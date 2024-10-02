深圳鹽田酒店10間推介｜新開幕／私人泳池／海景房／人均$129起

深圳鹽田酒店推介2024！深圳鹽田擁有許多特色景點如：大小梅沙、燈塔圖書館、海山公園等，更有不少特色住宿及靚酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10間鹽田酒店，部分為新開幕酒店，更有酒店提供私人泳池，人均$129起！



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深圳鹽田酒店推介【1】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

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深圳鹽田酒店推介【2】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

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深圳鹽田酒店推介【3】深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）於2024年7月開幕，前往大梅沙金色沙灘及地鐵站僅需分別步行3分鐘及2分鐘。酒店擁有132間客房及套房，均配備串流媒體服務、寬敞的浴室、免費飲料等，大部分房間更設有露台！酒店亦附設免費私人停車場、健身室、餐廳、洗衣房等設施。

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

房價：人均HK$245起（精選大床房；包早餐）

地址：深圳鹽田區宋彩道1號

交通：大梅沙站步行3分鐘

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深圳鹽田酒店推介【4】深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）位於有金色海岸之稱的鹽田大梅沙，深圳十大最美海邊圖書館—聽海圖書館同樣坐落在酒店內！酒店客房配有特色海景、山景、船景，部分客房更配備露台！酒店沙灘吧連接大梅沙海灘，可以觀賞一望無際的大鵬灣，遠眺香港島嶼，水上運動中心亦提供遊艇帆船、潛水浮潛、直立板等一系列水上活動，碰上日落時分，景色更是美不勝收！

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）

房價：人均HK$271起（日落山景雙床房）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路89號

交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘；或羅湖口岸約26分鐘車程

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深圳鹽田酒店推介【5】深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）於2019年開幕，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

房價：人均HK$374起（山景標準大床房）

地址：深圳鹽田區海景二路1025號1-6層、30-50層

交通：海山站步行8分鐘

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深圳鹽田酒店推介【6】深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）是2024年開幕的酒店，鄰近金色海岸。酒店擁有客房及親子房，部分房間坐擁海景並設有露台及浴缸，可以看到整個鹽田港！酒店亦附設日光浴場、公共海灘、洗衣服務、小食吧等。

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）

房價：人均HK$144起（舒適大床房；包下午茶）

地址：深圳鹽田區海鮮街66號三樓

交通：鹽田墟站步行10分鐘

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深圳鹽田酒店推介【7】深圳涵之谷民宿（HAN Valley）

深圳涵之谷民宿（HAN Valley）於2023年開幕，鄰近海菲德小鎮、東部華僑城大俠谷、大峽穀天街等景點。酒店全部房間均配備私人泳池、戶外平台、戶外景觀浴缸、免費迷你吧、大廚房、音響等設施。酒店亦附設免費公共停車場、棋牌室、洗衣間等設施。

深圳涵之谷民宿（HAN Valley）

房價：人均HK$293起（涵之谷·山麓風吟·川青·超大露台山林大床房；包早餐及下午茶）

地址：深圳鹽田區梅沙街道東海岸社區三洲田深圳東部華僑城天麓一區14棟101

交通：小梅沙站車程13分鐘

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深圳鹽田酒店推介【8】蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）於2022年開幕，位於東部華僑城天麓別墅，建於山海之上，環境清幽開揚。酒店只有17間客房，最大的別墅可供多達12人入住。房間均採用乾濕分離浴室，配備免費迷你吧、電視、雪櫃等，部分房間更坐擁海景，配備大露台及戶外泡池，房間處處都是打卡位！酒店亦附設免費公共停車場，非常方便。

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

房價：人均HK$246起（C棟·梧枝園景大床房；包早餐及下午茶、20分鐘美拍、伴手禮）

地址：深圳鹽田區東部華僑城八區二號崗24棟

交通：小梅沙站車程14分鐘

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深圳鹽田酒店推介【9】8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）坐落在金色海岸旁邊，樓下便是沙灘，非常方便！酒店於2023年開幕，擁有15間客房，房間均有不同主題，配備100寸投影機、桌上遊戲、棋牌桌等娛樂設施，部分房間亦設有海景露台及景觀浴缸。酒店附設高爾夫球場、網球場、遊戲室、家庭影院、免費私人停車場等設施。

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）

房價：人均HK$129起（豪華棋牌山景大床房）

地址：深圳鹽田區海鮮街56號

交通：鹽田墟站步行8分鐘

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深圳鹽田酒店推介【10】吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）鄰近鹽田中央公園、糖果果小童樂園、燈塔圖書館、海景公園等景點，地理位置優越。酒店於2023年全新開幕，設有20間房，房間均為套房房型，另有家庭套房，最多可供5人入住。房間均坐擁海景，配備廚房、串流媒體服務、迷你吧、特長睡床等設施。

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

房價：人均HK$215起（LOFT精緻海景大床套房）

地址：深圳鹽田區海山街道海景二路壹海城三區2期B座1404室

交通：海山站步行4分鐘

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