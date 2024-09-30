蓮塘酒店10間推介｜近口岸／全新開幕／免費停車場／人均$108起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

蓮塘酒店推介2024！蓮塘口岸與香港北區的香園圍管制站相連接，是其中一個受歡迎的口岸，鄰近口岸亦有不少景點及商場，最適合快閃！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間蓮塘酒店，部分酒店有免費停車場及室外泳池，人均只需$108起！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼2024｜信用卡低至一折＋9月獨家最新Promo CodeAgoda優惠碼2024｜訂酒店7折起+最新信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜9月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店94折+任何金額適用｜附教學

蓮塘酒店推介【1】全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）坐落在蓮塘，鄰近蓮塘口岸、羅湖口岸等。酒店於2024年全新開幕，擁有79間房，房間空間寬敞，配備免費迷你吧、電視、各規格電源插座等。酒店亦附設自助餐廳、洗衣房、健身房、停車場等配套設施。

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）
房價：人均HK$146起（高級大床房A）
地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路68號
交通：蓮塘站步行2分鐘
全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

蓮塘酒店推介【2】曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）位於羅湖區蓮塘街道，鄰近蓮塘口岸及蓮塘仙湖社區公園。酒店於2018年翻新，提供40間客房及套房，房間設備齊全，配備景觀窗、私人浴室、迷你吧等，套房另設洗衣機、小廚房及客廳。酒店亦附設免費公共停車場及餐廳。

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）
房價：人均HK$108起（精緻特惠大床房）
地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路6號蓮塘投資大廈
交通：蓮塘站步行2分鐘
曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

蓮塘酒店推介【3】深圳樂酒店

深圳樂酒店位於羅湖，距離蓮塘口岸亦不過10分鐘車程，來往香港超方便！酒店於2014年開幕，共有188間客房及套房，房間景觀開揚、空間寬敞，採用智能房間控制系統，配備電影及音響設備。酒店亦擁有免費私人停車場、健身室、餐廳及酒吧等設施。

深圳樂酒店
房價：人均HK$317起（中客房）
地址：深圳羅湖區太寧路2號
交通：太安站步行15分鐘
深圳樂酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【4】深圳君悦酒店

深圳君悦酒店位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店
房價：人均HK$376起（君悦大床房）
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓
交通：大劇院站步行10分鐘
深圳君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【5】深圳香格里拉大酒店

深圳香格里拉大酒店位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店
房價：人均HK$325起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區建設路1002號
交通：羅湖站步行3分鐘
深圳香格里拉大酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【6】深圳瑞吉酒店

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店
房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
深圳瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【7】深圳彭年萬麗酒店

深圳彭年萬麗酒店位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店
房價：人均HKD$335起（豪華雙床房）
地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號
交通：國貿地鐵站8分鐘步程
深圳彭年萬麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【8】深圳羅湖水貝亞朵S酒店

深圳羅湖水貝亞朵S酒店坐落於深圳羅湖區幾何中心，來往蓮塘口岸及羅湖口岸車程只需20分鐘，附近亦有不同購物中心、電影院、餐飲等，周邊設施齊全。酒店提供150間房，配備智能客控系統、投屏電視、串流媒體服務等。酒店附設室外游泳池、健身室及免費公共停車場。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店
房價：人均HK$227起（高級大床房－深睡體驗）
地址：深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元,
交通：水貝站步行8分鐘
深圳羅湖水貝亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【9】深圳富苑皇冠假日套房酒店

深圳富苑皇冠假日套房酒店坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店
房價：人均HKD$302起（高級雙床房；包100元代金券）
地址：深圳市羅湖區南湖路3018號
交通：國貿站步行5分鐘
深圳富苑皇冠假日套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

蓮塘酒店推介【10】深圳四季酒店

深圳四季酒店位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店33間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
蓮塘口岸
酒店
酒店
酒店住宿資訊
旅遊Jetso