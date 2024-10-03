深圳龍崗酒店10間推介｜近地鐵站／新開幕／私人泳池／人均$145起

深圳龍崗酒店推介2024！龍崗的官湖沙灘有「深圳小鎌倉」之稱，吸引不少港人到訪！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間龍崗酒店，大部分酒店為新開幕的住宿，配備私人泳池、景觀浴缸等，更有酒店包含免費拍攝服務，人均$145起！



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深圳龍崗酒店推介【1】深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）

深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）於2024年全新開幕，酒店坐落在被譽為「深圳小鎌倉」的官湖沙灘上，背山面海。酒店提供22間客房及套房，全部房間均坐擁海景且有景觀浴缸，部分房型配備露台。套房房型另設私人泳池，最多可供6人入住。酒店亦附設無邊際泳池、公共浴池、健身室及免費停車場等設施，並提供水上活動體驗服務。

深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）

房價：人均HK$545起（璞雲·海景大床房B201；包下午茶、糖水、20分鐘專屬攝影服務、專屬私人管家服務）

地址：深圳市龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓

交通：小梅沙站車程37分鐘

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深圳龍崗酒店推介【2】深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）於2023年開幕，坐落在龍崗大道，雖然與熱門景點有段距離，但勝在近地鐵站，出行亦算方便。酒店提供110間房，採用高級床品、衞浴設備及沐浴用品，房內亦配備智能房間控制系統。酒店附設健身房、自助洗衣房、餐廳及免費停車場等設施。

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）

房價：人均HK$209起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區龍崗大道 (橫崗段) 6366號

交通：永湖站步行4分鐘

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深圳龍崗酒店推介【3】深圳中宸國際酒店（深圳坪山高鐵站寶龍地鐵站店）

深圳中宸國際酒店（深圳坪山高鐵站寶龍地鐵站店）開幕於2024年，地處龍崗寶龍高新產業區，鄰近有多家食肆，地理位置優越。酒店設有140間簡約客房及套房，採用智能房間控制系統，提供串流媒體服務、私人泡茶吧等，部分房型亦配備浴缸及娛樂棋牌。酒店附設大堂吧、健身房、自助洗衣房等設施。

深圳中宸國際酒店（深圳坪山高鐵站寶龍地鐵站店）

房價：人均HK$145起（特惠大床房）

地址：深圳市龍崗區新能源五路鑽通大廈1棟

交通：寶龍站步行15分鐘

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深圳龍崗酒店推介【4】深圳龍崗漫心酒店

深圳龍崗漫心酒店位於龍城CC創意街區內，步行6分鐘即可抵達地鐵站，交通十分方便！酒店在2023年開業，共有95間客房，均配備投影機、電影、音響、智能房間控制系統、小廚房、免費迷你吧等設施。酒店亦提供茶室、健身室及免費公共停車場。

深圳龍崗漫心酒店

房價：人均HK$171起（心雅舒適雙床房）

地址：深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區清林路龍城工業園1號宿舍樓

交通：黃閣坑站步行6分鐘

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深圳龍崗酒店推介【5】慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）是慢可可旗下於2024年全新落成的酒店。酒店前方便是沙灘，地理位置優越。酒店擁有25間客房及套房，部分房間可以俯瞰整片海灣，更配備超大露台、景觀浴缸、投影機、音響、電影等，亦提供免費迷你吧、桌上遊戲等。酒店更附設專屬海灘區、水上樂園、遊戲室、溫泉、游泳池等超多休閒娛樂設施！

慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

房價：人均HK$365起（落日青山·城景露台家庭雙床房-遙望古城；包下午茶、20分鐘旅拍攝影套餐）

地址：深圳市龍崗區海濱路18號

交通：惠陽站車程69分鐘

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深圳龍崗酒店推介【6】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）分為L、J、K三棟，房間採用低飽和色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

房價：人均HK$324起（G棟·閑時園景大床房）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車步行約13分鐘

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深圳龍崗酒店推介【7】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）依山而建，錯落有致，極有外國度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致。酒店亦提供管家，可以針對每個客人的需要提供協助。每間客房的客人更有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士，超貼心！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

房價：人均HKD$192起（M棟·依亞·園景雙床房·102；包早餐）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳龍崗酒店推介【8】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）由舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

房價：人均HK$777起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）

地址：深圳市龍崗區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳龍崗酒店推介【9】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）六棟白色外牆建築呈村落式分佈，客房走時尚簡約風，加入自然木系元素，搭配茶色調設計，糅合禪味及寂侘風格令整體更有渡假氛圍！酒店部分客房更設有私人泳池、泡池、客廳及開放式廚房！酒店更提供攝影師美拍30分鐘，送你5張精修相片，留下最美好回憶！

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

房價：人均HKD$463起（柏露·山景露台大床房；包早餐、下午茶、甜點）

地址：深圳龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：從羅湖口岸搭乘計程車約1小時車程

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深圳龍崗酒店推介【10】熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）位於深圳龍崗區玫瑰海岸，於2023年開業，已獲得Trip.com深圳精品民宿第2名！民宿僅提供2間客房，房型坐擁海景，配備私湯、陽台、免費迷你吧等設施，房間非常精緻，超適合打卡！不少住過這裏的網民都大讚民宿內的接待熱情！

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

房價：人均HK$770起（海景私湯圓床房；包雙人浪漫晚餐、騎馬代金券）

地址：深圳龍崗區玫瑰海岸西門西南200米

交通：小梅沙站車程10分鐘

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