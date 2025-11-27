宏福苑五級火｜麥當勞、大家樂等7連鎖食店送物資　網民:良心企業

宏福苑五級火｜大埔宏福苑於昨日（26日）發生嚴重五級大火，大批居民在事件中痛失家園，事件令人痛心。麥當勞、大家樂等7連鎖食店，今日（27日）向災民提供緊急支援，幫助災民度過難關，獲不少網民讚「良心企業」！



大埔火災支援災民的連鎖餐廳【1】麥當勞

麥當勞在社交平台公布，今日起至星期六（29日），大埔墟、太和及昌運3間分店會為火災影響的居民提供免費食物及飲品，未來幾天繼續為各中心送上早餐，詳情將不時更新。

麥當勞早於凌晨時已發文宣布，在今日為臨時庇護中心送上1,000份早餐。不少網民大讚麥當勞行動迅速，並紛紛留言表示感激：「衷心感謝」、「多謝你麥當勞叔叔」等。

臨時庇護中心：東昌街體育館、東昌街社區會堂、富善社區會堂、太和鄰里社區中心、大埔墟社區會堂



大埔火災支援災民的連鎖餐廳【2】大家樂

大家樂於今日（27日）上午，供應800份早餐予社會福利署，分發給受影響居民。而「活力午餐」已運送300份午餐到社區會堂及民政事務總署安排的接收點。

另外，「泛亞飲食」在那打素醫院飯堂，為在院等候親友消息的家屬提供輕食及飲品。企業將持續與相關部門及機構緊密聯繫，按需要加派物資與人手。

大埔火災支援災民的連鎖餐廳【3】譚仔三哥

譚仔三哥於官方社交平台發文，宣布位於大埔4間分店，今明兩天（27日及28日）即時為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，並為受影響居民致以慰問，及向所有救援人員致以敬意，祝願大家平安。不少網民亦留言大讚「人間有愛」，並稱譚仔三哥是「良心企業」！

1. 大埔大明里18-20號地下B舖（11:00–00:00）

2. 大埔曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖（10:30–22:0）

3. 大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖（10:30–22:00）

4. 大埔安埔路12號富善邨富善商場2樓S203號舖（10:30–22:00）

＊免費外賣食物及飲品暫未支援手機點餐



大埔火災支援災民的連鎖餐廳【4】譚仔

而譚仔雲南米線亦於今日在社交平台發文，表示位於大埔3間分店，今明兩天（27日及28日）即時為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，同時向受影響居民致以慰問，並向所有救援人員致以敬意，祝願大家平安！

1. 大埔太和邨愛和樓地下111-112舖（07:15-21:40）

2. 大埔廣福商場地下S15-S18號舖（07:15-00:00）

3. 大埔超級城A區2樓027-030號舖（11:00-00:00）



譚仔今明兩天為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品。（Facebook@譚仔雲南米線截圖）

大埔火災支援災民的連鎖餐廳【5】包點先生

包點先生今日在社交平台發布動態消息，表示將全力支援受災居民，並捐出2,000個蒸包及2000份蒸飯，以表心意，盼望能為受災居民略盡綿力，並祝願大家平安！

包點先生捐出2,000個蒸包及2000份蒸飯予受災居民。（Instagram@bdss.hk）

大埔火災支援災民的連鎖餐廳【6】美心集團

美心集團今早已捐出逾4,000個麵包及包裝蛋糕，經由民政事務總署送到受影響居民手中。此外，美心將密切留意事態發展，並繼續與政府保持緊密溝通，適時調配資源以支援有需要的市民，並向居於宏福苑而受影響的員工提供適切援助，一同渡過難關。

大埔火災支援災民的連鎖餐廳【7】Jollibee 快樂蜂

Jollibee 快樂蜂大埔分店由今天起每日提供約200份意粉及飲品，有需要的市民可免費索取。此外，街坊於分店營業時間內可隨時到店內休息。同時，Jollibee 快樂蜂感謝消防及救護人員的辛勤付出，願火災早日撲滅，祝大家平安。

不少網民看到帖文後亦留言大讚Jollibee「夠義氣」、「無限感激」等，謝謝企業的付出。

此次火警是17年來首宗五級大火，受影響的市民多不勝數，祝願大家平安。

