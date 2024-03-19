深圳度假風酒店10間推介！私人泳池包早餐／人均$135起／近金沙灣

深圳度假風酒店推介2024！近年掀起了港人北上深圳度假熱潮，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理10間深圳度假風酒店，大部分包早餐、近海灘，最平人均更只需HKD$135！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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深圳度假風酒店推介【１】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

房價：人均HKD$234起（G棟·閑時園景大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳度假風酒店推介【２】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）依山而建，錯落有致，極有外國度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致。酒店亦提供管家，可以針對每個客人的需要提供協助。每間客房的客人更有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士，超貼心！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

房價：人均HKD$192起（M棟·依亞·園景雙床房·102；包早餐）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳度假風酒店推介【３】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

房價：人均HKD$226起（G棟·閑時園景大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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深圳度假風酒店推介【４】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）選址於大鵬南澳濱海半山處，酒店的六棟白色外牆建築呈村落式分佈，客房走時尚簡約風，加入了不少自然木系元素，搭配茶色調設計，糅合禪味及寂侘風格令整體更有渡假氛圍。酒店部分客房還設有私人泳池、泡池、客廳以及開放式廚房，方便又貼心！酒店更提供攝影師美拍30分鐘，送你5張精修相片，留下最美好回憶！

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

房價：人均HKD$463起（柏露·山景露台大床房；包早餐、下午茶、甜點）

地址：深圳龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

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深圳度假風酒店推介【５】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處！

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

房價：人均HKD$1,185起（豪華泳池別墅套房；包早餐）

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘

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深圳度假風酒店推介【６】深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）是坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造的度假酒店。酒店設計帶有東南亞式風情，大部分客房都面向海景，更設有露台，讓你可以沉醉於大自然之中！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均HKD$405起（豪華園景大床房；包入住飲品及活動門票）

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：惠陽站車程45分鐘

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深圳度假風酒店推介【７】深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）位於深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷，酒店樓下就是沙灘，客房的觀海效果更是一絕！民宿裏更有音響可以看着大海聽爵士樂，客房內的設計溫馨簡約，現代偏日式的整體建築讓人感到非常舒服，床頭部分設有各種規格的電源插座，部分客房設有海景露台。如果人數眾多，更可以選擇「包場」，最多可供10人入住！

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

房價：人均HKD$267起（日式榻榻米影院大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷二號

交通：惠陽站車程52分鐘

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深圳度假風酒店推介【8】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

房價：人均HKD$646起（山嵐｜精緻海景陽台大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳度假風酒店推介【9】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）坐落於大鵬半島南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

房價：人均HKD$135起（綻放·沙洲園景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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深圳度假風酒店推介【10】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街。雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。酒店客房均以北歐風格打造，有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）

房價：人均HKD$411起（ins豪華海景房；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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