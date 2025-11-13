蓮塘口岸跨境直通巴｜葵芳、荃灣$19起！油麻地線新優惠$30起

蓮塘口岸跨境直通巴｜跨境直通巴｜隨著蓮塘口岸成為港人北上熱門通道，旅行社推出多條跨境路線及優惠。繼永東巴士早前推出葵芳及荃灣新線低至$19直達口岸優惠後，集團近日又再推出全新優惠，蓮塘口岸往油麻地線的單程車票$30起。即睇下文了解詳情！



蓮塘口岸自2020年啟用後，以優惠交通費及過關效率，成為不少港人通關的選擇。為配合旅客需求，旅行社相繼開通往返蓮塘口岸的路線，讓乘客可於鄰近地點一車直達深圳。

蓮塘口岸跨境直通巴【1】油麻地⇀香園圍口岸

永東巴士推出「雙11」優惠，即日至12月10日，除了由香港市區直達珠海的單程票低至$60（原價$120）外，另一「蓮塘往油麻地快線」單程票亦低至$30（原價$40）。大家可由蓮塘口岸往返油麻地線3個站點，包括旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心。班次為每半小時一班。

即日至12月10日，「蓮塘至油麻地快線」單程票低至$30（原價$40）。（Facebook@永東旅行社Eternal East Tours Co. Ltd）

蓮塘口岸跨境直通巴【2】香園圍口岸⇀九龍塘

花花世界旅遊有限公司10月18日起全新推出「蓮塘口岸假日輕鬆遊」的新路線，以香園圍口岸為起點，途徑沙田馬場，再到九龍塘地鐵站，全程車費僅$40。新路線僅於星期六、日及公眾假期期間營運。

蓮塘口岸跨境直通巴【3】將軍澳⇀香園圍口岸

花花世界旅遊有限公司跨境巴士服務於星期六、日及公眾假期營運，以將軍澳廣場為起點，途經坑口南豐廣場，直達香園圍口岸，全程僅需45分鐘。來回將軍澳及口岸的A團優惠價為$75，而單程的B團或C團也只需$40。

蓮塘口岸是不少港人通關的選擇。（資料圖片）

蓮塘口岸跨境直通巴【4】葵芳、荃灣⇀蓮塘口岸

除了以上優惠，永東巴士的蓮塘快線早前亦增加葵芳新都會廣場及荃灣如心廣場2大站點，並推出單程$19、來回$38的限時優惠，比原價單程$40或來回$68大幅折扣至約47折。新站點分別於早上8時20分及8時35分開始營運，巴士班次每小時一班，全程需約40分鐘直達蓮塘口岸。優惠有效期至另行通知。

永東巴士葵芳及荃灣線優惠延長至10月31日。（FB＠永東旅行社）

蓮塘口岸跨境直通巴【5】旺角、尖沙咀、沙田、觀塘、鑽石山⇀蓮塘口岸

另外，永東巴士的蓮塘口岸快線，也於旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心、觀塘APM及鑽石山荷李活廣場5個地方設有站點，每30分鐘一班車，共有53個班次。

>> 永東巴士｜香港來往蓮塘口岸直通巴士車票 <<

永東巴士的蓮塘口岸快線，也於旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心、觀塘APM及鑽石山荷李活廣場5個地方設有站點。（FB@永東旅行社）

蓮塘口岸附近好去處▼▼▼

