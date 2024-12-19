深圳浴缸酒店10間｜新開幕／海景打卡／3分鐘到車站／人均$291起

深圳浴缸酒店推介2025！難得出門度假當然會想盡情打卡，一個奢華浴缸必不可少！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間擁有無敵景觀及打卡Able浴缸的酒店，部分酒店更設有戶外浴缸、無邊際泳池等設施，人均只需$291起！



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深圳浴缸酒店推介【1】深圳南山香格里拉酒店

深圳南山香格里拉酒店於2024年1月全新開幕，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，地理位置優越！酒店提供272間房，坐擁城景或深灣景色。全部房間均設有浴缸、衣櫃、音響等基本配置，部分房型亦設有景觀浴缸，非常打卡able！酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店

房價：人均HK$826起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行3分鐘

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深圳浴缸酒店推介【2】深圳康萊德酒店

深圳康萊德酒店於2023年開幕，坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段。酒店提供300間客房及套房，坐擁灣區一線海景和前海商務區綠景，配備奢華雲石浴室及浴缸、智能房間控制系統、音響、免費迷你吧等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、4間餐廳、酒吧等設施。

深圳康萊德酒店

房價：人均HK$807起（豪華大床房）

地址：深圳南山區聽海大道5001號

交通：桂灣站步行8分鐘

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深圳浴缸酒店推介【3】深圳瑞吉酒店

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，奢華感十足！房間均設有浴缸，部分房型為城景浴缸，特大雙人床更有2米闊！酒店亦擁有室內無邊際泳池、水療中心等設施，且亦鄰近KK Mall及東門老街，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店

房價：人均HK$591起（豪華城景大床房）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行7分鐘

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深圳浴缸酒店推介【4】深圳柏悦酒店

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店

房價：人均HK$996起（柏悦大床間）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：購物公園站步行5分鐘

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深圳浴缸酒店推介【5】金茂深圳JW萬豪酒店

金茂深圳JW萬豪酒店臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點，步行約200米即可到車公廟站，交通便利。酒店房間雅緻明亮，設有禪茶、親子、瑜伽等主題，部分房間更帶有景觀浴室及浴缸！酒店亦配備室外游泳池、足浴、桑拿、餐廳等設施，並提供免費停車場及收費的接送服務。

金茂深圳JW萬豪酒店

房價：人均HK$426起（豪華雙床房）

地址：深圳福田區深南大道6005號

交通：車公廟站步行3分鐘

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深圳浴缸酒店推介【6】深圳鵬瑞萊佛士酒店

深圳鵬瑞萊佛士酒店是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店

房價：人均HK$1,115起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：登良站步行12分鐘

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深圳浴缸酒店推介【7】深圳官湖祕野礁石海景酒店

深圳官湖祕野礁石海景酒店在2024年全新開幕，坐落在有「深圳版鐮倉」的官湖沙灘旁，地理位置優越。酒店共有22間客房，房間均有無敵海景！大部分房間內設有海景浴缸或海景泡池，並帶有寬敞露台，非常值得打卡留念！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、日光浴場、公共浴池、公共海灘等，並提供水上活動及一系列餐飲設施及服務。

深圳官湖祕野礁石海景酒店

房價：人均HK$443起（海逅·海景大床房B202；包早餐、下午茶、糖水、迷你吧、管家服務、專屬攝影服務）

地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓

交通：小梅沙站車程37分鐘

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深圳浴缸酒店推介【8】苫也·深圳不若林度假民宿

苫也·深圳不若林度假民宿在2022年開業，整間民宿只有24間客房。選址在度假勝地南澳，而且建於半山，部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！房價包含下午茶及攝影師美拍30分鐘，可以盡情享受！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿

房價：人均HK$434起（柏露·山景露台大床房；包下午茶）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：惠陽站車程52分鐘

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深圳浴缸酒店推介【9】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿風格唯美簡約，吸引很多民宿愛好者前來打卡。客房方面，所有房間都可以看到180度海景無敵大海景及海景浴缸，部分房型更設有私享泡池，非常寫意！酒店亦附設美景游泳池、浮潛、餐廳、池畔酒吧、免費自行車租借、免費私人停車場等設施及服務。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

房價：人均HK$560起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）

地址：深圳龍崗區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

交通：惠陽站車程46分鐘

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深圳浴缸酒店推介【10】深圳一粟山溪美宿

深圳一粟山溪美宿開幕於2022年，整棟建築倚靠在金龜山旁，景觀開揚且採用摩洛哥灰白色調設計，非常值得打卡。酒店擁有18間客房，房間均配備山景浴缸、投影屏幕等，部分房型另設戶外平台、私人庭園、恆温泡池等設施，讓你擁有一個放鬆的微度假環境！酒店附設室外無邊際游泳池、KTV、酒吧及餐廳等設施，並提供生態旅遊、親近動物等體驗。

深圳一粟山溪美宿

房價：人均HK$291起（疏影·巨幕觀影浴缸大床房；包早餐、迷你吧）

地址：深圳坪山區石井街道金龜社區田作金田路10號

交通：石井站車程14分鐘

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