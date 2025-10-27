墨爾本8大景點推介　塗鴉街+菲利普島　港航12月開直航機票減$250

墨爾本｜有「澳洲文化之都」美譽的墨爾本，連續七年獲選「世界最佳宜居城市」榜首，而且擁有不少適合自駕遊的近郊景點，如被稱為世界最美的自駕公路之一的大洋路，以及在高峰時有數千隻企鵝登島的菲利普島。想感受一下這個城市氣息與自然景觀並存的旅遊勝地？香港航空12月12日起，將有直航由香港直飛墨爾本，以後去墨爾本就有更多選擇，輕輕鬆鬆便可感受當地魅力。順帶一提，即日至12月21日期間，永安旅遊更推出2大優惠，當中來回墨爾本機票更是無門檻勁減$250！想知墨爾本有什麼必玩景點，以及優惠詳情，就要留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

墨爾本景點推介

墨爾本景點【1】墨爾本觀景台⸺360度俯瞰墨爾本城景、挑戰巨型懸空玻璃箱「The Edge」

墨爾本觀景台位於墨爾本市中心的尤里卡大樓88層，該建築樓高297.3公尺，是南半球最高的觀景台。觀景台提供360度俯瞰墨爾本城景的落地玻璃窗，可遠眺丹頓農山脈（Mount Dandenong）、亞拉河（Yarra River）及菲利普港灣（Port Phillip Bay）等著名景點，如果想尋求極致的體驗，還可挑戰巨型懸空玻璃箱「The Edge」，感受懸在墨爾本半空，搖搖欲墜的刺激感。

👉🏻 即搶無門檻即減$250機票優惠

墨爾本景點【2】塗鴉街⸺集結大師作品、被稱「活著的景點」

位於墨爾本霍西爾巷（Hosier Lane）有一整條充滿生活及文化氣息的塗鴉街，從墨爾本聖保羅座堂步行大約3分鐘便可到達，是充滿人氣的藝術景點，就連周杰倫也專程到訪過。

小巷被稱為「活著的景點」，因塗鴉每幾個星期便會改變一次，但大家也會有共識地不會覆蓋世界頂級大師的作品。街道色彩豐富，不論在牆壁、燈柱、樓梯間，甚至是垃圾桶均畫滿了畫，是感受藝術氣息和打卡的好去處。

位於墨爾本霍西爾巷的塗鴉街，被稱為「活著的景點」。

墨爾本景點【3】莫寧頓半島（Mornington Peninsula）⸺被山林圍繞的露天溫泉

墨爾本附近的莫寧頓半島也是熱門的度假勝地。除了打卡熱點彩虹小屋、空中纜車外，最享負盛名的就是露天溫泉。其中溫泉浴場Alba Thermal Springs and SPA，四周被綠意盎然的自然景觀圍繞，溫泉更是採用100%的地熱水，含有豐富的天然礦物質，據說具有不同療效。此外，浴場更配備多個現代化的特色泉池，例如雨水池、植物池、森林池、日落池等等，可一邊觀賞美景，一邊浸泡溫泉，絕對是放鬆身心的好去處。

墨爾本景點【4】疏芬山（Sovereign Hill）⸺穿梭回到19世紀初的維多利亞州小鎮

距離墨爾本市中心約1.5小時車程的疏芬山淘金鎮，也是一座戶外獲獎的博物館。小鎮保留了19世紀初的維多利亞州風貌，當你走入大街的一瞬間，便有種穿越回到過去的感覺，無論是周遭林立的小店，還是從身旁掠過的馬車，就連員工也穿著復古服裝，並會相當投入地演活當時的人物，讓你不自覺地投入其中。

大家除了可乘坐馬車遊覽整個小鎮外，還可親自體驗古法淘金的技術，以及欣賞現場溶金表演等各項精彩項目，即使對澳洲歷史不感興趣，也能感受到滿滿的樂趣！十分建議大家穿上復古裝扮前往打卡，增加旅遊體驗。

👉🏻 即搶無門檻即減$250機票優惠

墨爾本景點【5】巴拉瑞特野生動物園（Ballarat Wildlife Park）⸺抱抱樹熊

巴拉瑞特野生動物園於1985年建立，距疏芬山僅5分鐘路程，無論坐火車還是自駕前往都同樣便利。園地佔地面積約32英畝，相當於13個香港大球場，擁有大約400種動物，大多數來自澳洲本地，包括袋鼠、袋熊、樹熊、老鷹、黑天鵝、鱷魚等。兒童更可藉此機會，近距離接觸這些可愛小動物，並與牠們互動，是具有教育意義，同時又可放鬆身心的親子旅遊景點。

巴拉瑞特野生動物園擁有大約400種動物，適合親子前往。

墨爾本景點【6】菲利普島（Phillip Island）⸺必看「小藍企鵝遊行」奇觀

菲利普島又名企鵝島，是澳洲維多利亞州最受歡迎的旅遊勝地，從墨爾本市中心駕車出發，約1.5小時便可到達，相當適合自駕前往。島上不但擁有壯麗的自然景色，而且每晚都有小藍企鵝從海中返回巢穴的可愛奇觀，稱為「小藍企鵝遊行」，據說數量更可多達3,000多隻。此外，島上更有多個景點可觀賞到海獅及海豹的日常活動。

不過，別以為小島只有野生動物和自然景色，其實島上還設有多種刺激的水上活動，如衝浪和潛水等；另外亦有被海景圍繞、賽道長達760米的卡丁車場地「Go Karts」，提供模仿菲利普島大獎賽賽道的卡丁車競速體驗，無論大小朋友都能樂在其中！

墨爾本景點【7】亞拉河谷（Yarra Valley）⸺坐熱氣球遨遊國家公園

亞拉河谷的熱氣球飛行之旅，可說是到墨爾本必去的景點。亞拉河谷位於墨爾本東北部，從市中心出發，車程不到1小時，因此吸引不少自駕遊的旅客到訪。大家可乘坐熱氣球，飄浮在四周都是自然風光的國家公園上空，360度觀賞壯麗的河流、山林和田野，以及澳洲標誌性的日出，享受長達60分鐘，在天空遨遊飛翔的難忘體驗。

墨爾本景點【8】大洋路（Great Ocean Road）⸺世界最美的海岸公路、睇十二門徒石

大洋路全長約243公里，以壯麗的海岸景觀聞名，被譽為「世界最美的海岸公路」之一，該公路往返方向都是同一車道，對自駕遊的旅客而言相當方便，想跟團的朋友亦可選擇一日遊路線，行程安排十分彈性。

而大洋路最著名的自然奇觀十二門徒石，岩柱經過2,000萬年前的海浪和強風侵蝕而成，它們形態各異，且現時僅存七塊。旅客除了可從觀景平台欣賞十二門徒石外，也可選擇參加直昇機飛行之旅，在欣賞十二門徒石的同時，更可飽覽壯闊的海岸景色。

👉🏻 即搶無門檻即減$250機票優惠

墨爾本不但自然景色繁多，而且景點多元化，既可親近大自然，亦可感受獨一無二的城市氣息，加上該地交通發達，無論是跟團還是自由行、自駕遊都同樣方便。值得一提的是，由12月12日起，香港航空將有直航由香港直飛墨爾本，以後又多一好個選擇。此外，為慶祝新航線開通，永安旅遊亦有兩大會員專享優惠！

永安會員專享2大優惠｜來回機票無門檻減$250；滙豐信用卡訂酒店滿指定金額減$150

即日至12月21日期間，永安旅遊會員可享有兩大專屬優惠，於永安旅遊官網、APP應用程式訂購香港航空墨爾本來回機票，並輸入優惠碼【BT476】，單一訂單減$250；另外，即日起至11月30日，會員憑合資格的滙豐信用卡預訂酒店，單一淨額滿$1,500並輸入優惠碼【HSBC150H】，可享$150即時折扣！名額有限，先訂先得，額滿即止！

優惠一覽：

優惠一：墨爾本往來香港來回機票，單一訂單減$250。

優惠二：憑合資格的滙豐信用卡預訂酒店，單一淨額滿$1,500，並輸入推廣碼可享$150即時折扣。



👉🏻 按此瀏覽優惠詳情

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略