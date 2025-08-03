梅州好去處｜梅龍高鐵開通車程2.2小時　美食景點住宿一文介紹

大梅州我來啦~



梅州交通——梅龍高鐵開通

大家翹首以盼的「梅龍高鐵」已經開通大半年啦！

原來深圳需要繞道汕尾、揭陽然後才到梅州西，花費的時間需要3小時左右。梅龍高鐵開通後，廣州到梅州的高鐵，可以直接通過惠州-河源-龍川-五華-興寧南-然後直接到達梅州西。花費的時間僅需1個半小時左右。由香港西九龍站直達梅州西站，大概需要2小時10分，價格為291港元起。

龍龍高鐵梅龍段示意圖（廣東交通）

今天帶大家感受一下梅州的遊玩攻略。

這裏山清水秀，古蹟眾多，民風獨特，來到這裏不但能夠瞻仰葉劍英、黃遵憲、丘逢甲等客家名人故居，還可以一睹古老的客家圍屋，感受客家人尊師重教的傳統文化……

這裏是——梅州！

接下來為大家奉上梅州遊玩的攻略，同學們，搬起小板凳坐好了嗎？開始咯！

梅州住宿——民宿

三舍

夜晚枕着星光入夢，早晨聽着鳥叫蟬鳴醒來，伸手就能觸碰繚繞的薄霧和秀麗山色……沒想到這樣的夢想就在梅州這間民宿實現了。

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據說這是一家五星級民宿，整體主打中式古典風格，裏面有圍屋、文創、禪茶、博物館……超文藝範兒~

由於設施環境比較好，所以價格方面確實會偏高一些，但是如果一行人一起出遊的話。定一間套房，人均人民幣100+也還是可以滴。

早餐吃完民宿提供的醃面和三及第湯，飯後在偌大的院子裏閒庭信步，美哉美哉~

三舍

地址：梅州市雁洋鎮大觀天下景區



梅州景點——古香古色

1. 橋溪古韻

橋溪古韻位於橋溪村，是「廣東省十大最美古村落」之一。

說這裏的風景美如畫真的絲毫不誇張，依山傍水，錯落有致，山澗溪流清澈，村內遍佈着古樸的客家民居建築，更為秀麗的客家山村增添不少韻味。

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我們在途中就遇見一些特地前來採風建築藝術尋求靈感的年輕人們~

古樹婆娑、遠山含黛、層林疊翠，秋高氣爽，邊走邊拍，此時的你是不是和我一樣耳邊響起那首「心裏的花~我想要帶你歸家……」。

橋溪古韻

地址：梅州市梅縣區雁洋鎮橋溪村

景區門票：人民幣80元



2. 雁南飛茶田

離橋溪古韻不遠處就是雁南飛茶田啦！

總佔地面積為：450公頃。作為梅州的5A級旅遊景區，實在太適合放鬆浮躁的心情了~

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置身雁南飛，遠離城市的喧囂，盡情地呼吸充滿負離子的清新空氣，聽天籟般的蟲鳴和鳥叫。聞着花香，體驗純淨自然的清新雅靜。拿起手機隨意定格都是一副佳作！

雁南飛茶田

地址：廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮橋溪村



3. 靈光寺

離開雁南飛茶田，趴在車窗邊看着沿途的風景猶如一種享受。

下一站，必遊景點：靈光寺。

關於靈光寺的傳說，相信不少外地人都對那神秘的「三絕」有所耳聞。

第一絕：風斗「八藻井」

儘管香火鼎盛，但香燭濃煙卻從寶殿頂端的螺旋形風斗「八藻井」散發而出，使殿堂終年清新，此為一絕。

第二絕：大雄寶殿無片葉

殿頂外古樹參天，但瓦面卻片葉不留，此為二絕。

第三絕：寺大門前挺立兩棵古柏

一榮一枯，一生一死。生者枝繁葉茂，死者枯而不朽。奇特之「生死樹」，世所罕見，此為三絕。

至今已有一千多年曆史的靈光寺，仍舊青山綠水，香火不絕，逢年過節時更是人聲鼎沸。

如果你有機會來到梅州，千萬別忘記來親自拜訪一下咯~

靈光寺

地址：梅州市梅縣區雁洋鎮陰那山省立自然保護區內

開放時間： 周一至周日8:00-18:00



4. 葉劍英紀念園

參觀葉劍英紀念園是完全免費的，但紀念館實行免費不免票的機制，所以09:00-16:30期間可前往紀念園門口左側領取免費參觀券~

葉劍英紀念園分為葉劍英紀念園和葉劍英故居兩大景點。

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展館展覽了大量珍貴的照片、手稿、題詞、文獻、文物等一批實物，展示着葉帥偉大光輝的一生。

葉帥故居與舊紀念館相連，是泥磚砌築的普通客家民間農舍，進故居左側後角邊兩間是葉劍英少年時的卧房。

參觀完葉劍英紀念園，兩日遊的行程來到了下午，飢腸轆轆的我們打算最後吃一波梅州的美食犒勞自己。

葉劍英紀念園

地址：梅州市梅縣區雁洋鎮雁上村

開放時間： 周一至周日9:00-17:00，16:30停止入園



梅州美食——熟悉的老味道

1. 味酵粄

這個長得有點像缽仔糕的叫做味酵粄，是客家有名的小吃，分為紅味（紅糖）和白味（醬油），略韌勁、很爽牙，能吃到濃濃的米香味~

如果要找個類比的食物，感覺吃起來有點像鹼水粽的口感。

2. 煎粄

沒錯，這又是一種粄。

煎粄和味酵粄原材料差不多，但煎粄需要經過翻滾的煎炸，等到滿大街都飄滿油炸的香味時，就代表外焦裏嫩的煎粄馬上要出鍋啦~

3. 謝妹肉丸店：餛飩+肉丸

這是一家本地朋友力薦的小店，門面不大，但是裏面卻擠滿了食客，憑吃貨的慧眼一看就知道這家店不簡單。簡單的幾張桌椅充滿了小城的味道，三五成群的食客在埋頭「苦幹」着。

據說這家店只在下午開店兩三個小時，每日限量的肉丸和餛飩賣完就沒了，這火爆程度可見一斑吶~

拿起我的小竹籤，猛扎一個肉丸塞進嘴裏，口感真的很鮮嫩Q彈，另外，吹爆這家店的蒜蓉辣椒醬。兩個字：絕配！

謝妹肉丸店

地址：廣東省梅州市梅江區古洲路二巷交叉西20米

營業時間：周一至周日10:00-23:00



4. 客家難得食：鹽焗雞爪

由於時間着急，就在吃肉丸的附近選了一家店買特產。（聲明：這不是廣告）當雞爪迷的我看到正宗的客家鹽焗雞爪時，口水都快流了出來。

講真，梅州的鹽焗雞賣得並不便宜，但是味道確實是杠杠的！

不知道是不是心理作用，感覺本地買的鹽焗雞爪子都要比外面的大些呢。

客家難得食：鹽焗雞爪（深圳生活圈）

看我笑得這麼憨厚，就知道我沒騙你們啦~好吃，買它！

客家難得食

地址：廣東省梅州市梅江區麗都西路35-2號

營業時間：周一至周日7:30-23:30



時間雖短，卻絲毫不影響我對梅州的喜愛。不論是它白天城市的繁榮，還是老城夜晚的靜謐，這座古樸且深沉的城市值得下次再來~

【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】