住酒店遇火警點逃生？應留在客房抑或離開？消防處6大指引必睇

住酒店遇火警｜大埔宏福苑五級大火釀成嚴重的傷亡，火災畫面令人驚心動魄，也提醒著我們消防安全的重要性不容忽視。除了注意家居安全外，其實在我們外遊時，也應該保持警惕，如果不幸住酒店遇火警應如何逃生？應留在客房抑或離開？以下香港消防處的「香港市民外遊時居住酒店的消防安全指引」，準備去旅行的朋友，出發前必看！



踏入年尾，不少人會計畫到外地旅遊散心，不過，當我們在異地放鬆心情的時候，入住陌生酒店，其實亦應保持警惕。常言道「防患於未然」，其實在計畫行程的時候，已有很多可以注意的事項！

住酒店遇火警實用指南【1】離港前準備什麼？

在計劃行程時，應盡量選擇入住一些設有消防設備的酒店。設備包括自動噴灑系統、自動／手動警報系統、消防栓／喉轆、及緊急照明裝置等。此外，大家在收拾行李時，亦因帶備手電筒。

住酒店遇火警實用指南【2】抵達酒店應做什麼？

抵達酒店後，大家可向酒店職員查詢有關的消防安全指引，並留意各逃生途徑的方向及路線，做好隨時要迅速撤離的準備。此外，亦應緊記聯絡酒店職員的方法，以及當地的緊急救援電話號碼。

住酒店遇火警實用指南【3】進入酒店房後做什麼？

進入酒店房間後，可留意房間內有沒有備有逃生圖／指引，如有，便應該詳細閱讀及緊記。而入住後亦應遵守酒店的規矩，切勿在酒店房間內吸煙、非指定煮食地點煮食、使用不符合當地電壓的電器及不適當的轉接器，以及擺放衣物及可燃物品靠近電器用品、暖爐、電源插座／插頭。

此外，大家也要對不尋常的事件，例如不尋常聲浪、燃燒氣味、閃動光線等提高警覺。

住酒店遇火警實用指南【4】發生火警時應離開房間？

假如真的不幸遇上火警怎麼辦？首先應保持鎮定，然後呼喚房間內其他人離開，而離開時切勿帶上行李，並記得關上房門。接著，啟動住所樓層的火警警報並高呼「火警」，在可行的情況下，通知附近住客離開。

此外，請使用最接近的逃生樓梯離開酒店，切勿使用升降機。抵達安全地點或指定集合地點時，與酒店職員或消防人員會合，如能提供有用的火警資料，告知他們有關情況。

住酒店遇火警實用指南【5】聽見火警警報應怎樣做？

不少人都對於遇上火災時，應該留在房間還是離開現場感到困擾。而實際上，大家應視乎現場環境再作決定。指引指出，多數情況下，盡快離開酒店是最佳的做法。但某些情形下不能離開，若要留在房間內，必須設法通知其他人你所在的地方。無論是何種情況，都必須迅速行動。不管決定留下或離開，均應採取適當保護措施，以免吸入濃煙。

若決定離開酒店房間：

如果決定離開酒店房間，可小心地打開房門，觀察外面情況。若走廊情況安全，例如無濃煙及溫度正常，帶同電筒和房門匙離開房間，把門關上，並走往最接近的樓梯。切勿使用升降機。

一般酒店通常設有兩道或以上樓梯。在逃生時，應小心地打開最接近你房間樓梯的防煙門，並觀察樓梯是否安全，例如無濃煙及溫度正常，便可使用該樓梯離開。

若樓梯不安全，就不要進入，同時關上防煙門，然後嘗試使用酒店其他樓梯離開，假若所有樓梯受濃煙及火的影響不能使用，應返回酒店房間並採取保護措施，以免吸入濃煙，並必須設法通知其他人你所在的地方。

若決定留在酒店房間：

若決定留在酒店房間，應保護自己免受濃煙傷害，盡量靠近地面，因為地面的空氣較清新。此外，可以使用濕毛巾及濕被單等物件密封房間周圍的罅隙，並用同樣方法密封通風孔或氣槽，防止濃煙滲入房間。如有開冷氣，必須立即關掉。

此外，設法通知其他人你所在的地方。在安全及需要情況下，可嘗試打開窗戶讓新鮮空氣進入室內，同時揮動電筒及呼叫，向救援人員顯示你的位置，並聽從有關人員的指示。當你被救援人員帶領至安全地方後，通知之前已知會的有關人員。

住酒店遇火警實用指南【6】逃生時有什麼留意？

若在沿樓梯逃生時發現情況起了變化，例如溫度漸高、煙霧增加，應盡快離開該樓梯，使用其他沒有受煙影響的樓梯離開，並前往指定集合地點或酒店接待處。

假如不能使用任何樓梯，應返回房間，又或返回走廊並往其他房間敲門，直至找到地方躲避為止，並必須設法通知其他人你所在的地方。最後，應緊記，無論身在何處，假如遇上濃煙，應接近地面爬行。

