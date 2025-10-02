日本旅遊八達通懶人包｜0手續費！Lawson、松本清用得?附申請教學

日本旅遊八達通｜八達通日本都用得！八達通宣布即日起用戶只需將八達通銀包升級至Plus及Pro，更新後便可開通日本支付服務，在日本接受PayPay的商店內以八達通APP用港幣付款，以後遊日就更加方便！想知怎樣充值、有哪些地方可以用？即睇下文！



八達通日本懶人包｜可以港幣支付 免手續費及享折扣優惠

八達通宣布與日本電子支付平台PayPay合作，於八達通銀包新增日本PayPay二維碼。現時八達通銀包Plus及Pro認證用戶，可經銀行應用程式、銀行轉數快或現金增值八達通銀包，於日本接受PayPay的商店內付款，服務不但涵蓋多個消費範疇，而且可享零手續費、優惠匯率及商戶折扣優惠，不論是IOS還是Android用家都用得。

八達通日本懶人包｜更新後即可使用

而使用方法亦十分簡單，大家更新八達通手機應用程式後，就可在主頁面點選「旅遊」欄目，再在二維碼支付中點選「PayPay」方塊，即可進入PayPay二維碼付款畫面。用戶可視乎情況，選擇展示或掃瞄二維碼付款。

提提大家，尚未將八達通銀包升級至Plus及Pro的用戶，有可能無法即時更新八達通手機應用程式。

八達通日本懶人包｜八達通銀包Pro／Plus升級方法

1. 打開八達通手機應用程式，前往「常用功能」，選擇「銀包」；

2. 按「餘額」旁的箭嘴圖示；

3. 以「智方便」或以香港身份證驗證；

4. 根據指示完成申請後，即可使用八達通銀包Pro／Plus。



消費限額方面，則根據用戶所持有的八達通會籍而有所不同。如持有八達通銀包Pro的用戶，每次交易限額及每日交易限額為$30,000。

「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」進行交易時的消費限額一覽。（官方網站截圖）

八達通日本懶人包｜松本清、Lawson都用得！

經常遊日的朋友相信對PayPay並不陌生，平台與多個國家及地區的電子支付服務商合作，其中包括支付寶及微信支付等。此外，PayPay亦是目前日本最大的電子支付平台之一，在日本可以使用的範圍相當廣泛，從百貨公司、便利店、餐廳到藥妝店都可使用。

PayPay可使用商店一覽：

百貨公司：岡島百貨公司、小田急百貨、高島屋、東急百貨店、京王百貨、西武

藥妝 / 服飾店：松本清、大國藥妝、UNIQLO、GU、H&M、ABC MART

餐廳：麥當勞、星巴克、吉野家、松屋、MOS Burger、鳥貴族、Mister Donut

便利店：Family Mart、7-11、Lawson



不過，PayPay目前支援的公共交通相對較少，除「江ノ島タクシー」及「相南モノレール」地鐵可用外，其他日本鐵路並不能使用。

PayPay是目前日本最大的電子支付平台之一（官方圖片）

