全球最危險的星巴克？開在南北韓軍事禁區　呷咖啡遠眺北韓人生活

韓國星巴克｜距離北韓嘉豐郡一江之隔的韓國金浦市，有一間被喻為「世界上最危險的星巴克」，開業僅7個月便吸引了約12萬旅客光顧。遊客遠道而來，就是為了倚靠在觀景台上呷一口咖啡。這間星巴克不但開在軍事禁區附近的愛妓峰，且任何人進去前都必須通過軍事檢查。盡管如此，咖啡店的營業額仍比去年上升近2.5倍，人氣有增無減。



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愛妓峰星巴克被喻為「世界上最危險的星巴克」。（圖片來源：Reuters）

遊客遠道而來，就是為了倚靠在觀景台上呷一口咖啡。（圖片來源：Reuters）

韓國星巴克｜觀景台有什麼好看？

這間最靠近北韓的星巴克，店內有一大片窗戶可清楚眺望北韓的村莊與松岳山，更可利用觀景台上的望遠鏡，窺探到北韓民眾的活動情況。

旅客可利用觀景台上的望遠鏡，窺探到北韓民眾的活動情況。（圖片來源：Reuters）

韓國星巴克｜可能隨時中飛彈？

盡管這間星巴克人氣高漲，但營運仍有不少挑戰。除了嚴謹的軍事檢查，店舖的營業時間更被限制在上午10點至下午4點半，大大減低了旅客衝動消費的意欲。此外，北韓政府還可能隨時有軍事行動，如空投宣傳氣球、發射導彈等等，潛在安全風險。

北韓政府可能隨時有軍事行動，如空投宣傳氣球、發射導彈等等。（圖片來源：Reuters）

韓國星巴克｜沒有在怕！未來仍會擴展

雖然如此，但當地政府表示，開這間星巴克只是第一步，之後還會共同開發紀念商品，並計劃將愛妓峰塑造成國際觀光景點，延伸到更多有關旅遊、文化及國際話題等範疇。

當地政府計劃將愛妓峰塑造成國際觀光景點。（圖片來源：韓國旅遊發展局）

韓國星巴克｜品牌與旅遊話題的完美融合

從南北韓的政治關係再到建立旅遊體驗，這間星巴克成功將品牌理念，巧妙地融入當地的文化和歷史之中。星巴克舒適休閒的品牌形象讓人即使置身在南北韓邊境，仍會感受到一種恰到好處的鬆弛感，而且旅客在眺望北韓的同時，還可品嘗一杯精緻的咖啡，不忘對高品質旅遊的細緻追求。

星巴克舒適休閒的品牌形象讓人即使置身在南北韓邊境，仍會感受到一種恰到好處的鬆弛感。（Pixabay）

韓國星巴克｜體驗式旅遊的崛起

愛妓峰星巴克爆紅的現象，同時也展現了當代消費者旅遊模式的演變。隨著時代變遷，旅客已不再只滿足於大眾化的旅遊商品，以及傳統意義上的觀光，例如到訪著名景點、購買特產等已不是主流，而是更追求獨特的、深刻的旅遊與文化體驗。

旅客已不再只滿足於大眾化的旅遊商品，以及傳統意義上的觀光。（IG@shimtamax）

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