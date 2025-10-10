坐地表最強破冰船去北極探險！7星級郵輪「夏古號」16日住宿$37萬

走入北極近距離觀察北極熊，甚至征服北極點，是不少人的人生必做清單。不要以為前往北極點必定要背包重裝兼無啖好食，其實一樣可以奢華遊。目前世上只有兩艘破冰船能帶觀光旅客前往北極點，而當中龐洛郵輪的「指揮官夏古號Ponant Le Commandant Charcot」，就具備7星級郵輪規格。雖然入場費要37萬港幣價格不菲，不過仍然1票難求，到底有什麼魅力呢？



地表最奢華的破冰船

指揮官夏古號是世界上唯一選用破冰等級PC2的7星級奢華觀光商用郵輪，具備強大的破冰能力，可以在結冰多年的海面上航行，可以一路切開冰層，直達北緯90度，而一般PC2的破冰船都屬於軍用、研究用，硬件、配套絕不能媲美7星級郵輪。

一般的北極之旅，郵輪都會停泊在海上，然後讓旅客分批乘坐橡皮衝鋒艇登岸，但由於北極天氣極端，時常會受到天氣影響而需要中斷。而指揮官夏古號的破冰能力可以切進冰層，讓郵輪直接停留在冰面上，乘客只需經由船梯下船，就可以直接踏上北極冰層，進行各種極地探險！例如冰上漫步、皮筏獨木舟、衝鋒艇巡遊等等。

郵輪職員還會精心準備「極地跳水」項目供大家參與，先派遣海中救難員在水中待命，客人只需要穿泳衣披著浴袍，就可以下來跳水，體驗沉入北極海的感受。

世界頂端的北極之旅

北極探險的旅客最大的夢想，不止是近距離看到北極的動物、感受北極自然景觀的宏偉，而是親身抵達正北緯90度，站立在地球的頂端，感受無論朝哪個方向邁步，所有方向都是南方的奇妙之處，這就是大家不惜大灑金錢登上指揮官夏古號「正北緯90度之旅」的原因！

指揮官夏古號一路向北行駛時，會利用破冰技術把冰面切開，當船隻接近北緯90度時，便會派出駕駛員乘坐直昇機尋找適合船隻停泊、周遭沒有北極熊等動物的冰面。當抵達正北極90度後，乘客便可以安全地下船，站立在世界頂端，完成北極探險的壯舉！

7星級奢華享受

指揮官夏古號在2021年開始啟航，是一艘從硬件到服務都是7星級的郵輪，它把北極探險變成一種享受！郵輪上擁有123客房和套房，可容納245名乘客！面積最細的上層甲板陽台客艙已達270呎，最多可容納2人，而面積最大的主人套房更達2330呎，最多可容納6人！客房內提供的用品同樣奢華，例如選用Diptyque Paris頂級沐浴產品、Bose藍牙揚聲器、Nespresso咖啡機等等，還提供24小時管家式客房服務，服務員幾乎是1對1地照顧船上的客人，旅程期間有任何需要、只要一通電話就可以獲得幫忙。

郵輪的餐廳除了邀請米芝蓮餐廳主廚主理，旅客在旅途中可以免費暢飲法國Veuve Clicquot凱歌香檳、紅酒、啤酒、香檳等等，享用法國知名的Ladurée馬卡龍甜點，以及其他高級食材如Maison Kaviari的魚子醬、龍蝦、伊比利火腿等等。

來到北極探險，當然要欣賞北極一絕的景觀，旅客除了可以在客房露台可以看到風景外，所有公共區域、餐廳，都有落地大玻璃窗，就連桑拿房、SPA中心都不例外，讓旅客可以隨時隨地欣賞到北極的美景。而且指揮官夏古號是世界上第一艘氣電混合船，進入北極保護區時可以把液化天然氣轉為電力航行，減低航行噪音，避免驚擾北極動物，因此能在船上近距離觀察座頭鯨、北極熊的生態。

指揮官夏古號提供多個航點，例如波羅的海、挪威、南極洲東海岸等等，當中費用最高的就是正北緯90度之旅，16晚住宿的入門價格是港幣$369,790，即使費用如此昂貴，指揮官夏古號的北極之旅仍然一票難求，目前最早可預訂的航程已是2026年9月。

你又會花近37萬登上一艘7星級郵輪體驗北極探險的旅程嗎？

