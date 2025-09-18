雲南｜東瀛遊×香港航空｜直航麗江+雲南深度團！6至7天團費$4999+

雲南旅遊｜好消息！香港去麗江再不用於昆明中轉！由2025年9月8日開始，香港航空逢星期一、三、五從香港出發直飛麗江，而東瀛遊更聯乘香港航空獨家推出直航麗江的雲南旅行團，大大節省8小時車程，更多時間遊覽雲南景點。

精選雲南旅行團行程，大理、麗江、香格里拉全覆蓋，帶你暢遊麗江古城、玉龍雪山、大理、香格里拉、瀘沽湖等雲南旅遊必看景點，深度文化體驗、品嚐地道美食、住宿五星級或特色酒店，保證全程粵語導遊及乘坐2+1座商務旅遊車，6至7天行程任選。早鳥優惠價$4999+，限時搶購，立即報名參加東瀛遊的雲南旅行團！



雲南6/7天純玩團$4999+！

雲南旅遊｜必到景點推薦

【麗江必去景點】1. 麗江古城

中國最美古城之一，被列為世界文化遺產的麗江古城，更是納西族文化的靈魂所在。古城內保存了大量明清時期的建築，石板街道、木質建築和小橋流水構成了獨特的風景。可漫步於四方街感受濃厚的納西族民俗風情，必到打卡位包括古城入口「大水車」及「大石橋」。

麗江必去景點：麗江古城（東瀛遊）

【麗江必去景點】2. 玉龍雪山 - 雲杉坪

玉龍雪山是雲南最具代表性的自然奇觀，主峰海拔高達5,596米，是納西族的聖山。雲杉坪是位於海拔約3,240米的一片高山草甸，可以搭乘索道前往。草甸被茂密的雲杉林包圍，遠處可眺望玉龍雪山主峰，景色幽靜秀麗，是納西族傳說中的「愛情聖地」，也是遊客徒步和攝影的熱門地點。

麗江必去景點：玉龍雪山 - 雲杉坪（東瀛遊）

【麗江必去景點】3. 瀘沽湖

可乘坐傳統的豬槽船登上瀘沽湖中最大的島嶼「裡務比島」，近距離感受湖心的幽靜與神秘。島上有一座古老的寺廟，供奉著摩梭族的神靈，是當地人祭祀祈福的地方。

麗江必去景點：瀘沽湖（圖片來源：東瀛遊）

大理必去景點推薦

【大理必去景點】1. 洱海生態廊道

洱海是大理的心臟，被譽為「洱海明珠」。沿著洱海生態廊道，您可以乘坐音樂酒吧巡遊車，邊欣賞湖光山色，邊聆聽音樂，感受放鬆愜意的氛圍。這裡也是旅拍的熱門地點，許多遊客選擇在洱海邊拍攝浪漫的照片，留下珍貴回憶。

大理必去景點：洱海生態廊道（圖片來源：東瀛遊）

【大理必去景點】2. 中國的聖托裡尼．理想邦浪漫度假小鎮

理想邦是一個融合了希臘風情與雲南自然景觀的度假小鎮，設計精緻，極具異國風情。漫步於白牆藍頂的建築群中，感受濃厚的浪漫氛圍。這裡還提供多元化的休閒活動，如咖啡館、藝術館和精品店，非常適合度假放鬆或拍攝美照。

大理必去景點： 中國的聖托裡尼．理想邦浪漫度假小鎮（東瀛遊）

【大理必去景點】3. 崇聖寺三塔

大理最著名的文化遺址，有著1,800多年的歷史。三塔呈等邊三角形排列，主塔高69.13米，是中國現存最古老的佛塔之一。這裡不僅是宗教信仰的中心，也代表著大理深厚的歷史文化底蘊。

大理必去景點：崇聖寺三塔（東瀛遊）

香格里拉必去景點推薦

【香格里拉必去景點】1. 獨克宗古城

世界上海拔最高的古城，擁有1,300多年的歷史。獨克宗古城是茶馬古道的重要驛站，融合了藏族、納西族和漢族的文化特色。您可以沿著古城的石板路探索藏式民居，登上龜山公園轉動全世界最大的轉經筒，為家人祈福。

香格里拉必去景點：獨克宗古城（東瀛遊）

【香格里拉必去景點】2. 石卡雪山

石卡雪山是香格里拉的自然奇觀，海拔高達4,500米，擁有壯麗的雪山和草甸景觀。您可以搭乘索道登頂，俯瞰整個香格里拉的美景，這裡也是藏族牧民夏季放牧的地方，可感受當地獨特的牧民生活。

香格里拉必去景點：石卡雪山（東瀛遊）

【香格里拉必去景點】3. 松贊林寺

被譽為「小布達拉宮」，是藏傳佛教最大的寺廟之一，已有300多年歷史。寺廟內金碧輝煌，供奉著釋迦牟尼的金像，並展示了大量珍貴的佛教文物。這裡還是香格里拉的精神象徵，您可以在此感受寧靜與祥和。

香格里拉必去景點：松贊林寺（東瀛遊）

【香格里拉必去景點】4. 白水台

白水台是一個由碳酸鈣沉積形成的階梯狀地貌，呈現出白色的台階狀結構，非常壯觀。這裡是納西族東巴文化的發源地之一，也是當地人心目中的聖地，象徵著純潔與和平。

香格里拉必去景點：虎跳峽（東瀛遊）

【香格里拉必去景點】5. 虎跳峽

世界上最深的峽谷之一，以其險峻和壯麗聞名。峽谷內金沙江奔騰咆哮，水流湍急，讓人感受到大自然的震撼力量。虎跳峽還是徒步愛好者的勝地，提供多條徒步路線，讓您近距離感受峽谷的險峻與美麗。

香格里拉必去景點：虎跳峽（圖片來源：東瀛遊）

雲南住宿推薦

【雲南住宿推薦】1. 大理理想邦輕奢度假酒店

希臘風純白建築，仿聖托里尼風格設計，搭配藍頂教堂、無邊泳池，極致出片。可俯瞰洱海全景，日出日落時分光影絕美。

雲南住宿推薦：大理理想邦輕奢度假酒店（東瀛遊）

【雲南住宿推薦】2. 大理古城紅龍井酒店

5星標準古風庭院風格，白族傳統三坊一照壁設計，小橋流水環繞，地利位置優越，位於大理古城與酒吧街旁，逛街宵夜方便。

雲南住宿推薦：大理古城紅龍井酒店（東瀛遊）

【雲南住宿推薦】3. 麗江希爾頓酒店

國際品牌Hilton標準化服務，設施完善（健身房、恆溫泳池等），部分客房可遠眺玉龍雪山，豪華舒適。

雲南住宿推薦：麗江希爾頓酒店（東瀛遊）

【雲南住宿推薦】4. 香格里拉怡程酒店

2024年全新開業，輕奢風格精品酒店，藏式輕奢設計：融合唐卡元素，現代化設施兼顧民族風情。提供彌漫式供氧房，全房型配備彌散式供氧，緩解高反不適。

雲南住宿推薦：香格里拉怡程酒店（東瀛遊）

【雲南住宿推薦】5. 瀘沽湖英迪格酒店

洲際酒店集團旗下5星品牌，2024年全新開業。設計靈感源自摩梭人「走婚文化」，藝術感強烈，享一線湖景，全落地窗客房，部分房型更帶露台。

雲南住宿推薦：瀘沽湖英迪格酒店（東瀛遊）

雲南旅行團點揀好？東瀛遊雲南旅行團行程亮點

全港獨家航線，直飛雲南，享受最純粹的旅遊體驗！

●全港獨家航線：香港直飛雲南麗江，節省8小時車程，讓您有更多時間探索雲南的壯麗風景與文化精華。

●純玩行程：全程不設指定購物點，讓您的旅程更純粹、更專注。

●舒適交通：保證全程使用2+1座商務旅遊車，提供極致舒適的旅遊體驗。

●粵語導遊：全程提供粵語導遊講解，確保溝通零障礙，輕鬆遊覽。

●重本住宿安排：安排5大高端酒店，包括全港獨家安排入住大理理想邦「悅蓮莊半山青石度假酒店」、大理古城「紅龍井酒店」、麗江國際品牌Hiton晶璽希爾頓酒店、香格里拉怡程酒店((彌漫式供氧房)、洲際酒店集團旗下瀘沽湖英迪格酒店

●美饌體驗： 麗江禦宴（位上+換裝體驗+歌舞表演）、獨家木王宴 (融合菜)

●超值團費：不用於昆明中轉，6天團費低至$4,999+，性價比無可匹敵！

想零計劃遊雲南? 立即報名東瀛遊雲南旅行團：

雲南旅遊常見問題：

雲南最佳旅遊季節是幾月？

●3~5月 & 9~11月：最適合旅遊，氣候溫和，風景優美，適合賞花（如羅平油菜花、昆明藍花楹）和攝影。

●6~8月：高海拔地區（如麗江、香格里拉）涼爽宜人，適合避暑。

●12~2月：適合避寒，西雙版納溫暖，麗江、香格里拉可賞雪景。

香港去雲南的交通？

香港去雲南可以乘搭飛機或高鐵。從香港國際機場到昆明長水國際機場的飛行時間約為2小時35分，從香港高鐵香港西九龍站到高鐵昆明南站，時間則大約需要7小時36分。

香港去麗江的交通？

以往如果要去雲南麗江和香格里拉，需要在昆明南站轉乘麗香鐵路，從昆明南到麗江時間大約需要3小時40分，從麗江到香格里拉時間大約需要1小時18分。由2025年9月8日開始，香港航空逢星期一、三、五從香港出發直飛麗江，而東瀛遊更聯乘香港航空獨家推出直航麗江的旅行團，大大節省8小時車程，更多時間遊覽雲南景點。

