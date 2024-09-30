蓮塘酒店10間推介｜近口岸／全新開幕／免費停車場／人均$108起

蓮塘酒店推介2024！蓮塘口岸與香港北區的香園圍管制站相連接，是其中一個受歡迎的口岸，鄰近口岸亦有不少景點及商場，最適合快閃！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間蓮塘酒店，部分酒店有免費停車場及室外泳池，人均只需$108起！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

蓮塘酒店推介【1】全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）坐落在蓮塘，鄰近蓮塘口岸、羅湖口岸等。酒店於2024年全新開幕，擁有79間房，房間空間寬敞，配備免費迷你吧、電視、各規格電源插座等。酒店亦附設自助餐廳、洗衣房、健身房、停車場等配套設施。

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

房價：人均HK$146起（高級大床房A）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路68號

交通：蓮塘站步行2分鐘

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

蓮塘酒店推介【2】曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）位於羅湖區蓮塘街道，鄰近蓮塘口岸及蓮塘仙湖社區公園。酒店於2018年翻新，提供40間客房及套房，房間設備齊全，配備景觀窗、私人浴室、迷你吧等，套房另設洗衣機、小廚房及客廳。酒店亦附設免費公共停車場及餐廳。

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）

房價：人均HK$108起（精緻特惠大床房）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路6號蓮塘投資大廈

交通：蓮塘站步行2分鐘

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

蓮塘酒店推介【3】深圳樂酒店

深圳樂酒店位於羅湖，距離蓮塘口岸亦不過10分鐘車程，來往香港超方便！酒店於2014年開幕，共有188間客房及套房，房間景觀開揚、空間寬敞，採用智能房間控制系統，配備電影及音響設備。酒店亦擁有免費私人停車場、健身室、餐廳及酒吧等設施。

深圳樂酒店

房價：人均HK$317起（中客房）

地址：深圳羅湖區太寧路2號

交通：太安站步行15分鐘

深圳樂酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【4】深圳君悦酒店

深圳君悦酒店位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店

房價：人均HK$376起（君悦大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：大劇院站步行10分鐘

深圳君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【5】深圳香格里拉大酒店

深圳香格里拉大酒店位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店

房價：人均HK$325起（高級大床房）

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：羅湖站步行3分鐘

深圳香格里拉大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【6】深圳瑞吉酒店

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店

房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

深圳瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【7】深圳彭年萬麗酒店

深圳彭年萬麗酒店位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店

房價：人均HKD$335起（豪華雙床房）

地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號

交通：國貿地鐵站8分鐘步程

深圳彭年萬麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【8】深圳羅湖水貝亞朵S酒店

深圳羅湖水貝亞朵S酒店坐落於深圳羅湖區幾何中心，來往蓮塘口岸及羅湖口岸車程只需20分鐘，附近亦有不同購物中心、電影院、餐飲等，周邊設施齊全。酒店提供150間房，配備智能客控系統、投屏電視、串流媒體服務等。酒店附設室外游泳池、健身室及免費公共停車場。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店

房價：人均HK$227起（高級大床房－深睡體驗）

地址：深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元,

交通：水貝站步行8分鐘

深圳羅湖水貝亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【9】深圳富苑皇冠假日套房酒店

深圳富苑皇冠假日套房酒店坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店

房價：人均HKD$302起（高級雙床房；包100元代金券）

地址：深圳市羅湖區南湖路3018號

交通：國貿站步行5分鐘

深圳富苑皇冠假日套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蓮塘酒店推介【10】深圳四季酒店

深圳四季酒店位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店

房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜羅湖酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略