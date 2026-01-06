東莞景點｜秘境大王洲島漫遊：摘草莓飲蔗汁　體驗慢節奏鄉村生活

一座藏在東莞市區的小島，大王洲。這裡沒有汽車與高樓，只能乘坐輪渡往返。自然、淳樸、世外桃源......是它的代名詞。



一座島，一班輪渡，連接兩岸。在冬日午後來上一場「island walk」，感受慢時光，原來這麼有趣！

+ 6

沒有汽車與高樓的大王洲：一班輪渡仿佛回到上世界90年代

在東莞有一座低調的小島，名為大王洲。想要去島上，只能乘坐輪渡到達。

在碼頭邊駐足，等待下一班的渡輪從河對岸行駛過來，只要三分鐘就能去到對岸。冬日的河風讓人感覺很舒服，冷風和暖陽相互交錯，上島的瞬間，好像按下了時光的倒退按鈕，重新回到了上世紀90年代。

沒有汽車與現代高樓，沒有城市的喧囂，在這裏總能被滿眼綠意治癒。

大王洲沿途都是島民們的農田土地，上面種着各種農作物，時不時還能聽到雞鴨鵝的叫聲，田間山野的生活氣息十分濃烈。在大王洲來上半日的island walk，去感受淳樸的氣息，去感受東莞市區的獨一份安靜。

「大王洲island walk」開啟：冬日午後的他，是草莓味的

想要吃新鮮的士多啤梨，自己動手摘可是非常有趣的體驗！冬天的大王洲，是甜甜的草莓味，一月份可是是來大王洲摘草莓的好時間。土培的草莓園，莓果的成熟度都在80%左右。

+ 7

提上小籃子，帶上剪刀，就可以開始摘啦。綠葉覆蓋下是大顆的沉甸甸的紅草莓，紅彤彤的十分誘人，每顆都飽滿漂亮，想通通摘入籃中。

草莓園的老闆們都十分熱情，會告訴你哪邊的草莓多，哪邊的草莓大顆，還有熱情小狗為你保駕護航！想要打卡拍照的友友們也能自由放鬆的拍，鬆弛感與自然的碰撞，這一刻在草莓園找到了！

鏡頭下的大王洲日常：是自然淳樸，是生活的煙火氣

日常的大王洲，被各種農作物包裹，充滿綠意。每天伴隨着輪渡的聲音被喚醒，兩岸的居民也在一班班輪渡的往來中開啟了一天的生活。雖然沒有城市的便捷，但生活氣息十分濃烈。

走累了，還能來上一杯現砍現榨的甘蔗汁，讓味蕾也一起加入這一場大王洲island walk。阿伯邊削甘蔗邊說道：我家的甘蔗還甜過你初戀噢~

彩色系大王洲

除了綠色，大王洲也擁有彩色的一面。未成熟的木瓜、番茄、雞冠花、甘蔗……各色各樣的農作物們，組成了大王洲的常用色卡。

+ 1

逛大王洲的不止島民

雖然大王洲只能乘坐輪渡到達，但依然有不少野生「島民」，來島上買農產品的遊客、來大王洲散步的帶着一家老小、來摘草莓的情侶……

在不少人眼裡，大王洲就是他們心中的「後花園」，能夠短暫逃離城市，感受田園愜意時光。

坐上返程的輪渡，結束這場慢時光island walk！

大王洲

附近交通：導航至樟村渡口，然後乘坐輪渡到達



【本文獲「東莞市攻略通」授權轉載，微信公眾號：livedg0769】