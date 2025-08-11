泗水酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／近大型商場／人均$141起

泗水酒店推介2025｜泗水是印尼第二大城市，由於曾被荷蘭殖民，泗水至今仍然保留了荷蘭殖民時期的建築和古蹟名勝，非常適合深度遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間泗水酒店，大部分配備泳池、健身室、網球場等娛樂設施，人均價格$141起！



泗水酒店推介【1】泗水喜來登酒店（Sheraton Surabaya Hotel & Towers）

泗水喜來登酒店位於市中心，鄰近Fun World及多家購物中心，地理位置極佳！酒店於2025年翻新後重開，擁有348間客房，房內設有喜來登特色睡床、大理石浴室、大面積景觀窗等，空間寬敞舒適。酒店另設室外游泳池、兒童俱樂部、健身室、網球場、足浴、餐廳、酒吧等設施。

泗水喜來登酒店（Sheraton Surabaya Hotel & Towers）

房價：人均HK$338起（豪華大床房）

地址：Jl. Embong Malang No.25-31, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261, Indonesia

交通：朱安達機場車程41分鐘

泗水酒店推介【2】泗水JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Surabaya）

泗水JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Surabaya）位於Tegalsari的Kedungdoro，鄰近Fun World及潛艇博物館。酒店於2012年開幕、2016年翻新，擁有407間客房。房內設有特大睡床、奢華浴缸、大面積落地窗等設施，最大的房型可容納6人入住。酒店另設室外游泳池、健身室、桑拿、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等設施。

泗水JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Surabaya）

房價：人均HK$315起（豪華特大床房）

地址：Jl. Embong Malang No.85-89, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261, Indonesia

交通：朱安達機場車程40分鐘

泗水酒店推介【3】泗水斯帕齊奧威茲豪華酒店（Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya）

泗水斯帕齊奧威茲豪華酒店（Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya）於2023年開幕，坐落於蘇臘巴亞中心地段，距離大型購物中心不到15分鐘車程。酒店擁有143間客房，房間均位於高層，空間寬敞舒適，更坐擁無敵城景！酒店同時配備無邊際游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，入住期間亦可免費使用停車場及前往Pakuwon購物中心的接駁車。

泗水斯帕齊奧威茲豪華酒店（Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya）

房價：人均HK$156起（豪華雙床房）

地址：Spazio Tower, Jl. Mayjend. Jonosewojo No.Kav. 3, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60226, Indonesia

交通：朱安達機場車程41分鐘

泗水酒店推介【4】泗水希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Surabaya）

泗水希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Surabaya）坐落於泗水中心，鄰近塔尤干廣場購物中心及泗水博物館。酒店於2021年開幕，提供310間客房，房間內設有MP3基座及智能電視，部分房型亦設有無敵景觀浴缸！酒店另設室外游泳池、健身室、公共浴池、桑拿、兒童遊樂場、餐廳等設施，並提供免費自行車租借及穿梭巴士服務。

泗水希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Surabaya）

房價：人均HK$206起（雙床房）

地址：Jl. Tunjungan No.12, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275, Indonesia

交通：朱安達機場車程38分鐘

泗水酒店推介【5】泗水威斯汀酒店（The Westin Surabaya）

泗水威斯汀酒店（The Westin Surabaya）於2020年開幕，坐落於St. John Paul II Chapel旁邊，鄰近Pakuwon Mall。酒店擁有242間客房，房間配備大面積落地窗、景觀浴缸、特大睡床等設施。酒店另設有室外游泳池、健身室、公共浴池、高爾夫球場、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等許多休閒娛樂設施。

泗水威斯汀酒店（The Westin Surabaya）

房價：人均HK$483起（威斯汀豪華房）

地址：Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216, Indonesia

交通：朱安達機場車程43分鐘

泗水酒店推介【6】泗水香格里拉酒店（Shangri-La Surabaya）

泗水香格里拉酒店（Shangri-La Surabaya）坐落於市中心，鄰近Fun World。酒店於1995年開幕、2017年翻新，現擁有多達365間客房。房內設施乾淨新穎，配備免費迷你吧及大面積景觀窗。酒店同時設有室外游泳池、健身室、網球場、兒童俱樂部、2間餐廳等設施。

泗水香格里拉酒店（Shangri-La Surabaya）

房價：人均HK$213起（豪華雙床房）

地址：Jl. Mayjend Sungkono 120, West Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia

交通：朱安達機場車程37分鐘

泗水酒店推介【7】達爾莫瑞士貝爾大酒店（Grand Swiss-Belhotel Darmo）

達爾莫瑞士貝爾大酒店（Grand Swiss-Belhotel Darmo）於2023年開幕，坐落於泗水中心，鄰近Korean Friendship Park及Central Point Mall。酒店擁有227間客房，提供智能電視、乾濕分離浴室等設施。酒店同時配備室內游泳池、健身室、餐廳等設施。

達爾莫瑞士貝爾大酒店（Grand Swiss-Belhotel Darmo）

房價：人均HK$141起（豪華雙床房）

地址：Jl. Bintoro No.21 - 25, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Indonesia

交通：朱安達機場車程32分鐘

泗水酒店推介【8】泗水市瑞享酒店（Mövenpick Surabaya City）

泗水市瑞享酒店（Mövenpick Surabaya City）坐落於市中心，鄰近多家大學及會展中心等商業設施，地理位置優越。酒店於2015年開幕、2019年翻新，擁有256間客房，大部分房間配備半開放浴室、挑高落地窗、特大床等設施。酒店同時配備室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，並提供托兒服務及免費私人停車場。

泗水市瑞享酒店（Mövenpick Surabaya City）

房價：人均HK$163起（高級雙人床房）

地址：Jl. Ahmad Yani No 71, Frontage, Wonocolo, Surabaya, Indonesia

交通：朱安達機場車程25分鐘

泗水酒店推介【9】泗水西普拉世界酒店-由瑞士貝爾酒店國際管理（Hotel Ciputra World Surabaya managed by Swiss-Belhotel International）

泗水西普拉世界酒店-由瑞士貝爾酒店國際管理（Hotel Ciputra World Surabaya managed by Swiss-Belhotel International）坐落於市中心，於2015年翻新，鄰近Fun World、Ciputra World Surabaya等景點。酒店擁有212間客房，設計帶有宮廷風格，空間寬敞、設備齊全。酒店另提供室外游泳池、健身室、高爾夫球場、餐廳、酒吧等設施。

泗水西普拉世界酒店-由瑞士貝爾酒店國際管理（Hotel Ciputra World Surabaya managed by Swiss-Belhotel International）

房價：人均HK$194起（豪華大床房）

地址：Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 87 - 89, Dukuh Pakis, Surabaya

交通：朱安達機場車程36分鐘

泗水酒店推介【10】泗水帕庫萬英達福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah）

泗水帕庫萬英達福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah）於2019年開幕，位於Pakuwon Mall及St. John Paul II Chapel旁邊，觀光購物都十分方便！酒店提供276間客房及家庭主題房，房內設備齊全，而且乾淨舒適。酒店同時設有室外游泳池、健身室、高爾夫球場、網球場、餐廳等一系列休閒娛樂設施。

泗水帕庫萬英達福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah）

房價：人均HK$301起（豪華兩張雙人房）

地址： Pakuwon Mall, Jalan Puncak Indah Lontar No 2, Wiyung, Surabaya

交通：朱安達機場車程42分鐘

