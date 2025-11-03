Asia Miles換算表｜最新日本歐洲兌換表　3招里數無限續期懶人包

飛行里數有效期｜里數信用卡｜里數過期點算｜很多港人都有儲Asia Miles的習慣，只要憑指定信用卡簽賬就可以儲里數，不經不覺就可儲夠一張來回機票去旅行！不過幾多里數才可以換到機票？要怎樣兌換才抵玩？里數有沒有使用限期？怎樣延長有效期？《香港01》好食玩飛編輯為大家帶來Asia Miles亞洲萬里通換機票攻略！較大家輕鬆儲里數！並教大家一招令飛行里數自動續期，永不過期！



不想辛苦儲起的飛行里數到期失效？有一招可以延長飛行里數！（unsplash）

Asia Miles｜幾多里數兌換到機票？

對於剛開始儲里數的朋友來說，最大的問題一定是「幾多里數先可以換到機票？」其實里數兌換機票是以飛機距離區域來計算。若以香港作為出發點，

1. 飛往超短途的目的地，如台灣、河內、馬尼拉，單程經濟艙機票只需要7,000里數（來回是14,000里數）；

2. 飛往短途目的地，如日本，單程經濟艙機票就需要13,000里數（來回是26,000里數）；

3. 飛往超長途目的地，如紐約、多倫多，單程經濟艙機票則需要38,000里數（來回是76,000里數）。

所有里數亦會因應艙位而有所不同，詳情可參考下表：

Asia Miles｜飛行里數何時到期？

由2020年1月1日開始，亞洲萬里通飛行里數Asia Miles就改為18個月到期，新制度的里數會採用「活動為本」的系統，只要在過去18個月內賺取或兌換里數，里數的有效期便會一併延長18個月！換言之，帳戶內的所有里數將會被一併延長有效期。

Asia Miles｜一招自動延長飛行里數有效期

里數續期方法【1】渣打國泰Mastercard自動儲里數

想用最簡易、方便的方法延長里數有效期，就是使用渣打國泰Mastercard！大部分里數信用卡都需要手動兌換里數，而渣打國泰Mastercard最大的特色是每個月都會自動把消費簽帳兌換成相應的里數，更會自動存入亞洲萬里通的帳戶。換句話，只要經常每月使用渣打國泰Mastercard簽賬，亞洲萬里通的里數便可以永遠保鮮不過期！

每次兌換飛行獎勵都可延長里數有效期。（unsplash）

Asia Miles｜其他延長飛行里數有效期的方法

用戶只需要確保在里數到期前的18個月內，曾存入或扣取里數一次，里數有效期就可以自動延長。而存入或扣取里數的方法有很多，包括搭乘國泰航空的航班，賺取里數或以里數兑換飛行獎勵、以里數兑換旅遊或生活品味獎勵，或使用「亞洲萬里通」聯營信用卡簽賬消費，賺取里數轉入Asia Miles帳戶。

里數續期方法【2】消費儲里數

儲里數的方法非常多，Asia Miles亦會定期推出獨家推廣及優惠，無論是預訂航班、酒店、餐飲，還是購物，都可以累積里數！例如渣打國泰Mastercard客戶每成功推薦親友申請信用卡，即可享5,000里數！入住香格里拉新酒店，享高達3,500里數！連交電費都可以儲里數！大家只需要參加中電「度度賞」計劃，累積滿400中電「度度賞」積分，即可兌換成100里數！

里數續期方法【3】買機票儲里數

另一個簡單延續里數的方法，就是於國泰航空網站購買機票！只需於預訂時或在機場辦理登機手續期間提供會員號碼即可累積里數。此外，其他合作夥伴的航班及票價級別，例如加拿大航空、中國國際航空、新西蘭航空、阿拉斯加航空、日本航空等等，如符合要求都可以累積里數。

多間航空公司的航班都可以儲里數。(國泰官網截圖）

大家要特別留意！里數到期日會在最後一次存入或扣取里數的日子自動延長18個月，而非活動或交易日期。

活動或交易日期是指進行活動或交易的日期，例如使用信用卡消費或以里數兌換生活品味獎勵的日期。而「存入或扣取日期」是指里數實際記入或從帳戶扣除的日期。因此，活動日期與存入日期可能不同。

Asia Miles｜過期有無得救？

亞洲萬里通在2020年1月1日把系統改為活動為本後（即每累積或兌換里數一次，餘下的里數即會延續18個月有效期），已不接受繳付服務費延長有效期，所以記得要定期累積或兌換里數以便延續有效期！

（全完文）