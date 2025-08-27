小梅沙免費專車開通｜福田＋蓮塘口岸上車$0直達　附5大好玩景點

深圳交通｜小梅沙｜即日起至10月8日，鹽田區與深圳巴士集團聯乘推出「小梅沙山海免費專車」，提供往返福田口岸、蓮塘口岸至小梅沙的免費巴士服務。遊客可搭乘專車輕鬆抵達小梅沙，欣賞壯麗海景，體驗豐富路徑，盡情享受戶外風光。下文將為你提供專車詳細時間表及小梅沙周邊5大景點推介，一起來看看吧！



深圳交通｜每日兩班免費專車 往返口岸及小梅沙

深圳巴士集團限時開通「小梅沙山海免費專車」T216綫，該路線以南山區卓越后海中心為起點，途經世界之窗、香蜜湖地鐵站、福田口岸、蓮塘口岸等9個站點，最終抵達鹽田區小梅沙。

服務期由即日至10月8日，每日上午9時30分於起點站發車，下午3時30分由小梅沙站返回市區。目前每天僅提供往返各一班次，單程行車時間約為1.5小時。

以下為巴士詳細路線：

卓越后海中心（深創投廣場）→深大北門→世界之窗→香蜜湖地鐵站（深圳高爾夫俱樂部）→投資大廈→中心書城北（深圳書城）→購物公園（國信證券）→福田水圍村（福田口岸）→蓮塘口岸→小梅沙（特發小梅沙覲海府營銷中心）



小梅沙海濱地區自2019年開始進行翻新工程，周邊區域不但有度假感拉滿的景點，也有新建靚酒店。

小梅沙海濱地區自2019年開始進行翻新工程，期望打造出全新旅遊區。周邊區域不但有度假感拉滿的景點，也有新建靚酒店，以下《香港01》好食玩飛記者整理出小梅沙5大景點及3大住宿推介，方便大家計劃快閃旅行！

小梅沙景點推介

小梅沙景點【1】小梅沙新海洋世界

小梅沙新海洋世界於去年開始試業，公園佔地逾6萬平方米，設有5大展區，展出約300多種稀有名貴物種，各種鯊魚、海豹、北極狐和企鵝，鯨豚劇場演出可以觀賞海豚、鯨魚表演，數萬沙丁魚與深海魚上演壯觀「沙丁魚風暴」，絕對是親子好去處！

門票最新優惠預訂👉 Trip.com｜Klook

小梅沙新海洋世界

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

票價：成人門票原價人民幣240元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場



小梅沙景點【2】小梅沙海濱公園沙灘

深圳小梅沙海濱公園素有「東方夏威夷」美譽，以其細軟金沙、清澈海水與三面環山的自然景觀聞名，不僅擁有134萬平方米海域，更提供豐富水上活動如摩托艇、帆船等，據網民提醒，目前進入沙灘需提前預約購票，不過如有參觀海洋世界，不用門票可直達沙灘，現場淋浴和廁所設施可能尚不完善，但設有免費沖洗水龍頭。

小梅沙海濱公園沙灘

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

票價：成人門票原價人民幣50元；小童及長者人民幣30元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場



小梅沙景點【3】海濱棧道

漫步在小梅沙海濱棧道，眼前便是無際的大海，溫柔海風輕拂臉龐，格外舒心治癒。作為深圳最長的海濱棧道之一，全長約2.8公里的步道緊貼海岸線蜿蜒延伸，沿途不僅可欣賞海浪拍打礁石的壯闊景象，還有機會偶遇盤旋飛翔的可愛海鷗。

小梅沙景點【4】背仔角燈塔

背仔角燈塔位於海濱棧道的結尾。紅白相間的燈塔坐落深圳最東端的海角，站在周邊，可俯瞰整個大鵬灣的遼闊景致，天氣晴朗時甚至能遠眺香港的海岸線，於日落時份還可觀賞到美麗的夕陽。

小梅沙景點【5】鹽田海鮮街

鹽田海鮮街位於鹽田海濱，沿著海濱有十幾間中小型的海鮮酒家林立，且酒家均以獨立式的三層小屋建成，可以看著遼闊的海景享受美食。因此，在深圳也流傳著「吃海鮮，到鹽田」的說法。想看海鮮餐廳推介，可到這篇文章👉鹽田海鮮街食肆推介

鹽田海鮮街

地址：深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街



【住宿推介】

小梅沙酒店推介【1】深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）

深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）位於大小梅沙海濱公園正門對面，過馬路就可以到達小梅沙海濱公園、沿濱海棧道途徑觀景台可以閱覽到整個大小梅沙海灣景色，飽覽海天一色的風景！公寓高層擁有全海景露台及超闊落地玻璃窗，客房採用法式浪漫主義輕奢精緻設計，用色鮮豔之餘採光度十足，度假感滿滿！客房最多可供4人入住，就算是家庭旅行亦非常適合！

深圳花頌海景公寓（Shenzhen Huasong Sea View Apartment）

房價：人均HKD$137起（海景二室一廳套房）

地址：中國廣東省深圳市鹽田區梅沙街道小梅沙社區海琴道58號红星海岸1303

交通：羅湖口岸約32分鐘車程

深圳花頌海景公寓搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

小梅沙酒店推介【2】深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）

深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）位於深圳市小梅沙，擁有背山面海的絕佳地理優勢，距離小梅沙海洋世界及沙灘亦僅需5分鐘步程。酒店為經濟型度假公寓酒店，擁有粉色温馨、紫色浪漫、藍色清爽3個主題色調的客房，海景房擁有180度全海景大窗，山景房則可以飽覽群山景色，酒店更自設海邊私家園林！客房採用簡約設計，富有居家感，空間寬敞之餘設備齊全，部分客房擁有廚房及露台，CP值超高！

深圳小梅沙好家主題公寓酒店（Shenzhen xiaomeisha Haojia Theme Apartment Hotel）

房價：人均HKD$95起（低層園景雙床房）

地址：中國廣東省深圳市鹽田區小梅沙58號紅星海岸攬翠閣1單元2樓204

交通：羅湖口岸約33分鐘車程

深圳小梅沙好家主題公寓酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com

小梅沙酒店推介【3】深圳小梅沙紅星海岸酒店（Colorful Red Star Hotel）

深圳小梅沙紅星海岸酒店（Colorful Red Star Hotel）位於深圳市東部黃金海岸、小梅沙海濱旅遊度假區，鄰近東部華僑城、海洋世界、海濱公園等人氣景點。酒店為度假型酒店，內亦設淡水游泳池，擁有海景房、山景房、豪華套房等主題客房，酒店客房均設有露台，可以俯瞰城市景色，客房空間亦非常寬敞。

深圳小梅沙紅星海岸酒店（Colorful Red Star Hotel）

房價：人均HKD$79起（經濟大床房）

地址：中國廣東省深圳市鹽田區小梅沙旅遊區海琴道58號

交通：羅湖口岸約33分鐘車程

深圳小梅沙紅星海岸酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook

