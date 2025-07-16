華強北酒店10間推介｜近口岸+商場/高評分/免費迷你吧/人均$202起

華強北酒店推介2025｜華強北過往只是「電子產品天堂」，但隨著商業發展蓬勃，華強北商圈現在已經有公園、大型商場、博物館、餐廳等設施，非常適合周末去逛逛！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近華強北商圈的酒店，鄰近世紀匯、深圳中心公園等景點，吃喝玩樂都很方便，人均更只需$202起！



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華強北酒店推介【1】深圳回酒店

深圳回酒店坐落於福田區華強北商圈繁華核心地帶，鄰近深圳中心公園、深圳世紀匯等景點，來回地鐵站僅需步行約7分鐘，地理位置優越！酒店擁有86間客房，以低調奢華為設計主軸，房間配備免費迷你吧、深泡式浴缸、智能電視、特大睡床等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、2間餐廳、免費停車場等設備。

深圳回酒店

房價：人均HK$364起（回遇雙床房-浴缸泡澡）

地址：深圳福田區紅荔路3015號

交通：華新站步行7分鐘

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華強北酒店推介【2】深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店在2023年開業，鄰近華強北核心商圈，附近有CICCI Mall、茂業天地等，能滿足吃喝玩樂需要。酒店提供216間客房，客房面積由270平方呎起，酒店還有為小朋友而設的親子房，餐廳、酒吧、健身房一應俱全，更獲Trip.com深圳4星級酒店排名第2名！

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店

房價：人均HK$343起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區振華路60號蘭光大廈一樓

交通：燕南站步行2分鐘

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華強北酒店推介【3】深圳輝盛閣國際公寓

深圳輝盛閣國際公寓於2017年開幕，坐落於華強北核心商業區，鄰近華強北博物館、深圳世紀匯、深圳中心公園等景點。酒店擁有211間公寓式客房，提供一居室和二居室房型，設備齊全、空間寬敞。酒店內設頂樓無邊際游泳池、空中酒吧、影音室、高爾夫模擬室、桌球室、健身室、餐廳及酒吧等設施，CP值十分高！

深圳輝盛閣國際公寓

房價：人均HK$435起（單間豪華公寓）

地址：深圳福田區振華路183號

交通：華強北站步行4分鐘

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華強北酒店推介【4】深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店坐落於羅湖萬象城，毗鄰華強北商圈、京基100、地王觀光·深港之窗、萬象城等景點。酒店於2018年開幕，擁有167間客房及親子主題房，房間寬敞舒適、設備齊全，獲得住客9.6/10的高評分！酒店同時設有健身室、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店

房價：人均HK$315起（標準大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1001號

交通：鹿丹村站步行1分鐘

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華強北酒店推介【5】深圳花園格蘭雲天大酒店

深圳花園格蘭雲天大酒店位於深圳市核心商務中心區與華強北商業區交界，鄰近深圳中心公園及世紀匯。酒店以航空文化為主題，於2005年開幕、2021年翻新，提供216間客房。房內配備智能客控、免費迷你吧、景觀窗、特大睡床等設施，部分房型另設咖啡機、半開放浴室及浴缸等高級設備。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳、停車場等設施。

深圳花園格蘭雲天大酒店

房價：人均HK$314起（高級大床房）

地址：福田區深南中路4028號田麪城市大廈

交通：崗廈北站步行11分鐘

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華強北酒店推介【6】格蘭雲天·閲酒店（深圳中心公園店）

格蘭雲天·閲酒店（深圳中心公園店）於2022年開幕，坐落於深圳中心公園旁邊，鄰近華強北站、世紀滙、君尚DREAMS.ON等，地理位置優越。酒店共有131間客房，提供的客房、景觀陽台房、榻榻米休閑房及閲享套房房型，空間舒適寬敞，設備簡約乾淨。酒店同時配備健身室、免費公共停車場、洗衣間、2間餐廳等設施。

格蘭雲天·閲酒店（深圳中心公園店）

房價：人均HK$202起（全屋智能大床房）

地址：福田區深南中路3029號南光捷佳大廈1-4層

交通：福星站步行8分鐘

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華強北酒店推介【7】深圳瑞吉酒店

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，且鄰近KK Mall、東門老街、華強北等景點！

深圳瑞吉酒店

房價：人均HK$640起（豪華城景大床房；包SPA代金券）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

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華強北酒店推介【8】深圳文華東方酒店

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，距離華強北車程約18分鐘。酒店共有178間客房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城景。酒店另設有室內游泳池、健身室、高層水療中心、8間餐廳及酒吧等，極盡奢華便利！

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HK$1,215起（豪華大床房；包早餐）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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華強北酒店推介【9】深圳君悦酒店

深圳君悦酒店位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店

房價：人均HK$501起（君悦大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：大劇院站步行10分鐘

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華強北酒店推介【10】建國璞隱酒店（深圳華強店）

建國璞隱酒店（深圳華強店）主打「城市 隱逸空間」概念，將現代舒適與中式精神風韻的完美融合。酒店設計運用輕描淡寫的手法突出隱士格調，溫潤如玉的色系，搭配竹制的根雕裝飾，處處散發著悠然見南山般的氣息，打造出縹緲靈動又充滿詩意韻味的空間，讓旅途不只是休憩、駐足，更是一種回歸內心寧靜的生活方式。

建國璞隱酒店（深圳華強店）

房價：人均HK$219起（詠蘭居大床房）

地址：深圳福田區深南中路2081號

交通：華強路站步行6分鐘

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