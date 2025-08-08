Trip.com優惠｜突發!福岡、曼谷、台北機票連稅$388起　酒店$88起

無論是想抓緊暑假的尾巴，跟家人再去多一次旅行，還是想避開旅遊旺季，趁9月去一趟旅行，都不能錯過Trip.com 8月8日優惠！由8月8日開始至8月17日，每日都有驚喜優惠，當中包括來回機票、酒店、熱門門票及高鐵車飛優惠！指定信用於持有人更減高達$1,776！想知道今次Trip.com優惠有多着數，就要留意下文！



來回機票連稅一口價$388起

8月8日開始會推出精選來回機票優惠，打響頭炮的就是港人最愛的日本福岡、泰國曼谷，機票連稅，一口價由$388起，以超抵價購買機票，就要密切留意以下日子，每晚9時正準時到Trip.com開搶！

8月8日：福岡、曼谷

8月11日：沖繩、富國島

8月12日：昆明、上海、三亞

8月13日：台北

8月15日：馬尼拉



除了以上一口價機票優惠外，香港航空及亞洲航空亦有限時優惠，香港航空指定精選目的地機票低至956起，精選目的地包括日本、台灣、韓國、馬爾代夫、泰國、內地、越南、印度尼西亞。

亞洲航空由香港或澳門出發至吉隆坡、亞庇（沙巴）、馬尼拉、曼谷（廊曼）、雅加達，全線票價75折，在Trip.com APP加購托運行李、選擇座位及機上餐飲更享九折優惠，出發期由8月15日至11月30日。

👉即搶來回機票✈️一口價連稅$388起🥰

日本福岡來回機票連稅一口價$388起（Trip.com）

酒店一口價連稅$88起

預訂機票又豈能不預訂酒店呢？ 8月14日晚上九時推出香港、深圳、日本、泰國酒店一口價連稅$88起限時優惠，優惠低至半價！北上消費入住深圳彭連萬麗酒店，限時優惠$100有找！

👉即搶限時優惠酒店🏨一口價連稅$88起🤩

香港、深圳、日本、泰國酒店一口價連稅$88起（Trip.com）

Citi Mastercard專享$1,776優惠碼

Citi Mastercard持有人，於8月8日至17日有機會獲得高達$1776優惠代碼！當中包括預訂機票滿$1000減$888、預訂酒店滿$1000減$888，每晚21:30限量開搶，每場優惠數量有限，先到先得。

👉即搶Citi Mastercard高達$1,776優惠碼🥰

Trip.com會員額外享高達$150回贈

現有或登記成為Trip.com會員，更可享有18% Trip Coins回贈。只需要在活動開始後，於指定頁面按「立即參加」，並在有效期內下單，當旅程完成後，可以賺取18% Trip Coins回贈，可獲得最高1923 Trip Coins回贈（價值約為$150）。

👉即到指定頁面點擊「立即參加」獲取參與資格🤩

$1搶高鐵優惠券包

Trip.com 同時照顧喜歡北上的港人，8月14日晚上9時重磅加推$1高鐵券包、無限量$29.9高鐵券包及酒店買三送一優惠。$1高鐵券包，含$65高鐵優惠券，包括滿$50減$30、滿$400減$25、滿$200減$10優惠券，消費1次即賺回本。如果來不及搶$1高鐵券包，還可以考慮用$29.9購買46折高鐵券包，優惠內容相同，使用1次就回本，每天無限量供應。

👉即搶$1搶高鐵🚄優惠券包😆

（Trip.com）

熱門門票買1送1／半價

去旅行當然要到訪當地熱門景點！8月15日晚上九時，更有熱門門票買一送一或半價優惠，當中包括珠海海泉灣旅遊度假區雙人票39折優惠、廣州熱雪奇蹟3小時初級滑雪票半價優惠、昂坪360成人標準車廂來回票買一送一！

👉即搶買1送1超值景點門票🥰

廣州熱雪奇蹟3小時初級滑雪票半價優惠（Trip.com）

