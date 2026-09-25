大梅沙酒店10間推介｜人均$75起／1分鐘到金色沙灘／近東部華僑城

大梅沙酒店推介2026｜大梅沙位於深圳東部大鵬灣，大梅沙擁有深圳最長的海灘，且擁有「金色沙灘」之稱。由於鄰近羅湖及蓮塘口岸，港人想來快閃2天亦很方便！《香港01》「好食玩飛」記者是次推介10間大梅沙酒店，有特色主題酒店、有平價酒店、亦有奢華酒店推介！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！

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大梅沙海濱公園是深圳著名的沙灘之一（圖片來源：小紅書＠跑跑趕快跑）

大梅沙酒店推介【1】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）坐落在深圳東部大梅沙海濱，面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店部分客房坐擁迷人海景，部分則可欣賞庭園景色，客房設計採用現代奢華風格，用上有格調的咖啡色搭配木系元素，令整體更有獨家溫馨感，而且更設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

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深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HKD$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號

交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘，或羅湖口岸約35分鐘車程

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大梅沙酒店推介【2】深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）位於大梅沙海濱，鄰近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙遊艇會等。酒店客房坐擁奢華海景和葱鬱園林，裝修典雅時尚、寬敞舒適，糅合現代風格打造出和諧自然的格調。酒店亦設有海濱浴場、室內恆温泳池、室外景觀泳池、健身中心以及多間供應不同特色料理的餐廳，絕對能滿足你的全方位需求！

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$307起（豪華雙床房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路90號

交通：地鐵大梅沙站步行約12分鐘；或羅湖口岸約26分鐘車程

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大梅沙酒店推介【3】深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Dameisha Bay Yacht Resort Hotel）

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Dameisha Bay Yacht Resort Hotel）位於有金色海岸之稱的鹽田大梅沙，酒店三面環山，一面傍海，深圳十大最美海邊圖書館—聽海圖書館同樣坐落在酒店內，地理位置極佳！酒店客房配有特色海景、山景、船景，客房設計簡約俐落，部分客房更配備露台，讓你可以隨時隨地欣賞豪華遊艇群！酒店沙灘吧連接大梅沙海灘，可以觀賞一望無際的大鵬灣，遠眺香港島嶼，水上運動中心亦提供遊艇帆船、潛水浮潛、直立板等一系列水上活動，碰上日落時分，景色更是美不勝收！

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Dameisha Bay Yacht Resort Hotel）

房價：人均HKD$271起（日落山景雙床房）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路89號

交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘；或羅湖口岸約26分鐘車程

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大梅沙酒店推介【4】深圳大梅沙芭堤雅酒店（Shenzhen Dameisha Pattaya Hotel）

深圳大梅沙芭堤雅酒店（Shenzhen Dameisha Pattaya Hotel）位於深圳市東部黃金海岸大梅沙海濱旅遊度假區，鄰近東部華僑城、海濱公園。酒店以泰國風情為裝修格調，客房採用傳統泰式設計，深色實木地板及傢俱配上淺色系細節裝飾令空間更有居家生活感，亦增添了清新活潑的氛圍！部分客房亦有提供露台，城市景色一覽無遺！酒店亦設有泳池、酒吧、桑拿等康樂休閒設施，CP值超高！

深圳大梅沙芭堤雅酒店（Shenzhen Dameisha Pattaya Hotel）

房價：人均HKD$187起（高級雙床房）

地址：深圳市鹽田區環梅路20號

交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘；羅湖口岸約35分鐘車程

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大梅沙酒店推介【5】沿線海景公寓（深圳大梅沙店）（ALONG Inn.）

沿線海景公寓（深圳大梅沙店）（ALONG Inn.）位於大梅沙海灘旁邊，步行至沙灘僅需1分鐘步程，步行15分鐘即可抵達知名景區東部華僑城，非常方便！酒店客房大部分都是有家庭廚房的房型，而且每套房都有海景，讓你能夠更親近大海，享受輕鬆的假期！酒店客房各有不同設計風格，有唯美色彩夢幻的客房、法式豪華客房、北歐風情套房、輕復古客房等超過29種格調！部分客房更設有景觀浴缸、吊椅等，可以看著日落黃昏好好放鬆，非常寫意！

沿線海景公寓（深圳大梅沙店）（ALONG Inn.）

房價：人均HKD$75起（海景茶室唯美色彩夢幻親子雙床房；4人入住）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路與環梅路交匯口鹽葵路148號

交通：地鐵大梅沙站步行約5分鐘；羅湖口岸約約39分鐘車程

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大梅沙酒店推介【6】深圳東部華僑城茵特拉根酒店（Interlaken OCT Hotel）

深圳東部華僑城茵特拉根酒店（Interlaken OCT Hotel）位於深圳東部華僑城茵特拉根山地小鎮內，小鎮內濃郁別緻的歐洲風情別具特色，步入酒店彷如走進瑞士山海小鎮。酒店依山傍水而建，周圍環繞絕美山海景致。酒店客房採用中歐異國風情設計，亦加入了復古元素，非常奢華有氣派。部分酒店客房亦提供露台或景觀浴缸，可以一邊欣賞小鎮湖畔的醉人美景，一邊享受熱水浴！酒店裡裡外外都非常打卡able，絕對值得一訪！

深圳東部華僑城茵特拉根酒店（Interlaken OCT Hotel）

房價：人均HKD$340起（主樓山景雙床房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪谷

交通：羅湖口岸約約40分鐘車程

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大梅沙酒店推介【7】深圳東部華僑城黑森林酒店（Oasis O · City Hotel）

深圳東部華僑城黑森林酒店（Oasis O · City Hotel）位於深圳東部華僑城茵特拉根山地小鎮內。酒店秉承歐洲古典唯美的設計理念，以德國黑森林為靈感，融入不少德國黑森林建築的特色。酒店客房童趣感十足，猶如現代版的「愛麗絲夢遊仙境」！以白色配深藍色設計，加上有許多動物剪影裝飾，這些細節更令人沉醉於此！酒店亦有提供游泳池、溫泉、高爾夫球場等休閒玩樂設施，讓你可以度過休閒又好玩的時光！（酒店暫停營業，預計2024年11月重開）

深圳東部華僑城黑森林酒店（Oasis O · City Hotel）

房價：人均HKD$247起（高級大房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪谷

交通：羅湖口岸約約40分鐘車程

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以下3間為鄰近小梅沙酒店👇

大梅沙酒店推介【8】深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）

深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）位於大小梅沙海濱公園正門對面，過馬路就可以到達小梅沙海濱公園、沿濱海棧道途徑觀景台可以閱覽到整個大小梅沙海灣景色，飽覽海天一色的風景！公寓高層擁有全海景露台及超闊落地玻璃窗，客房採用法式浪漫主義輕奢精緻設計，用色鮮豔之餘採光度十足，度假感滿滿！客房最多可供4人入住，就算是家庭旅行亦非常適合！

深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）

房價：人均HKD$137起（海景二室一廳套房）

地址：深圳市鹽田區梅沙街道小梅沙社區海琴道58號红星海岸1303

交通：羅湖口岸約32分鐘車程

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大梅沙酒店推介【9】深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）

深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）位於深圳市小梅沙，擁有背山面海的絕佳地理優勢，距離小梅沙海洋世界及沙灘亦僅需5分鐘步程。酒店為經濟型度假公寓酒店，擁有粉色温馨、紫色浪漫、藍色清爽3個主題色調的客房，海景房擁有180度全海景大窗，山景房則可以飽覽群山景色，酒店更自設海邊私家園林！客房採用簡約設計，富有居家感，空間寬敞之餘設備齊全，部分客房擁有廚房及露台，CP值超高！

深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）

房價：人均HKD$95起（低層園景雙床房）

地址：深圳市鹽田區小梅沙58號紅星海岸攬翠閣1單元2樓204

交通：羅湖口岸約33分鐘車程

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大梅沙酒店推介【10】深圳小梅沙美途海度假公寓（Shenzhen Xiaomeisha Meitu Sea Vacation Homestay）

深圳小梅沙美途海度假公寓（Shenzhen Xiaomeisha Meitu Sea Vacation Homestay）位於深圳市東部黃金海岸、小梅沙海濱旅遊度假區，鄰近東部華僑城、海洋世界、海濱公園等人氣景點。酒店為度假型酒店，內亦設淡水游泳池，擁有海景房、山景房、豪華套房等主題客房，酒店客房均設有露台，可以俯瞰城市景色，客房空間亦非常寬敞。

深圳小梅沙美途海度假公寓（Shenzhen Xiaomeisha Meitu Sea Vacation Homestay）

房價：人均HKD$79起（經濟大床房）

地址：深圳市鹽田區小梅沙旅遊區海琴道58號

交通：羅湖口岸約33分鐘車程

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