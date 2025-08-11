福岡Omakase推介10大｜近天神+藥院！水產市場取材　這間有表演睇

福岡Omakase推介｜福岡出名多美食，更是Omakase的集中地。以下10間在福岡別具名氣的Omakase壽司店，地點鄰近中洲、天神及藥院等熱門旅遊景區。當中不但有Tabelog的百名店及獲獎店，更有米芝蓮三星餐廳；以及性價比極高的小店，平均1,000日圓就可享受即叫即製的手握壽司，CP值超高！準備去福岡的朋友記得Bookmark！



福岡Omakase推介【1】天寿し 京町店——昭和14年老店；連續8年Tabelog Award金獎

天壽司京町店可說是福岡的Omakase代表店之一。壽司店由2017年起便連續8年榮獲The Tabelog Award金獎至今，更是Tabelog2021至2022年、2025年的百名店。店舖於昭和14年開始經營，主打以玄界灘及九州近海產的當地食材製作的九州前壽司，並以大分產的柚子為壽司調味，保留得到食材原味道之餘，還夾帶淡淡柚香的風味。

地址：福岡縣北九州市小倉北區京町3-11-9

交通：小倉車站步行5分鐘。（靠近東橫INN）



福岡Omakase推介【2】鮨さかい——連續兩年The Tabelog Award金獎；米芝蓮三星

鮨さかい自2017年起便年年都獲得The Tabelog Award不同的獎項，並在2024年至2025年連續兩年奪得The Tabelog Award金獎；在2021至2022、2025年三度入選Tabelog百名店，更在2019年獲得米芝蓮三星的評價。餐廳由實力派壽司師傅堺大悟先生開設，主打傳統與創新兼備的江戶前壽司，壽司款式多樣，且採用優質新鮮食材製作。值得一提，餐廳以日本傳統的侘寂美學風格設計，予人在恬靜的空間中享受美食的氣氛。

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲3-20 LANE圓形大樓2樓

交通：地鐵機場線中洲川端站1號出口步行約13分鐘／地鐵七隈線天神南站5號出口步行約10分鐘。



福岡Omakase推介【3】鮨 行天——老闆親自採購當季食材；Tabelog百名店

在2021至2022年、2025年獲得Tabelog百名店之一的鮨 行天，從2018年起至今便多次獲得The Tabelog Award銅及銀獎。老闆行天健二在壽司店起家，而且對食材處理相當認真。他會根據當天的溫度、濕度等環境因素而提供當季的Omakase食材，所有食材均由他親自在早晨時份到市場採購，保證新鮮！

地址：福岡縣福岡市中央區平尾1-2-12井上大廈1樓

交通：從西鐵藥院站徒步3分鐘。



福岡Omakase推介【4】近松——4次The Tabelog Award金獎；極致壽司飯

除了人氣的Omakase店舖，這間位於藥院大通站附近的壽司小店近松也是值得一試！餐廳自2017年起已每年在The Tabelog Award獲得不同的獎項，其中更分別在2021至2022年；2024至2025年共4次榮獲金獎，以及在2021至2022年、2025年入選百名店之一。

小店對於壽司飯有相當嚴格的要求，米飯略帶強烈的酸味恰到好處地調和壽司的風味，絕對能令壽司愛好者感到大大的滿足！不過要注意，餐廳採用「介紹制」，只有光顧過的客人，或是直接致電店舖才能預約，並不接受透過網站的代理預約。

地址：福岡縣福岡市中央區藥院2-6-19

交通：藥院大通站步約5分鐘。



福岡Omakase推介【5】菊鮨——百年老樹裝飾；連續8年The Tabelog Award銀獎

菊鮨以「創造當今最好的壽司」為座右銘，該店由2018年至今，連續8年獲得The Tabelog Award銀獎，以及於2021、2022及2025年三次入選百名店。與傳統的博多壽司不一樣，比起新鮮、原汁原味的食材，菊鮨更著重於味道平衡的米飯，以及精心製作的壽司配料相輔相成。店舖和式風格與現代設計共存，店內擺放著一棵樹齡超過100年的銀杏木，氣氛優雅寧靜。

地址：福岡縣春日市春日公園3-51-3

交通：從JR大野城站步行8分鐘。



福岡Omakase推介【6】照壽司——戲劇娛樂壽司體驗；50多年老字號

照壽司是一間50多年的壽司店老字號，店舖第三代傳人渡邉貴義一改以往傳統老店的風格，將全新「戲劇娛樂壽司」體驗帶到客人面前，客人可一邊品嘗美味的壽司，一邊欣賞這位傳人打上「煲呔」，然後以70厘米的刀具處理食材的精湛手藝。

除了表演外，壽司店亦採用高級的食材製作壽司，該店由2019年至今已連續7年獲得Tabelog銅獎，並繼2021-2022年後，今年再度入選百名店，可說是實力與娛樂並重的Omakase名店！

地址：福岡縣北九州戶畑區菅原3-1-7

交通：JR戶畑站搭乘的士約8分鐘。



福岡Omakase推介【7】我逢人——名店鮨さかい的徒弟店

我逢人是由名店鮨さかい的徒弟開設的餐廳，店舖就位於店鮨さかい的樓上。徒弟川島忠及吉田翼鼎承師父的手藝，成功在2023年至2025年獲得The Tabelog Award銅獎，以及2025年百名店之一。餐廳格局由三間以禪宗詞命名的包廂組成，私隱度且環境舒適寧靜，且食物均由當季的新鮮食材所製。

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲3-20 LANE圓形大樓3樓

交通：地鐵七隈線天神南站5號出口步行約10分鐘。



福岡Omakase推介【8】鮨唐島——The Tabelog Award銅獎；壽司飯以三種醋製成

鮨唐島在2021至2022、2025年入選Tabelog百名店之一，並在2024年及2025年兩度獲得The Tabelog Award銅獎。餐廳老闆唐島裕先後於大阪、東京、福岡三地的名店修業，然後在30歲時回到福岡開設這間店。餐廳遠離市中心，因此環境亦較寧靜，可安心用餐。壽司採用福岡和九州的食材，並以佐賀縣的米和三種醋製成，再配搭糸島市的豉油、島根縣芥末，味道層次更為豐富。

地址：福岡縣福岡市中央區赤坂3-1-2大東大樓II 1樓

交通：七隈線櫻坂站徒步約11分鐘。



福岡Omakase推介【9】鮨仙八——高性價比壽司店；鮑魚肝壽司超有人氣

鮨仙八主打高性價比的Omakase套餐，15,000日圓（約798元港幣）已可享受15貫的手握壽司，即約53元港幣就吃到一件即叫即製的新鮮壽司，非常抵食！而Omakase則為26,500日圓，同樣抵食！

壽司店剛在今年入選百名店，以及獲得The Tabelog Award銅獎。壽司的食材均由新鮮的食材所製，其中將鮑魚的肝臟與醋飯混合而成的鮑魚肝壽司最為食客歡迎，每一口壽司飯的口感都濃郁滑順，配搭清爽的清酒一同享用，令人一試難忘！

地址：福岡縣福岡市中央區高砂2-19-4 MGH高砂1樓

交通：西鐵平尾站／藥院站步行10至12分鐘。



福岡Omakase推介【10】枯淡——東京米芝蓮一星餐廳受訓10年；壽司風味正宗

枯淡的老闆野口一明曾在東京米芝蓮一星餐廳Sushi Hashimoto接受10年培訓，他將東京的江戶前料理風格帶到福岡。餐廳於今年入選百名店，以及榮獲The Tabelog Award銀獎。與福岡傳統的壽司風味不同，枯淡的壽司採用全國首屈一指的長濱鮮魚市場和柳橋聯合市場的水產，並融合江戶前的壽司技藝，食材新鮮之餘，口感較為柔和。雖然相對其他Omakase店樸實，但味道相當正宗。

地址：福岡縣福岡市中央區櫻坂1-5-15

交通：七隈線櫻坂站徒步約10分鐘。



（全文完）