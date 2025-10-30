深圳好去處｜國際紅樹林之夜6大必玩！VR互動+魔術表演+文創市集

深圳好去處｜厭倦了每次北上都是逛大型商場？「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」主題活動將於2025年11月5日至6日在深圳國際園林花卉博覽園舉行，活動集文創市集、VR互動區、漢服快閃、 樂隊表演、泡泡藝術秀表演等精彩項目於一身，讓大家以全新角度沉浸式深入了解紅樹林生態。無論大小朋友都能樂在其中，值得一提，活動完全免費！想知詳情就要留意下文！



由國際紅樹林中心、深圳市規劃和自然資源局、深圳市人民政府外事辦公室、深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市福田區人民政府主辦的「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」，旨在透過科學、藝術、自然等元素，展現出紅樹林的獨特生態，推動全球生態共治、深港融合及永續發展的理念。活動不但無須預約而且全場免費，參加者更可藉此機會親近大自然，兼以輕鬆有趣的方式認識保育工作，共同為環境出一分力。即睇以下6大必玩項目！

「美美與共－2025年國際紅樹林之夜」將於11月5日至6日在深圳國際園林花卉博覽園舉行。（相關活動照片）

國際紅樹林之夜6大必玩活動

國際紅樹林之夜必玩活動【1】VR科普戲院⸺化身生態探險家穿梭紅樹林

戴上VR設備，一同化身成為生態探險家！「紅樹林＋VR科普戲院」是結合VR技術的沉浸式體驗活動。大家將會以第一身視角，穿越濕地、攀爬根系迷宫，以及探訪樹冠層等紅樹林生態系統，同時還要通過各式各樣的互動任務，見證樹苗落地生根的重要時刻，讓你在遊戲中學習，提升對自然保育的意識。

國際紅樹林之夜必玩活動【2】森活集⸺70個文創品牌的市集、親手製作工藝品

除了VR互動區之外，這次活動亦有以紅樹林為主題的市集，市集集結了70個來自深港兩地的文創品，融合自然教育、生態文創以及人文藝術三大元素，營造出一個充滿綠意與創意的空間。大家不但可親手製作紅樹林主題手工藝品、參加小遊戲，還可購買以環保理念設計的產品，例如紅樹林插畫、自然攝影相片、非物質文化遺產手作等。

國際紅樹林之夜必玩活動【3】食光集·紅樹林畔美食空間⸺紅樹林主題輕食、期間限定食品

如果玩到累了，「國際紅樹林之夜」亦設有「食光集·紅樹林畔美食空間」，提供多元化的特色美食攤位，包括與紅樹林保育有關的輕食與創意飲品，以及期間限定的聯名食品，可一邊吃一邊為環保出一分力！

國際紅樹林之夜必玩活動【4】創藝秀⸺親子泡泡Show、音樂與魔術Show

提到這次「國際紅樹林之夜」的另一亮點，一定非「創藝秀」莫屬。當活動來到晚上，紅樹林畔亦會化身成為露天劇場，帶來一系列精彩演出，包括親子泡泡Show、Live Band、古典四重奏、魔術Show和氣球藝術表演等，讓大家可在充滿玩樂氣氛的環境下，深入認識紅樹林，無論大小朋友都能樂在其中！

國際紅樹林之夜必玩活動【5】科技主題區⸺以嶄新科技展現紅樹林保育工作

「紅樹林+科技主題區」將會聚焦於展示科技如何保護和修復紅樹林的生態系統。展區匯聚來自北京大學、香港大學、中山大學、中國林業科學研究院熱帶林業研究所等頂尖機構的研究團隊，即場展示最新的科技如何保育環境，讓大家藉此機會探討科學與環境保育的議題，別具意義！

國際紅樹林之夜必玩活動【6】國際紅樹林中心主題區⸺來自各國的紅樹林展區

這次活動將會特設「國際紅樹林中心主題區」，多國的紅樹林保護實踐在此交匯：這裡有中國系統化的治理模式，有柬埔寨依托73個保護區與社區共治的網絡體系，有馬達加斯加的「保護區+社區管理」雙軌並行的修復機制，也有古巴政府資助、全民參與的生態共建模式。在即將開幕的「2025 紅樹林之夜」上，這一國際合作精神將被具象化呈現。大家可以在這些展區裡觀看到各式各樣的奇特物種，理解各國保護紅樹林的政策與方法。

2025國際紅樹林之夜｜活動詳情

美美與共－2025年國際紅樹林之夜

日期：2025年11月5日至6日

時間：下午4時至晚上9時

活動地點：深圳國際園林花卉博覽園

交通：深圳地鐵1號綫僑城東站下車，於C2出口步行約6分鐘

活動主辦單位：國際紅樹林中心、深圳市規劃和自然資源局、深圳市人民政府外事辦公室、深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市福田區人民政府

