博多美食7大推介｜壽司放題＋雞肉鍋＋壽喜燒　1間排隊拉麵店必吃

博多美食｜博多拉麵｜福岡博多被譽為九州美食天堂，《香港01》好食玩飛記者精選7間在地人激推名店，有超人氣博多一双拉麵、膠原蛋白滿滿的華味鳥水炊鍋，到A5和牛壽喜燒，還有爆汁水果芭菲，每間都是步行可達博多駅的超方便選擇！跟著這份清單，吃遍福岡最道地的滋味吧！



博多美食【1】博多一双——排長龍人氣拉麵

博多一双從2012年11月開業至今，拉麵是由在博多著名拉麵店磨練技藝的主廚製造，他們對於湯頭非常講究，熬湯時會細心調整骨頭各部分的比例，使用3種材料，熬至骨頭散開，令拉麵完全輕易吸收。麵質都會較有嚼勁，又細又扁的麵條交織在一起，令人回味無窮！

博多一双

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-6

交通：「博多駅！」步行約6分鐘

營業時間：11:00 - 00:00



博多美食【2】水炊料亭博多華味鳥——入口即化超嫩雞肉

博多華味鳥是福岡具代表性的水炊雞肉鍋專門店，以自家飼養的「華味雞」聞名，雞肉以海藻、米糠等特殊飼料餵養，肉質鮮嫩無腥味。必試招牌「水炊鍋」，湯底以雞骨熬煮6小時，乳白清澈且富含膠原蛋白，搭配雞肉刺身、嫩煎雞肉拼盤及手打雞肉丸，風味層次豐富。網民大讚其雞湯鮮甜、雞肉入口即化，尤其商業午餐（1,000-2,200日圓）CP值高。

水炊料亭博多華味鳥

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-17 ONビル 1F

營業時間：星期一至星期六 11:30-15:00／17:00-23:00

星期日 11:30-15:00／17:00-22:00

節假日17:00-22:00

交通：博多站下車從博多口步行3分鐘



博多美食【3】西新初喜KUTEN博多店——嚴選頂級國產和牛

位於博多車站，JR博多城10樓的西新初喜KUTEN，交通方便之餘，更是1934年精肉店起家的老字號，憑藉近百年的和牛採購經驗，嚴選頂級國產和牛及大分縣錦雲豚，食客都大讚其和牛「油花分佈平均，肉質超嫩，沾上蛋液一流」。店內裝潢以沉穩棕色調營造高級氛圍，設有可眺望園景的私人房間，必試6,600日圓（約356港元）「特選黑毛和牛壽喜燒」套餐及 9,000日圓（約480港元）「上選錦雲豚・黑毛和牛涮涮鍋套餐」。

西新初喜KUTEN博多店

地址：福岡市博多區博多駅中央街1-1 JR博多城AMU PLAZA 10樓

營業時間：午餐：11:00 – 15:00 (最後點餐 14:00)

晚餐：17:00 – 22:00 (最後點餐21:00)



博多美食【4】大東園離れ祇園亭——一次試佐賀牛、伊萬里牛、壹岐牛

大東園離れ祇園亭是福岡知名燒肉老店，創立於1970年，入選Tabelog燒肉WEST百名店，雖然是老字號燒肉店，但店內已經翻新過，所以環境走新式日本風格。食店每日嚴選來自九州各地的優質黑毛和牛，例如佐賀牛、伊萬里牛、壹岐牛等，下單套餐的話就可以一次過試到數款牛肉。店舖特別重視肉品切割，會根據每個部位的進行手工精準切割，確保肉質是最佳狀態。

大東園離れ祇園亭（Daitoen Hanare Giontei )

地址：福岡県福岡市博多区祇園町4-68

營業時間：星期一至日17:00-23:00

交通：地鐵祗園站3號出口步行2分鐘



博多美食【5】鮨 さかな 博多——6800日圓30款壽司放題

博多「鮨 さかな」是本年新開業的壽司店，以高質壽司放題打響名堂，6,800日圓（約362港元）即可享用30款優質壽司無限任點，壽司嚴選北海道、仙台及九州直送鮮魚，招牌有炙燒中腹吞拿魚、鰻魚和寒鰤等，油脂豐潤且入口即化，網民大讚「脂香甘甜，絕對回本」。此外，前菜如茶碗蒸隱藏驚喜，底部鋪有魚翅，主菜也有厚切銀鱈西京燒、和牛壽喜燒鐵板可選。

鮨 さかな 博多

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル B1F

營業時間：星期一至五及節假日前後16:00-23:00

星期六、日及節假日12:00-14:00／16:00-23:00

交通：博多站筑紫口步行6分鐘



博多美食【6】大山牛腸鍋KITTE——Q彈國產牛小腸

牛腸鍋是福岡傳統料理，自二戰後便流傳至今。其中，大山牛腸鍋KITTE屬於牛腸鍋名店之一，距離博多站只有3分鐘路程，交通方便。必試招牌「大山套餐」（4,600日圓/人），包含味噌牛腸鍋（可選醬油或水炊）、熊本直送馬肉刺身拼盤、柔嫩醋牛內臟及博多明太子山藥沙拉，牛腸選用100%國產牛小腸，Q彈無腥味，一個套餐品嘗牛腸鍋和明太子兩樣福岡美食名物。

大山牛腸鍋KITTE

地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 B1

營業時間：星期一至日 11:00-23:00

交通：博多站步行3分鐘



博多美食【7】Campbell Early——新鮮水果芭菲

Campbell Early是由90年老字號水果店「南國水果」直營的甜品Cafe，獲選為「2025西日本咖啡百名店」，主打季節限定水果芭菲和Pancake，嚴選九州當季鮮果，招牌必試2,580日圓水蜜桃芭菲，鬆軟的蛋糕和忌廉上，鋪滿了水蜜桃，搭配微酸覆盆子雪糕與果凍，網民激讚「桃肉爆汁甜度高，視覺與味覺雙重享受」！而店內亦走法式田園風格，休閒又優雅。

Campbell Early

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル B1F

營業時間：星期一至五及節假日前後16:00-23:00

星期六、日及節假日12:00-14:00／16:00-23:00

交通：博多站筑紫口步行6分鐘



