景點，地理位置極佳！酒店房間分為雙人房及四人房房型，房間設備齊全，部分房型亦有小露台，非常寫意！

HERE宅這兒私宅-墾丁A宅

房價：人均HK$218起（景觀雙人房）

地址：屏東恆春鎮墾丁路204號

交通：枋山火車站車程52分鐘

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墾丁酒店推介【7】墾丁後灣發宅民宿

墾丁後灣發宅民宿位於墾丁後灣的小漁村，附近有台灣海洋生物博物館及墾丁西海岸景觀自行車道。酒店於2018年開業，四周被大自然圍繞，環境清幽，清水模建築內僅擁有5間客房。房間分為海景、山景及園景房型，配備木系裝潢、浴缸等，部分房型亦設有戶外平台。酒店附設免費私人停車場。

墾丁後灣發宅民宿

房價：人均HK$498起（海景雙人房；包早餐）

地址：屏東車城鄉後灣路161號

交通：枋山火車站車程35分鐘

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墾丁酒店推介【8】屏東嵐翎白砂渡假莊園

屏東嵐翎白砂渡假莊園建於2018年，坐落在恆春鎮水泉裏，鄰近貓鼻頭公園以及後壁湖等景點。酒店提供35間客房，房間設有熱水按摩池、浴缸、陽台等設施，房間景觀開揚，最大的房型可容納4人入住。酒店附設花園、日光浴場、公共休息區、餐廳和酒吧，且提供免費停車場。

屏東嵐翎白砂渡假莊園

房價：人均HK$507起（精緻雙人房；包早餐）

地址：屏東恆春鎮下泉路5-68號

交通：枋山火車站車程51分鐘

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墾丁酒店推介【9】墾丁海堤112

墾丁海堤112位處在恆春大灣沙灘，距離墾丁國家公園、墾丁大街夜市等亦不過5分鐘步程，地理位置優越。酒店提供13間客房，配備雪櫃、平板電視、露台等，私人浴室配備浴缸及淋浴，部分房間亦配備露台及戶外浴缸。酒店亦設有咖啡館、餐廳、酒吧，並提供收費來回機場班車及停車設施。

墾丁海堤112

房價：人均HK$175起（雙人房；包早餐）

地址：屏東縣恆春鎮大灣路112號

交通：枋山火車站車程53分鐘

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墾丁酒店推介【10】墾丁庫房301旅店

墾丁庫房301旅店位於墾丁大街巷內，鄰近墾丁大街夜市、大灣路旁沙灘、屏東觀光夜市等景點。酒店於2015開業，配備6間客房，整體裝潢走輕工業風格，選用了水泥磚牆、復古燈飾與利落的配色營造出舊式工業風格。房內配備陽台、浴缸、電視等，空間十分寬敞，最大的房型可供4人入住。

墾丁庫房301旅店

房價：人均HK$136起（二人房）

地址：屏東恆春鎮墾丁路通海巷33之1號

交通：枋山火車站車程53分鐘

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