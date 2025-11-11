蓮塘口岸街市4推介｜香蓮街市／燒肉每斤¥20｜附買餸返港禁忌

蓮塘口岸街市｜香港接駁蓮塘口岸交通費便宜，而且深圳買餸性價比高，吸引不少港人北上蓮塘口岸買餸。《香港01》好食玩飛記者就整理4大蓮塘口岸附近街市，包括去年10月才開張試業於口岸旁的香蓮街市、人氣爆棚的「平餸一條街」等，買菜低至3元人民幣，還有20元人民幣一斤燒肉、全部都是買餸平靚正好去處！



蓮塘口岸街市【1】香蓮街市

毗鄰蓮塘口岸，出關直達的香蓮街市，去年10月15日開始試業後便立即引起港人關注。跟其餘菜市場不一樣，香蓮街市的告示牌都是繁體字，環境乾淨闊落，而且部分菜類、丸類都是已經包裝好，方便外賣，比起街市反而有點像超市，明顯主攻港人生意。

據網民分享街市價格時指，菜類介乎於2至5元人民幣一扎，而燒味方面68元人民幣半隻白切雞／鹽焗雞／豉油雞；獅頭鵝上莊及下莊同為58元人民幣1斤。另外，街市亦設有幾間食市，包括火鍋、潮洲粉麵、甜品等，適合到埗想立刻醫肚的朋友！

香蓮街市

地址：深圳市羅湖區黃貝街道蓮塘片區西嶺下村

交通：深圳蓮塘商業城出口轉右直行即可到達



蓮塘口岸街市【2】森照肉菜市場

位於蓮塘口岸1站之隔—仙湖路站附近的森照肉菜街市一向大受港人捧場。不但價錢抵買，而且各類餸菜新鮮又多選擇，海鮮、蔬果、手打丸、海味乾貨、燒味等都有。有網民表示部分燒味檔會在收工前推出特價燒味，最平只需20元人民幣就有脆皮燒肉一斤，菜檔的菜甚至是3元人民幣有找，潮汕牛肉丸亦是50元人民幣3大包。

森照肉菜街市

地址：羅湖區國威路72-12號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站B出口步行5分鐘



蓮塘口岸街市【3】坳下肉菜市場

坳下肉菜市場亦是位於仙湖路站附近大熱街市，因為與森照肉菜市場其實是連接一起，所以有「平餸一條街」之稱。這裏餸菜款式同樣是花多眼亂，單單是燒味滷水店已經有5、6間，競爭下價格亦十分相宜，海南文昌雞75元人民幣1隻、

滷水鵝42元人民幣1斤（約200元人民幣1隻），蔬果每份亦不離5元人民幣內。而這一條街亦有不少餐廳小店，走累了就可以覓食。

坳下肉菜市場

地址：羅湖區國威路松源大廈

交通：深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站B出口步行5分鐘



蓮塘口岸街市【4】蓮塘綜合市場

蓮塘綜合市場雖然不算大，但，如一些熟食、燒肉、海鮮及滷味等，價錢相宜，是不少港人回內地買餸的選擇。燒肉最平只需20元人民幣一斤，不過也需注意時間，特價燒肉在大概5點左右便會被洗劫一空，而其他店舖平均約28元，香港買平均也近一百元。如果想買新鮮雞回港也不用怕，一些雞檔還會貼心地幫你蒸熟入袋。

除了買餸外，街市也有不少熟食店舖，價錢一樣豐儉由人。喜歡吃炸物的，不妨試試這間「15巷炸野」，一間開了二十年的老字號。另外也可試試「曾師傅」糕點，蛋撻10元人民幣有12個，味道不輸香港。

蓮塘綜合市場

地址：深圳市羅湖區國威路72-1號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行7分鐘



內地買餸返港4個小貼士

港人到內地買餸，或者會不清楚有什麼能帶、有什麼不能帶過關，以下提供一些小貼士，幫助大家了解清楚法例，避免觸及雷區！

1. 生肉／任何受保護動物不能帶

根據現時香港法例，《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何生肉都不得從內地帶回港，如果想帶肉類回港的朋友，現時的深圳街市，大部分店舖也有提供煮熟肉類的服務，建議可詢問肉舖職員可否幫你完全煮熟。即使是全熟肉，都應注意攜帶的肉類，是否受法例保護的動物。

2. 蛋類不要帶

內地雞蛋雖然便宜，體積小容易攜帶，但根據法例，所有蛋類不論帶不帶殼、部分煮熟、處於冰凍、液體或乾燥狀態等，都不能入境。全熟或作為食物其中一種配料除外。

3. 海鮮、水果和蔬菜能帶

海鮮、水果和蔬菜可以攜帶。雖然海鮮不屬肉類可以入境，但建議還是用可儲存肉類的東西放好，如：保鮮袋，以免在回港途中變壞。

4. 切勿攜帶過量

食物若是自用，當然可以帶回港，不過亦不應攜帶過量。

（全文完）